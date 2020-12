Galicia se prepara ya para la Navidad COVID. El comité clínico y la Xunta endurecen las restricciones para frenar la llegada de una tercera ola de coronavirus. Galicia permanecerá cerrada perimetralmente del 23 de diciembre al 6 de enero, si bien hay excepciones como la reagrupación familiar, motivos sanitarios, educativos o laborales. El toque de queda se mantiene, aunque en Nochebuena y Nochevieja se pospone a las 01.30 horas. Además Sanidade también aconseja limitar el número de personas en las celebraciones familiares. En atención a los consejos del comité y los datos de contagios y presión sanitaria actuales, recomienda dentro de un decálogo de actuaciones, que las celebraciones navideñas se ciñan exclusivamente a los que viven bajo el mismo techo. De no ser posible, se aconseja no superar los dos núcleos familiares. Si ese máximo de dos se tuviese que “romper” y se ampliase, las reuniones se limitan a un máximo de seis personas adultos ya que los menores de 10 años no computan. La Xunta no tiene intención de cambiar su plan de Navidad tras la reunión de las comunidades con el ministro de Sanidad ayer por la tarde. El próximo día 21 se reunirá el comité clínico de la comunidad gallega.

Grupos ‘burbuja’ para todas las celebraciones.

La Xunta recomienda que las unidades familiares a modo de burbuja durante estas fiestas deben ser estables, de forma que no se puede rotar de grupo. Nada de Nochebuena con los padres, Navidad con los suegros... “No vale hacerse trampas al solitario. Es la última Navidad sin vacuna, no tiremos por la borda todo el trabajo hecho. No nos relajemos, no vale la pena”, incidió el conselleiro Julio García Comesaña.

Comidas al aire libre o con ventanas abiertas mascarilla y distancia.

El protocolo navideño de Sanidade aconseja que, en la medida de lo posible, las celebraciones entre no convivientes se celebren al aire libre, y si no se mantengan las ventanas abiertas. La mesa debe garantizar una distancia de metro y medio entre comensales y las mascarillas se tendrán puestas, retirándose solo en el momento de comer o beber.

Una persona para poner la mesa y no compartir bebidas ni viandas.

El decálogo aprobado ayer por la Xunta, apunta que las mesas deben ser puestas por la misma persona y no deben compartirse comida ni bebida de vasos y platos. Si alguien se levanta de la mesa, debe desinfectarse las manos antes de volver a sentarse.

Registro de viajeros y PCR a visitantes y estudiantes.

Quienes se desplacen a Galicia estas Navidades para visitar a sus familiares y procedan de territorios de alta incidencia epidemiológica, tienen obligación de inscribirse en el registro de viajeros de Galicia y puede llevar aparejada la realización de un test diagnóstico, bine una PCR o una prueba de antígenos. Estas pruebas se hacen extensivas a los estudiantes, tanto los que provengan de fuera de Galicia como los que se desplacen en el interior de la comunidad, siempre que se inscriban en el registro de viajeros.

¿Quiénes son los allegados?

La Consellería de Sanidade no contempla el término allegados, que incluye el Gobierno en sus directrices. “En Galicia trabajamos con el concepto de convivientes. Hay personas que aunque no sean familia viven juntas”, explica García Comesaña. El conselleiro instó a ser precavidos y cuidar los contactos sociales durante los días previos a las fiestas familiares.

Feijóo pide responsabilidad “o ningún protocolo será útil”

. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió ayer las últimas restricciones adoptadas por su Ejecutivo para combatir el COVID-19 o las “prudentes” recomendaciones del comité clínico para el plan autonómico de Navidad. Pide también responsabilidad a los ciudadanos porque a ocho días de Nochebuena, los comportamientos de hoy tendrán “consecuencias” para esa fecha. Tras incidir en que “el virus no entiende de fechas navideñas” , Feijóo advierte se que adoptarán en cada momento las medidas necesarias, como ha ocurrido con el nuevo cierre perimetral de Santiago. “Lo dijimos claramente cuando presentamos la desescalada, que no dudaríamos en cerrar o aumentar las restricciones si los datos nos obligaban a hacerlo. Abriremos si se puede abrir y habrá cierres si hay que cerrar”, señaló.

Caballero pide prudencia y transparencia a la Xunta.

El secretario general del PSdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, reclama a la Xunta “prudencia” a la hora de modular las restricciones por la pandemia y “transparencia” ante la pluralidad de protocolos que se implementan en cada ciudad o núcleo. Caballero hizo “un llamamiento a la responsabilidad de todos”, en vista de que el alivio de “ciertas medidas” implican un “riesgo de rebrotes”, por lo que “todas las alertas tienen que seguir encendidas para que no haya retrocesos”. Y a la Xunta le reclamó el secretario general del PSdeG que base sus decisiones en el criterio del comité clínico que le asesora “y que sea transparente al explicar” las decisiones que adopta de forma individualizada para cada municipio.

