García: "No es factible vacunar a la mayoría de España para primavera"

Elvis García, experto en Salud Pública de la Universidad de Harvard, no cree "factible" el plan de vacunación que prepara el Gobierno español, que prevé que más de la mitad del país esté vacunada para primavera. "Creo que la complejidad de estas vacunas no lo hace factible,porque no tenemos vacunas todavía y tampoco conocemos lo suficiente sobre ellas", señaló.