El COVID se cuela en la juguetería

Con la pandemia como tema casi omnipresente durante nueve meses, las fábricas de juguetes han visto la oportunidad de llevar el COVID también a algunos productos con el fin de normalizar, por ejemplo, el uso de la mascarilla o que los virus formen parte de la realidad de algunos muñecos a la venta. Por ello, este año es posible ver desde bebés con un completo kit para detectar y sanar el virus, muñecas con mascarilla, peluches en forma de coronavirus o juegos de mesa que ya existían antes de la pandemia pero cuya dinámica consiste en derribar a un virus y ahora vuelven a estar de moda.

Si las mascarillas ya forman parte del look diario de todos desde hace meses, las muñecas no podían ser menos. Famosa ha decidido lanzar estas Navidades la versión de Nancy, un día en mascarilla, donde la conocida muñeca luce un tapabocas a juego con su vestido. Puede encontrarse desde 14 euros. Lo mismo ocurre con LOL Surprise Héroes en Primera Línea, una edición limitada de estas muñecas que también lucen mascarilla y tienen siete sorpresas por descubrir. Disponible desde 17 euros, los beneficios irán a parar a hospitales infantiles de Irlanda y Reino Unido.

Otro muñeco totalmente equipado para combatir un virus —en ningún momento se alude expresamente al COVID— es Bellies Virus Tester, una modalidad de estos bebés que lanza Famosa este año y donde los niños podrán realizar todo tipo de pruebas al bebé —extracción de sangre o revisar los mocos— e incluye un centro de recuperación y una cápsula que según el color de las luces revela si el muñeco ya se ha curado o no. El set completo ronda los 60 euros.

Pero en las Navidades de la pandemia también es posible hacerse con un peluche en forma de coronavirus. La tienda La Liada de A Coruña ofrece este producto en modelo llavero o en muñeco de varios tamaños. Este establecimiento, donde hace años que cuentan con peluches originales en forma de órganos del cuerpo humano, microbios o responsables de enfermedades concretas como la e.coli, decidió sumar a su catálogo este año el ya popular coronavirus. “Si hasta ahora este tipo de peluches los llevaban personas vinculadas al mundo de la Medicina, ahora el de coronavirus se vende mucho para recién nacidos. Una madrina que viene, por ejemplo, y quiere hacerle ese regalo al ahijado porque está naciendo en un momento histórico y también hay quien ha pasado el virus y está bien y se lo lleva”, indica la propietaria de la tienda, Lía Gimeno, quien asegura que tras las Navidades se destinará una parte de lo recaudado con la venta de los peluches del coronavirus a Save the Children. “Por que se compra como de broma pero esto es un asunto muy serio”, sostiene.

Más allá de los muñecos, hay varios juegos de mesa a la venta donde una pandemia o los virus son los protagonistas aunque algunos ya llevan años en el mercado. Es el caso de Virus!, un juego de cartas con varias versiones, donde se busca luchar contra la enfermedad aislando al cuerpo sano y que este año, según informan en el Corte Inglés de A Coruña, se ha colado entre los juguetes más vendidos. Es para mayores de 8 años y puede adquirirse a partir de 14 euros. Otro juego que ya lleva años es Pandemia, en el que por equipos hay que buscar la cura para una pandemia que asola la humanidad. También para mayores de ocho años y sobre unos 40 euros. Ya de este año es Stop the virus, un juego para mayores de 8 años donde se busca inmunizarse contra cuatro virus y que tiene un punto educativo ya que permite que de una forma divertida los pequeños aprendan las medidas de seguridad así como los riesgos que se corren de contagio en el colegio, el autobús o si no se lleva la mascarilla o se lavan las manos. Su precio es de 30 euros.

Y más allá de los juguetes con el virus como protagonistas —aunque sea de forma indirecta—, la pandemia y más concretamente el confinamiento supuso el resurgir de ciertos artículos. Es el caso de los puzzles —algunas tiendas llegaron a triplicar sus ventas incluso respecto a Navidad y en muchas se agotaron— y ahora es posible ver bastantes estanterías de jugueterías llenas del que fue el gran entretenimiento en el encierro. Ocurre lo mismo con ciertos artículos de manualidades o juegos de mesa que durante los meses del confinamiento registraron una demanda superior a la habitual.

Más compras ‘online’ y antes de lo habitual

La pandemia con sus restricciones de movilidad o de aforos en los comercios que varían de cada pocos días han hecho que los Reyes Magos cambien sus hábitos a la hora de buscar los regalos para los más pequeños de la casa. “En tienda no lo notamos tanto pero en la central sí hay más demandas de compras online”, reconocen en la juguetería Don Dino de la Calle Real. Lo mismo ocurre en el Corte Inglés de A Coruña. “El mundo online ha evolucionado a pasos agigantados y nos ha hecho evolucionar a nosotros también”, indican en este centro comercial, donde han visto cómo este año el catálogo en formato virtual tiene más aceptación que el de papel. Eso sí, en las dos jugueterías consultadas aseguran que hay quien sigue prefiriendo ir a la tienda para ver in situ los regalos y dejarse asesorar. Aun así, este año “se nota el miedo y la incertidumbre” y la gente se ha animado a comprar antes que en otras campañas. ¿Y qué es lo más demando por los pequeños en el año de la pandemia? En el apartado de muñecas las estrellas este año son la gama de Na Na Na Surprise aunque siguen con tirón los Bebés llorones (este año los modelos Unicornio y Lágrimas Doradas) así como la Barbie ¿Qué quieres ser de mayor? o el Hada voladora de Crystal Flyers. Otro de los productos estrella, ya agotados en algunos establecimientos, son los muñecos a la serie Star Wars The Mandalorian, especialmente el Baby Yoda. “Los relojes Vtech que ya tuvieron éxito el pasado año se mantienen”, indican en Don Dino, donde también aseguran que ya está agotado el juego de mesa La casa de los retos y que el clásico Simón tiene mucha acogida este año. En este apartado, en el Corte Inglés destacan el tirón de Virus, Monopoly o Perplexus. Además desde las jugueterías reconocen que hay ciertas licencias que mantienen su éxito entre los pequeños como los artículos de Peppa Pig y la Patrulla Canina o cualquier artículo de Playmobil, Pin y Pon o Harry Potter.