Pontón pide más pruebas y rastreadores.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pidió ayer a la Xunta que incremente la “capacidad” para hacer pruebas PCR y test de antígenos para detectar focos y ha asegurado que hacen falta “más rastreadores”. “Le pedimos a la Xunta que tome todas las medidas necesarias para evitar que podamos vivir una tercera ola”, dijo.

España sigue al alza y registra 11.078 nuevos casos de COVID

Las comunidades autónomas notificaron ayer al Ministerio de Sanidad 11.078 nuevos casos de COVID, 6.196 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone un aumento con respecto a los 9.773 registrados en el mismo día de la semana anterior. La cifra total de contagios en España se eleva ya a 1.773.290 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. La incidencia acumulada en los últimos 14 días por 100.000 habitantes se sitúa en 201, frente a 198 la víspera, con un total de 94.598 positivos en las pasadas dos semanas. El total de muertes sube a 48.596, 811 en los últimos 7 días. Según los datos notificados al Ministerio de Sanidad por las comunidades autónomas, la presión hospitalaria en toda España por COVID baja ligeramente y se sitúa en el 9,21%, con 11.346 hospitalizados, y un 20,50 % de las camas.

Defunciones

En el informe de ayer se añadieron 195 nuevos fallecimientos, en comparación con los 388 del día anterior. Hasta 48.596 personas con prueba diagnóstica positiva han fallecido desde que el virus llegó a España, de acuerdo con los datos recogidos por el Ministerio de Sanidad. En la última semana fallecieron 811 personas con diagnóstico de COVID positivo. En las últimas 24 horas, se han producido 1.204 ingresos y 1.294 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 9,21%.

Los usuarios de residencias podrán salir un mínimo de 5 días y a una sola vivienda

Antes de regresar deberán hacerse una prueba y luego tendrán que permanecer una semana aislados en los centros y otra bajo estrecha vigilancia

Los mayores que viven en residencias podrán salir por Navidad para reencontrarse con sus familiares, pero cumpliendo unas condiciones. Tendrán que irse cinco días como mínimo y solo para ir a un domicilio y comprometiéndose tanto el mayor y su familiares con los que vaya a convivir a usar mascarilla dentro de la casa siempre que en la habitación haya más de una persona. De este modo consta en el protocolo de la Consellería de Política Social para regular la estancia de mayores con plazas en residencias fuera de los centros por Navidad para que a su regreso no haya brotes de COVID. Solo podrá haber una salida durante esta época festiva. Tanto el mayor que vaya a ausentarse como los familiares que le acojan en su casa deben comprometerse por escrito a cumplir las condiciones, entre las cuales se incluye la realización de una PCR o un test de antígenos 48 horas antes del regreso, una prueba que realizará el Sergas. Y si durante la estancia fuera de la residencia el anciano muestra síntomas de COVID-19 no podrá regresar hasta que se certifique que no está enfermo. Además a su regreso, estará siete días aislado, a ser posible en una habitación individual, y luego otros siete días sometido a un especial vigilancia para detectar posibles casos de coronavirus. Además, si durante su ausencia hay un brote en su centro, no podrá regresar hasta que controle la situación. En todo caso, la principal recomendación de la Xunta es evitar este año las salidas para reunirse con la familia, dada la situación epidemiológica.

A Coruña mantendrá su cierre perimetral al menos hasta el lunes

Galicia podría estar asomándose a la tercera ola de la pandemia antes de la Navidad de mantenerse la progresión de los últimos días. Por tercera jornada consecutiva crecen los casos activos y los contagios diarios, con las áreas de Santiago, Vigo y Ourense como principales focos. Las infecciones activas, de hecho, subieron ayer en todas las áreas sanitarias, salvo en A Coruña y Cee, y Lugo. La demarcación coruñesa bajó a 907 (-22) tras notificar 40 positivos en 24 horas. No obstante, A Coruña mantendrá su cierre perimetral y las restricciones, al menos, hasta el lunes 21. La comunidad gallega suma 5.653 afectados, 55 más que la víspera según los datos ofrecidos por Sanidade.En las últimas 24 horas se detectaron 380 positivos nuevos entre las 9.026 PCR realizadas, cifra por encima de las notificadas en los días previos. También murieron cuatro personas. Dos mujeres de 89 y 74 años ingresadas en el Chuac de A Coruña, otra de 88 años fallecida en la residencia de San Salvador de Guntín, y un varón de 80 años en la residencia Vila do Conde de Gondomar. La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, destacó ayer la preocupación que existe con el repunte de contagios en la ciudad de Santiago, donde se elevaron las restricciones, pero también en la comarca de Valdeorras y Verín, así como en Ourense, bajo una estrecha vigilancia. También se sigue la evolución del Deza.