El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, amplió hoy las ideas lanzadas ayer sobre cómo deben organizarse las fiestas de Navidad en medio de la pandemia. Feijóo, que el miércoles llamó a ser prudentes y a no entrar en discusiones sobre el total de gente que se podrá reunir, detalló la propuesta que puso encima de la mesa de que los niños computen distinto a la hora de establecer el máximo de personas que se podrán reunirse: concretó que los menores de 10 años no sumen en el total. También apostó por contabilizar a partir de unidades familiares y no por individuos, de forma que se flexibilicen los límites en función de los grupos de convivencia. Son, en todo caso, cuestiones que debatirá el comité clínico que asesora al Gobierno gallego sobre la pandemia del coronavirus antes de formalizar un plan definitivo.

En la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, Feijóo defendió la importancia de "diferenciar" entre "sumar personas y sumar unidades de convivencia" y ha puesto un ejemplo: "El riesgo entre doce personas de dos unidades familiares es menor que el riesgo entre seis personas que pertenecen a tres familias".

En cuanto a los más pequeños, este jueves fue un paso más allá que en sus declaraciones de ayer y esgrimió que los pediatras son los que están evaluando "cuál sería la franja de edad idónea", con el comité clínico como referencia. Pero ha apuntado que en entorno de los 10 años para abajo los expertos apuntan que los niños tienen una menor capacidad de transmisión de los virus. Por ello, la propuesta de la Xunta es que se analice la posibilidad de que "los niños menores de 10 años no cuenten" en las reuniones de Nochebuena, Nochevieja y demás celebraciones.

"Serán los pediatras los que concreten los protocolos. Vamos a intentar orientar la cuestión con un mínimo de literatura científica", ha dicho.

Restricciones

Una vez más, Feijóo se ha quejado de que las comunidades no cuenten con documentación previa al Consejo Interterritorial de salud, con lo que ni se pueden realizar "alegaciones" ni se "aprueba" nada porque "no está estudiado, ni reflexionado, ni perfilado".

"Aquí es todo al revés", ha lamentado, antes de defender que se fije "un marco común" en "todo el territorio de España". "Nos parece algo correcto y positivo con unas premisas básicas", ha dicho, antes de matizar que este marco debe dejar margen para que cada autonomía pueda adoptar medidas y dar pasos acordes a su situación epidemiológica.

Al margen de ello, ha advertido que las medidas deben concretarse "a pocas semanas" de la Navidad porque "en un mes" la situación puede "mantenerse estable, mejorar o empeorar mucho".

Reapertura municipios

En este sentido, ha apelado a la "prudencia" sobre la posibilidad de reabrir municipios cerrados y con la persiana bajada en la hostelería para el Puente de la Constitución y Navidad. "Si hay ayuntamientos que se pueden abrir antes del 6 de diciembre, esa decisión se conocerá", ha dicho.

La última palabra, ha añadido Feijóo, quien ha vuelto a recalcar que las ciudades de A Coruña, Santiago y Ourense están en "mejor" situación, la tendrá "el comité clínico".