Los infectados repuntan en Galicia por primera vez en veinte días y justo en la víspera de la reunión del comité clínico del Sergas, que hoy ha de fijar cómo serán las Navidades este año. La Xunta siempre ha mantenido que su intención es relajar las restricciones de cara a las fiestas más familiares, pero también siempre ha alertado que si la situación se complica está dispuesta a mantener e incluso endurecer las limitaciones ya existentes.

El pasado viernes, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzaba que si continuaba la reducción de infectados y de la tasa de incidencia — ese día la tendencia era a la baja—, “la hostelería estará abierta hasta las once de la noche en todo el territorio gallego y desde el punto de la movilidad habrá mucho más permeabilidad en las ciudades gallegas”. “Hemos pedido esfuerzos en noviembre para salvar diciembre y creo que podemos mantenerlo”, añadía.

Con los datos oficiales de ayer se rompe la tendencia descendente. Un día de repunte no es suficiente para encender todas las alarmas, pero sí para preocupar e incluso para amenazar con frustrar el plan de apertura navideño o forzar a la Xunta a una posición más conservadora. Habrá que esperar a que decide el comité clínico del Sergas. El plan de la desescalada para las fiestas de Navidad se discute hoy por la tarde, pero se dará a conocer mañana. En otros países, por ejemplo, Alemania, y en otras comunidades, como Baleares, ya han anunciado un endurecimiento de las medidas por la escalada de nuevos contagios en sus respectivos territorios.

Los médicos, virólogos y otros expertos sanitarios que han de tomar la decisión en Galicia lo harán en este contexto: Galicia tiene 5.560 infectados, 39 más en un día. Por primera vez desde el 24 de noviembre, aumentan los gallegos infectados por coronavirus. Este incremento tiene lugar después que se registraran en las últimas 24 horas 371 positivos más, frente a los 373 nuevos de la jornada anterior, y 70 más que 48 horas antes. Las áreas sanitarias de Ourense, Santiago y Ferrol son las que registran más contagiados nuevos. A Coruña es la demarcación con un mayor descenso en el número de casos activos —hay 955 infectados, 38 menos en un día— tras detectarse 61 positivos y darse 101 altas.

En esta nueva fase de repunte, también aumentan los enfermos por COVID que necesitan hospitalización. Son 310 en planta, 16 más en 24 horas. Y de ellos, 55 están en la UCI, tres más en un día. En A Coruña hay 88 hospitalizados y trece en críticos.

El Sergas notificó además siete nueve muertes —dos en el área coruñesa (dos hombres de 69 y 82 años)— que elevan a 1.319 las víctimas desde marzo.

Las autoridades sanitarias se enfrentan hoy a una difícil decisión: abrir la mano de cara a las fiestas, a sabiendas de que existe el riesgo, como sostienen todos los expertos, de una tercera ola en enero. No es el único territorio que sopesa qué hacer y cuál será el grado de apertura permitido en Navidad.

Canarias acaba de decidir que el número máximo de personas en encuentros sociales y familiares se limitará a seis, salvo en Tenerife, donde la cifra se rebaja a cuatro. En el resto de islas, podrán reunirse hasta 10 en personas en los festivos. La recomendación es que esos encuentros se compongan de miembros que pertenezcan al mismo grupo de convivencia o no se superen dos grupos. Además, habrá toque de queda desde la 01.00 a las 06.00 entre los días 23 de diciembre de 2020 y el 10 de enero; y desde la 01.30 hasta las 06.00 del 31 de diciembre al 1 de enero.

Extremadura ya no descarta suspender el Plan de Navidad si los contagios por coronavirus siguen subiendo en próximos días. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, señalaba ayer que en los últimos días crecen los casos contagios de coronavirus por “los efectos del fin de semana del Black Friday y del inicio del Puente de la Constitución”. Madrid también se mueve en la misma tesitura. Tras un repunte de casos en la comunidad, el consejero de Justicia, Enrique López, alertó ayer que si aumenta el riesgo de contagio, “obviamente habrá que tomar medidas”.

Los nuevos contagios aumentan también en el conjunto de España

No solo crecen en Galicia los nuevos casos. A nivel estatal, según los datos facilitados ayer por el Ministerio de Sanidad, se han registrado 21.309 casos, frente a los 17.681 del pasado lunes. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, entiende que hay una “posible estabilización” en el descenso de casos de COVID que se estaba produciendo en las últimas semanas, y todavía, puntualizó el epidemiólogo, no se ha observado un impacto de la mayor movilidad registrada durante el puente de la Constitución. “Estamos en una situación delicada, esperemos que no vuelva a haber incrementos importantes, pero no podemos descartarlos”, defendió y advirtió: “Entrando ya en la Navidad y partiendo de un punto inicial más alto que hace unos meses, el riesgo de saturación de los hospitales sigue estando ahí y es superior a lo aconsejable por los expertos”. También alertó de la vacuna, anunciada ya para enero: “La inmunidad que produce la vacuna se genera una semana después de haber recibido la segunda dosis. Durante todo ese tiempo estamos expuestos a una infección. Cuanto más alta sea la incidencia más posibilidad de estar expuesto a una infección, incluso con la vacuna ya puesta”. Simón también reconoció que para Navidad no se va a cumplir la meta de 25 casos por cada cien mil habitantes, fijada por la OMS como umbral de control del virus. “No bajaremos hasta los 50, pero podríamos estar si todo va bien en 150”, dijo.