“En el Sistema Nacional de Salud (SNS), los hospitales se clasifican según los servicios que ofertan a los ciudadanos. Los de alta complejidad o terciarios son los que realizan técnicas de mayor dificultad, que requieren la participación de muchas disciplinas, recursos punteros y una elevada especialización del personal sanitario”, explica la subdirectora de Calidad del área sanitaria de A Coruña y Cee, Clara Olveira, quien subraya el “orgullo” que supone que el Complexo Hospitalario Universitario (Chuac) coruñés haya sido distinguido, por segundo año consecutivo, como “el mejor entre los mejores” de España en los premios Best in Class (BIC). “Llegar no es fácil, y tampoco lo es mantenerse a un alto nivel. Este reconocimiento supone un estímulo para todos los que formamos parte del Chuac y para reflexionar, también, sobre lo que podemos mejorar. Nuestra vocación es esa, avanzar siempre”, subraya.

¿Revalidar el título de mejor hospital de alta complejidad de España tiene aún más mérito en el año de la pandemia?

El alma de cualquier organización son las personas, y en los centros de salud y los hospitales, si cabe, todavía más. La tecnología es muy importante, pero los profesionales que aplican esa tecnología de manera certera y cercana son los que hacen posible que se puedan llevar a cabo muchas cosas. Los premios Best in Class inciden en aspectos de calidad y atención a los pacientes, y valoran una serie de indicadores que van en esa línea. De ahí que nuestra satisfacción por recibir estas distinciones, en un año tan insólito y complejo como el actual, sea todavía mayor.

Estamos en un momento especialmente complicado, con un pie en la tercera ola de la pandemia de COVID y la Navidad a la vuelta de la esquina. ¿Cuáles son los retos más inmediatos a los que se enfrentan los profesionales del Chuac?

El reto más importante en el que estamos inmersos desde hace ya unos cuantos meses es mantener la asistencia de las patologías no COVID al tiempo que atendemos a los pacientes afectados por el SARS-CoV-2 con las mayores garantías de calidad y seguridad. La salud de la población también depende de eso, y estamos haciendo el máximo esfuerzo para llegar hasta donde sea posible.

¿Qué otras prioridades tienen de cara a los próximos meses?

Otro reto inminente, y muy necesario, es avanzar en el proyecto del nuevo Chuac. Necesitamos una mejora en nuestra estructura hospitalaria que nos permita seguir creciendo, también en innovación. Las Ciencias de la Salud y la Medicina cambian a un ritmo vertiginoso, y avanzar en nuevos tratamientos y líneas de conocimiento es fundamental. Queremos estar a la vanguardia de los hospitales que tienen más inquietud en investigar e innovar, y ahí el Instituto de Investigación Biomédica (Inibic) juega un papel muy importante, junto con la docencia. Formar a buenos profesionales es otra de nuestras prioridades, como también lo es desplegar, como ya venimos haciendo desde hace bastante tiempo, nuestro plan de humanización.

Los premios Best in Class han reconocido, también la calidad de cuatros servicios del Chuac, Reumatología, Nefrología, Cuidados Paliativos y Microbiología, este último con un papel fundamental desde el inicio de la pandemia.

Así es. Microbología es un área clave en la atención al COVID en todos los hospitales, pues de sus profesionales dependen los diagnósticos de la infección. Identificar los contagios de una manera rápida, ágil y eficaz es la primordial para poder controlar mejor la situación. En el Chuac tenemos muchísima suerte, nuestro Servicio es puntero y está liderado por personas excelentes. Llevábamos ya tres años entre los cinco mejores de España, y auparnos a la primera posición este año es un orgullo y supone un reconocimiento a todas las horas incertidumbre, trabajo y esfuerzo de nuestros compañeros.

Nefrología repite como el mejor servicio de España, mientras que Cuidados Paliativos y Reumatología se estrenan en esa posición. ¿Qué destacaría de estas tres áreas?

Las tres llevan a cabo una labor esencial. Nuestros compañeros de Nefrología realizan técnicas absolutamente complejas y punteras, y en el campo de los trasplantes son referente nacional. Cuidados Paliativos es un área fundamental, y eso lo saben mejor que nadie las personas que han tenido algún familiar que haya requerido ese tipo de asistencia. Y Reumatología es otro servicio de referencia, también en investigación. Su plataforma de proteómica en artrosis es líder a nivel internacional y desarrolla una actividad investigadora muy importante en el Inibic, con muchos proyectos vinculados este año, también, al COVID.