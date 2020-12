Reino Unido, el primer país europeo que comenzará la vacunación masiva de sus ciudadanos con el fármaco de Pfizer-BioNTec, ha encontrado problemas de logística ante la ultracongelación que precisan las vacunas que puede dificultar que las dosis lleguen a las residencias y que estos mayores sean los primeros en recibir la vacuna como estaba previsto. La implementación se centrará inicialmente en medio centenar de hospitales, donde se atenderá a los ancianos que puedan desplazarse, y no en los entornos comunitarios, según el director médico adjunto del Reino Unido, Jonathan Van-Tam.

El primer ministro, Boris Johnson, advirtió sobre los desafíos logísticos en la distribución del fármaco, que debe almacenarse a -70° C, en todo el Servicio Nacional de Salud. “El NHS y el MHRA (regulador de medicamentos) están trabajando muy duro, en este momento, para tratar de encontrar una solución, de modo que podamos llevar vacunas a los hogares de ancianos si es posible. Ahora mismo, no hay una garantía absoluta de eso”, declaró Johnson al programa This Morning de ITV.

Gran Bretaña se convirtió en el primer país en aprobar la vacuna desarrollada por BioNTech y Pfizer, adelantándose al resto del mundo en la carrera por comenzar un programa crucial de inoculación masiva. Las autoridades sanitarias del país dijeron que aún no hay garantías de que lleguen las dosis a los hogares de ancianos, debido a los desafíos logísticos y la necesidad de refrigeradores ultrafríos. Los contenedores donde se realiza el transporte inicial pueden almacenar hasta 5.000 dosis de vacuna, pero las autoridades regulatorias, hasta el momento, solo han permitido su división en paquetes de hasta 975 unidades. Un número de dosis excesivamente elevado para las residencias de la tercera edad : “No es viable al final de la cadena de distribución”, aseguran las autoridades sanitarias.

De ahí que las vacunaciones se inicien en medio centenar de hospitales mientras se busca una alternativa para vacunar a las personas mayores. Una vez estabilizado en su destino final, el fármaco es capaz de mantener su eficacia hasta cinco días a una temperatura algo más alta, de entre -2º y -8º. Las autoridades sanitarias británicas podrían autorizar en los próximos días la partición de los lotes y un diseño de distribución apropiado.

“En España empezaremos a vacunar de coronavirus días después de recibir la autorización”, indica la gallega María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento. Lamas considera que no compensa adelantar una autorización de emergencia para la vacuna, como la que ha adoptado Reino Unido, cuando dos semanas después se habrá comunicado la autorización formal.

“Pedir la autorización de emergencia es una posibilidad que también tiene España, pero en Europa ahora mismo no creemos que la situación epidemiológica actual compense el riesgo de dar luz verde con menos datos cuando no queda tanto tiempo para que haya una autorización convencional”, explicó en el programa Espejo Público. Y es que las autoridades sanitarias de la UE evaluarán el próximo 29 de diciembre la vacuna de Pfizer y el 12 de enero de 2021 la de Moderna. Días después de recibir la autorización, comenzará la inoculación en España, lo que en su opinión “requiere un esfuerzo de coordinación desde las plantas de producción, la distribución y los distintos puntos de vacunación”.

Los primeros españoles en vacunarse trabajan en Gibraltar

Los españoles que cruzan cada día a Gibraltar para trabajar en centros sociosanitarios serán los primeros en recibir la vacuna contra el coronavirus. Comenzarán en dos semanas, junto a los mayores de 80 años y otros trabajadores gibraltareños. “Es una buena noticia, pero también hay miedo”, manifestó a TVE, Carmen Cillero, cuidadora en un centro de educación especial. El director de Salud Pública de Gibraltar, Sohail Bhatti, informó en la radiotelevisión pública de la región del Peñón, GBC, que la vacunación comenzará en dos semana y esperan contar con dosis para cubrir a toda la población, incluyendo a los trabajadores transfronterizos.