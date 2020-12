A solo nueve días para la cena de Nochebuena son muchos los que barajan la idea de realizarse una prueba de coronavirus para comprobar si están infectados y así poder reunirse con seguridad con sus familiares durante estas fiestas. Expertos en Microbiología y farmacéuticos coruñeses alertan de que sólo la PCR es realmente efectiva para comprobar si alguien tiene el virus y siempre que se haga como mucho 48 horas antes del encuentro porque si no el interesado podría haberse contagiado desde entonces. Además recuerdan que dar negativo en este tipo de test no supone tener barra libre para festejar las Navidades a la vieja usanza. “Hay que seguir con el uso correcto de la mascarilla y la distancia de seguridad en las reuniones”, advierte la vicepresidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Margarita Muñoz.

Clínicas privadas que realizan este tipo de pruebas —desde PCR hasta test de antígenos o serológicos— reconocen que ya han notado un repunte de solicitudes en los últimos días aunque prevén que la demanda aumente según se acercan las fiestas. En el Hospital HM Modelo de A Coruña, por ejemplo, prevén un repunte de la actividad tras el 20 de diciembre “porque ya hubo llamadas y se concertaron citas” . “Pero ya notamos un aumento en la demanda desde inicios de diciembre”, señala Olga Pariente que trabaja en el laboratorio de Microbiología. Por su parte, en centros del grupo QuirónSalud también prevén “un incremento notable de la demanda a medida que se acerquen las fiestas” ya que la gran mayoría de citas que tienen hasta ahora “coinciden con las fechas de los desplazamientos previos a Nochebuena, Nochevieja o Reyes”.

Pese a que los laboratorios privados permiten realizarse cualquiera de los tres tipos de test disponibles —siempre con prescripción médica— y que incluso ahora es posible comprar en las farmacias test de autodiagnóstico (los serológicos), también con receta, los expertos recuerdan que si lo que se busca es saber si uno está o no contagiado en ese momento para poder reunirse con algún familiar, solo la PCR ofrece plenas garantías ya que su sensibilidad es del 98% y permite detectar material genético del COVID en el organismo del paciente a partir del cuarto día que estuvo en contacto con el virus. Los test de antígenos —pese a ser más baratos y permitir conocer el resultado en solo 15 o 20 minutos— no son tan exactos ya que su sensibilidad supera el 90% si el paciente se encuentra en los primeros cinco días de síntomas, baja después y no está claro que detecte adecuadamente a los asintomáticos.

Por ello, los expertos lo tienen claro. Al mínimo síntoma nadie debe pensar en cenar en familia y para los asintomáticos, lo ideal es una PCR pero eso sí, con mucho 48 horas antes del encuentro familiar. “No sirve de nada hacérsela una semana antes porque en ese periodo me puedo contagiar”, indica Margarita Muñoz, un mensaje que comparte desde Quirón Salud. “Lo ideal es realizar una PCR en las 48 horas previas a la reunión y seguir manteniendo todas las medidas sanitarias de protección como son el uso correcto de mascarilla, distancia social y una correcta higiene de manos, independientemente de que el resultado sea negativo”, sostienen los especialistas. En el Modelo reconocen que la PCR es la más demandada pero en las últimas semanas también han notado un repunte de solicitudes en los test de antígenos “ya que ahora algunos hoteles de Canarias piden la prueba pero puede ser cualquiera de las dos”, añade Olga Pariente.

También desde la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (Seimc) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) alertan sobre el riesgo de que estos test prenavideños sean un arma de doble filo y lleven a una confianza en extremo. “El test más seguro es reunirse solo con convivientes”, indica María del Mar Tomás, portavoz de Seimc, quien recuerda que “hacerse un test te dará una probabilidad pero depende de quién te lo hace, de cómo te lo hace, del tipo de test o del momento en el que te lo hagas”. “Desaconsejamos el uso de test como mecanismo para asegurar una cena tranquila”, añade el portavoz de SEMG, Lorenzo Armenteros, quien también aboga por cenar los que vivan en una casa. “Alguien que vea a sus padres a diario pero tiene una vida aparte porque trabaja en una oficina con 40 personas no es conviviente”, matiza.

En la mayoría de clínicas es preciso pedir cita previa para acudir a realizarse el test, siempre con prescripción de un médico. El coste de una PCR oscila entre 110 y los 155 euros mientras que es posible hacerse un test de antígenos por 40.