El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró ayer que las vacunas contra el COVID-19 llegarán a España en menos de un mes, aunque matizó que el proceso será progresivo y que habrá que esperar hasta verano para “relajar” las medidas de seguridad. Lo dijo durante su comparecencia monográfica en la Comisión de Sanidad del Congreso para dar cuenta de la estrategia de vacunación contra el coronavirus, en la que hizo hincapié en que “estamos en un momento muy crítico de la pandemia”.

“Nos encontramos a las puertas de la Navidad y del invierno, y no podemos bajar la guardia. Debemos seguir manteniendo todas las medidas de seguridad”, señaló el ministro de Sanidad, quien añadió que aunque la incidencia acumulada lleva cinco semanas bajando aún “seguimos en unas cifras de transmisión muy altas”.

El horizonte de esperanza, prosiguió Illa, para combatir la pandemia es la proximidad de las vacunas ya que “si todo va como se espera” y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés), las primeras autorizadas llegarán a España país en menos de un mes, “lo que supondrá un primer paso hacia la ansiada normalidad”.

La EMA está evaluando actualmente cuatro vacunas: las de Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZéneca y Janssen. Según indicó Illa, a partir de las informaciones que ha proporcionado este organismo, el 29 de diciembre “como tarde”, se espera tener una decisión sobre la vacuna de Pfizer; y el 12 de enero sobre la de Moderna.

“A la espera de los análisis definitivos, los resultados que hemos ido conociendo hasta ahora son positivos”, recalcó el ministro que ha garantizado que si la EMA emite una opinión positiva sobre las vacunas, la Comisión Europea tiene que conceder la autorización de comercialización, algo que se espera que se haga en las 24 o 48 horas posteriores. De esta forma, las vacunas autorizadas ya estarían en disposición de empezar a administrarse en la Unión Europea.

El ministro reiteró que la ciudadanía “debe estar tranquila”, porque las vacunas que se autoricen dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquier otra las habituales. La diferencia, concretó Salvador Illa, es que este proceso se ha podido hacer más rápido, “sin que por ello se hayan eliminado controles de seguridad”.

El PP pide preferencia para los octogenarios

El Partido Popular pidió ayer que el Gobierno incluya a las personas mayores de 80 años en la primera etapa de vacunación ante la COVID-19 por ser el colectivo más afectado por la enfermedad al suponer un 66,7% de los fallecidos. La exministra de Sanidad, Ana Pastor, anunció esta propuesta en el Congreso antes de la comparecencia de Salvador Illa. “Si la vacuna tiene por objetivo reducir la morbilidad y la mortalidad, que se incluya a los mayores de 80 años dentro de esta primera etapa de vacunación”, reclamó la política gallega. Por otra parte, Illa no respondió a la exigencia del PP para que dé a conocer los nombres de los integrantes del comité de expertos que asesoró al Gobierno en la gestión de la pandemia, tal y como le reclamó también el Consejo de Transparencia. Ana Pastor aprovechó su intervención en la Comisión de Sanidad para pedir al ministro que cumpla con esa resolución. No obstante, Illa no hizo ninguna referencia a este asunto durante su respuesta a la diputada popular.