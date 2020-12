O percorrido profesional da viguesa Ledicia Costas está inzado dalgúns dos mellores galardóns literarios do Estado e mesmo do Mundo como o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil do Ministerio de Cultura; o Lazarillo ou o White Ravens. Costas é hoxe por hoxe un referente na literatura creada para os máis novos. Por esta traxectoria e o seu labor a prol da lingua e cultura galegas, a Xunta de Galicia anunciou onte que lle concedía o Premio da Cultura Galega 2020 na modalidade de Letras.

A autora de Escarlatina, a cociñeira defunta, Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, A badalada dos unicornios ou A señorita Bubble(coa súa última entrega este Nadal, Baixo cero) aseguraba na súa conta de Twiter onte sentirse “feliz e honrada por este recoñecemento”.

A media tarde, en conversa telefónica, a súa voz reflectía felicidade. “É importante porque o recollo como un recoñecemento á literatura infantil e xuvenil; etamén o recollo no sentido de que unha das cousas que máis orgullosa me fai sentir é escribir en galego e que sexan traducidas as miñas obras a outros idiomas” de maneira que aporta o seu gran de area “a pór o galego no mundo”.

Na categoría de Patrimonio Cultural, os Premios da Cultura Galega galardoaron á Fundación Penzol. No vindeiro 2021, cúmprense 40 anos do falecemento de Fermín Penzol, o home, o galeguista, que puxo as primeiras pedras dunha colección que atesoura algunhas das xoias bibliográficas de Galicia.

Falar da Fundación Penzol é imposible sen gabar a outros dos persoeiros que loitaron por ela e do que este 2020 se cumpriu o décimo cabodano: Francisco Fernández del Riego. A pesar da ausencia destes dous loitadores, a Fundación Penzol prosegue o seu camiño de apoio á cultura baixo a dirección de Francisco Domínguez Martínez.

Outro dos Premios da Cultura Galega foi a parar a mans de Xosé González, na área de Lingua, pola súa tarefa no Foro Enrique Peinador para a normalización lingüística nas empresas. Sen embargo, o traballo de Pepiño, como se lle coñece na súa vila, Redondela, abrangue tamén a Asociación de Amigos do Couto Mixo, a Fundación Lois Peña Novo, a Irmandade Xurídica Galega, a Irmandade de Agroalimentos e Adegueiros ou a Asociación de Funcionarios para a Normalización Linguística de Galicia, entre outras.

Sempre construtivo, González aproveitou onte para subliñar o seu lema vital dos últimos anos: “calquera política lingüística de Galicia ten que ser transversal”, en alusión a que debe ter en conta campos como o laboral ou o da economía mailo xudicial e non só o editorial.

No caso das Artes Escénicas, o galardón foi a parar a Federación de Teatro Afeccionado de Galicia (Fegatea).

A Xunta resaltou que esta entidade sen ánimo de lucro que naceu “hai vinte anos da man de varios grupos de teatro” entre os que se atopaban o da Asociación de Mulleres de Moaña, Atrezo ouAurín, entre outros contribúe “a desenvolver o movemento cultural e social nas súas respectivas localidades”.

Pola súa parte, o fotógrafo coruñés Xurxo Lobato fíxose co premio de Artes Plásticas. O fotorreporteiro que captara o afundimento do Prestige (co que conseguiu o Premio Ortega y Gasset), conta con obra no Museo Nacional Reina Sofía ou no IVAM de Valencia, entre outros prestixiosos centros.

No campo da Música, levou a distinción aCentral Folque, con sede agora en Santiago inda que no inicio partiu de Lalín, do Conservatorio de Música Tradicional.

O Premio da Cultura Galega do Audiovisual foi para o lucense, de Rábade, Chema Prado, exdirector da Filmoteca Nacional. Por último, Ildiko Szijj, responsable do Centro de Estudos Galegos en Budapest dende 2004, logrou o premio á Proxección Exterior.