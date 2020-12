Los test rápidos de anticuerpos llegarán a las farmacias en los próximos días y se suministrarán de forma escalonada y con receta médica. Se trata de test rápidos de autodiagnóstico que permiten al usuario conocer el resultado en 10 minutos, en su propio domicilio y con un leve pinchazo en la yema del dedo, y que no genera residuos en la farmacia. Todo ello con un grado de resultados interpretados correctamente superior al 90%. Detectan la presencia de anticuerpos, la respuesta inmune frente al virus, pero no la del virus. El test hace una detección cualitativa, es decir, solo indica la presencia de anticuerpos pero no la cantidad.

Por eso, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha advertido de que los posibles positivos de los autotest de diagnóstico de la COVID, que estarán disponibles en farmacias “en los próximos días”, se tienen que confirmar con una prueba PCR.

“En el caso de un posible positivo hay que confirmar con una PCR”, ha señalado la portavoz del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Ana López Casero, en un vídeo difundido a los medios.

Los ciudadanos, según ha explicado López Casero, podrán encontrar “en los próximos días” en las farmacias los primeros test de autodiagnóstico para la COVID Se trata de test de anticuerpos para los cuales se necesita prescripción médica, es decir, receta y cuyos resultados “requieren siempre” la interpretación e intervención de un profesional sanitario. “Hemos preparado una guía de actuación para todos los farmacéuticos españoles para una adecuada dispensación informada de este test y para poder resolver todas las dudas que tengan nuestros ciudadanos”, indicó.

De forma adicional, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos también ha ofrecido al Ministerio de Sanidad, con el que está trabajando, el poder desarrollar un protocolo de actuación “que sirva para apoyar y para colaborar con las autoridades sanitarias en el adecuado control y seguimiento de los datos”.

Los anticuerpos aparecen entre siete y veinte días después de que se manifiesten los síntomas. Un resultado negativo en esta prueba de autodiagnóstico no elimina la posibilidad de estar infectados: es posible tener síntomas y que los anticuerpos no sean detectables porque estamos en los siete primeros días. Un resultado positivo, por contra, podría significar que ya hemos pasado el coronavirus, aunque habría que realizar una prueba PCR o test de antígenos para confirmar si se detecta virus en ese momento y si la infección está activa.