“Somos una comunidad exportadora de talento”. El Foro económico de Galicia confirma que la fuga de talento no es un mito, sino una realidad. La investigación presentada ayer permite constatar el fenómeno, pese a ser “extraordinariamente difícil” de analizar al carecer de estadísticas oficiales “apropiadas”. Aunque, como matizaba el director del Foro económico, Santiago Lago, y recoge el documento, la fuga de cerebros no alcanza la dimensión de comunidades como Castilla y León, Asturias y Extremadura, al Foro la cuestión le parece para preocuparse y no es el único. La Xunta, en su Estratexia de Acción Exterior, la considera una de las “debilidades” que lastran el crecimiento gallego.

El fenómeno conlleva asimismo unos efectos colaterales que, desde la “cautela”, dado que en el aspecto estadístico se encuentran muy limitados y las fuentes solo permiten una “aproximación”, los autores del trabajo —que firman, entre otros, los profesores universitarios Sara Fernández, Alberto Vaquero, Luís Espada y Víctor Manuel Martínez— se esfuerzan en cuantificar. Primero, y dado que la fuga de talento provoca que “un número significativo” de egresados en los campus abandone Galicia ante la “esperanza” de hallar un empleo fuera —sobre todo a otras comunidades—, calculan el coste de formarlos, que ascendería a entre 178 y 311 millones de euros al año, en función de los cursos que necesiten para titularse (de 4 a 7).

Además el que se vayan jóvenes titulados en un “contexto de pérdida de población y en una sociedad envejecida como la gallega”, añaden, “agrava más el endémico problema demográfico” de Galicia y eso de rebote incide “en la capacidad de mejora de nuestra economía”. En concreto, estiman los nacimientos que “dejan de producirse” como consecuencia de este proceso migratorio en 1.500 niños menos cada año, un 10% de los gallegos que nacen.

Calculan además qué incidencia tiene el fenómeno en el aspecto empresarial. Porque, alegan, son los más jóvenes y con más formación quienes tienen más predisposición a emprender. Partiendo de la misma cifra —un saldo neto de la emigración de 5.954 egresados desde Galicia en 2011— apuntan que habrían dejado de crearse 315 nuevas compañías.

Como es habitual en los documentos del Foro, los expertos no se limitan a realizar un diagnóstico, sino que exponen recomendaciones para “mitigar” lo que supone esta fuga de talento. Lo primero es un “mayor esfuerzo en materia de empleo” de cara a ajustar “mejor” oferta y demanda. Eso significa superar el “hándicap” que existe en Galicia de puestos en áreas como la científica y la tecnológica que hace que los jóvenes altamente cualificados los busquen fuera (sobre todo en Madrid y en Cataluña). Para el Foro es “vital conseguir un tejido productivo que permita aprovechar” la inversión” en los campus.

También influye el tipo de empresas con las que cuenta Galicia: estos puestos requieren compañías innovadoras y más grandes —las pymes no absorben tantos titulados—. Al respecto, conminan a la Xunta a realizar un “mayor esfuerzo presupuestario” en sus medidas de apoyo a la creación de empresas. Pero también en inversión en I+D. Porque, si bien el indicador —porcentaje de PIB invertido— ha mejorado, urgen a seguir en ello “con un mayor dinamismo”. Pero no solo el Gobierno; las empresas deben hacer en ese campo un esfuerzo “ incluso mayor”. Para animarlas, sugieren crear algún tipo de beneficio fiscal autonómico que “fomente” estas inversiones.

Por otro lado, el “déficit importante” en infraestructuras tecnológicas —banda ancha, por ejemplo— “dificulta el desarrollo empresarial”. La cuestión, enfatizan, no es baladí para sectores localizados fuera de las ciudades (pizarra, madera, turismo rural...). Ese déficit “incentiva” la emigración de tecnólogos. Creen que sería “recomendable” incentivar el captar firmas vinculadas a las TIC para dar “valor añadido” a la economía y evitar perder capital humano. Es “una asignatura pendiente”.

Adecuación a la demanda

Mencionan la necesidad de una “mayor adecuación” del sistema universitario a las demandas del tejido productivo. Y de cara a retener y a captar talento, apuntan, en el ámbito del Sistema Universitario de Galicia (SUG), a la “estabilidad laboral”, para lo que demandan una partida específica en el plan de financiación universitaria. Y si los salarios importan, “garantizar la adecuada calidad de vida a los jóvenes”, también. Otro de los consejos es desarrollar políticas de retorno —que no serían necesarias a largo plazo si lo demás se cumple— y atracción del talento.

Por ahora, la conclusión con los datos disponibles —instan a disponer de estadísticas para poder dimensionar el fenómeno y evaluar la eficacia de las políticas destinadas a mitigarlo— es que la fuga de talento existe y es un “problema”, como señala Lago, pero es un fenómeno “bastante comedido”, según apunta Alberto Vaquero. Galicia es la quinta comunidad que menos talento pierde.