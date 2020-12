La Organización Mundial de la Salud acuñó hace unas semanas el concepto de fatiga pandémica para definir el cansancio o la desmotivación gradual que sufre parte de la población ante la prolongación de las restricciones por el coronavirus y expertos del Instituto de Salud Carlos III alertaban el pasado lunes de que España “está a un paso” de entrar en esa fase. El vocal de Psicoloxía e Saúde del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia Eduardo Martínez ve “normal” llegar a esta especie de apatía o cansancio en “situaciones de un estrés continuado en el tiempo” como son estos nueve meses de pandemia e insta a luchar contra ella con “información y concienciación” porque, de lo contrario, “aumenta el riego de que la gente relaje las medidas de seguridad”.

La OMS habla de ‘fatiga pandémica’, ¿qué le parece este concepto y cuáles son los síntomas de que se está en esa fase?

Creo que este concepto es un intento de acercar a la población la situación que se están dando que lleva a que alguna gente se relaje en el cumplimiento de las medidas de seguridad. Es una forma de llamar la atención y de que la población tome conciencia de lo que sucede. No se trata de un síndrome y por lo tanto no se manifiesta con un conjunto de síntomas concretos. Hablar de fatiga pandémica es una forma diferente de definir el cansancio que se experimenta por estar permanentemente adaptándonos, en una situación que es cambiante como esta.

¿Pero cómo se manifiesta ese cansancio acumulado?

Es una reacción a una situación de estrés que se sustenta en el tiempo, un estrés que no es muy intenso pero que se prolonga. Esto provoca un cansancio físico y mental, hay un agotamiento emocional y esto puede llevar a estar menos alerta de lo que sucede o a descuidar algo las medidas de seguridad. Que esto llegue a traducirse en un trastorno emocional o en ansiedad es mucho más complejo.

¿Es normal llegar a esa fase tras nueve meses de pandemia?

Sí, es una reacción normal y totalmente comprensible que parte de la población se encuentre en una situación de apatía, desmotivación o aburrimiento. Todos tenemos una capacidad para reaccionar ante las situaciones de estrés, pero cuando se trata de un estrés indefinido, que no sabemos cuando va a acabar esa situación y que además cambia cada semana, cuando tenemos que estar siempre alerta para saber qué podemos hacer y qué no, es normal que cualquier persona se canse a nivel físico y mental.

¿Sería todo más llevadero si hubiese una fecha para volver a la normalidad prepandemia?

Sí, la información permite resolver estas situaciones. El problema es que aquí no se sabe cuando se va a acabar esta situación.

Esta ‘fatiga’, ¿es algo novedoso o puede suceder en otras situaciones de estrés?

Lo novedoso es que se está produciendo a nivel global y afecta a la población mundial, pero esto mismo puede vivirlo cualquier persona a nivel individual. Cuando hay un conflicto laboral que se prolonga durante años, por ejemplo, hay un problema familiar o una enfermedad, esa sensación de apatía y de desmotivación también pueden aparecer.

No todo el mundo lleva igual de bien esta ‘nueva normalidad’. ¿De qué depende?

Influye por una parte la situación que viva cada persona porque no es lo mismo alguien que está en una situación de mayor riesgo de contagio que otra persona que no. Y después varía también según las características personales. Cada uno tenemos unas estrategias para enfrentarnos a los problemas, hay gente más sensible, etc..

Todo el mundo conoce a alguien cuya actitud de estos meses le ha sorprendido. Una situación extrema como la que se ha vivido, ¿saca a relucir la verdadera personalidad de la gente?

Yo no creo que en una situación como esta aflore realmente como somos porque nos enfrentamos a emociones y tenemos reacciones que no se darían si no estuviésemos en pandemia. Es algo excepcional y por ejemplo, que alguien esté más irritable de lo habitual por todo lo que vivimos, no quiere decir que sea una persona irritable.

Sanidad teme que haya quien descuide las medidas de seguridad ante la ‘fatiga pandémica’. ¿Es uno de los riesgos?

Sí es un riesgo evidente y además paradójico porque estamos cansados de las restricciones y de las medidas de seguridad pero si no se cumplen van a continuar, es como un círculo vicioso. Realmente cuando uno está cansado es normal que pueda haber más despistes, que se baje la guardia.

¿Cómo combatir esta fatiga?

Es una cuestión de información y concienciación. Hay que hacer campañas y tener información para saber que es importante mantener las medidas. También a la gente que nos rodea hay que insistirles en no bajar la guardia.

Denunciaban también que no hay suficientes psicólogos clínicos en la sanidad pública, ¿Está de acuerdo?

Ahora trabajo en la privada pero estuve años en la sanidad pública y es cierto que hay una carencia importante de profesionales de psicología clínica, son muchos menos de los que tendrían que ser. Esto hace que cuando llegue la que se llama la tercera ola psicológica habrá más problemas para cubrir las necesidades.

“Vemos a pacientes cuya ansiedad o depresión se ha agravado durante la pandemia”

La Asociación de Psicólogos del Sergas alertaba esta semana de un repunte en la atención a pacientes en salud mental y en el área de Psicología. ¿Han notado más demanda en consulta desde que comenzó la pandemia? En el caso de las consultas, no se trata tanto de que el COVID haya provocado nuevos trastornos como casos de ansiedad, por ejemplo, como que pacientes que antes de la pandemia ya tenían problemas de depresión o ansiedad ahora llegan con ellos más agravados. Y en salud mental es probable que vean más casos de trastornos adaptativos. En cualquier caso es también un problema del funcionamiento del sistema sanitario que hace que ahora tengan que atender a todos los pacientes acumulados de los meses en los que la actividad estuvo casi paralizada.