El Centro de Operaciones de Cruz Roja, donde se gestionan todas las llamadas del servicio de Telasistencia, tiene claro que la pandemia supuso un antes y un después en su labor. Pese a que siempre hay quien llamaba para informarse sobre servicios para mayores o cuestiones puntuales, ahora es una constante, sobre todo cuando hay cambios en las restricciones que impone la Xunta. “Tenemos a un compañero que se encarga de revisar cada vez que hay cambios el Diario Oficial de Galicia y tener un esquema por concellos porque siempre repuntan las llamadas”, indica el director de este Centro, Luis Pousada.

¿Ha aumentado el número de personas interesadas en el servicio de Teleasistencia a raíz de la pandemia de coronavirus?

Sí que hay más interés y la gente solicita información sobre los trámites. Nosotros tenemos un crecimiento lineal de unos cien usuarios más cada mes, pero ahora mismo por ejemplo, se están dando altas a personas que iniciaron los trámites hace un año. Se trata de personas que la solicitan a través de la ley de dependencia, por ejemplo, y que todavía no tienen la valoración hecha. Por eso para ver si hubo un boom de nuevas solicitudes por la pandemia habrá que esperar a marzo o abril.

Afirman que repuntaron las llamadas de usuarios durante el confinamiento y los meses posteriores, algunas solo para poder hablar con alguien...

Sí, hay mucha gente que tiene poca red social, que igual si no es el vecino que le tiene las llaves de casa por si hay una emergencia o la auxiliar a domicilio que le va unas horas a casa no tienen con quien hablar. Durante el confinamiento domiciliario sí recibíamos llamadas de gente que está sola y que necesitaban simplemente hablar con alguien, controlar la ansiedad, desahogarse. Y a veces no llaman directamente sino que pulsan el botón por error, pero cuando ese error es repetitivo muchas veces lo que enmascara es que se sienten solos y quieren hablar.

¿Qué hacen entonces?

Cuando vemos que el error al pulsar el botón es repetitivo y puede ser en realidad que necesitan comunicarse con alguien les ofrecemos el pautar en la agenda una llamada y así nosotros les llamamos una vez al día o lo que necesiten para poder hablar con ellos.

También se disparó la consulta de dudas por la pandemia, ¿qué era lo que más preocupaba?

Al principio eran muchas dudas sobre, por ejemplo, las pruebas diagnósticas. Nos llamaba una usuaria que tras ver en la televisión la importancia de la PCR quería saber si ella tenía que hacerse una aunque no tenía ningún síntoma. Después son principalmente dudas sobre las restricciones de movilidad y sobre todo cuando hay cambios: ahora en Navidad o cuando abrió Oleiros, por ejemplo. Suele haber repunte de llamadas cuando hay cambios y de hecho tenemos ya a un compañero que se dedica a analizar cada Diario Oficial de Galicia y nos hace un esquema por concellos para poder resolver las dudas de los usuarios.

¿Cuál es el perfil del usuario del servicio de teleasistencia?

Puede hacerse de modo subvencionado a través de los trabajadores sociales, los ayuntamientos o la Xunta y en ese caso son colectivos más vulnerables, pero también es posible contratarlo de forma privada. Por eso el perfil de usuarios va desde personas con salud delicada o algún problema de movilidad pero que no precise de la presencia siempre de un tercero o personas que son independientes y lo tienen por si hay alguna emergencia.