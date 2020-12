“Nos volveremos a ver”, prometía en noviembre de 2019 el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro, al recoger en Santiago el premio Best in Class (BIC) al mejor hospital de alta complejidad de España para el Chuac. Nada hacía presagiar entonces que la mayor crisis sanitaria del último siglo estaba a la vuelta de la esquina. El reto no era fácil, menos aún en medio de una pandemia sin precedentes, pero los profesionales del complejo coruñés hicieron los deberes y este jueves revalidaron el título que los distingue como los más aplicados de su clase. El centro de As Xubias recibió además, otras cuatro distinciones BIC por la calidad de sus servicios de Microbiología, Reumatología, Nefrología y Cuidados Paliativos, que fueron considerados los mejores en su especialidad a nivel nacional.

Los premios Best in Class, que organiza la Cátedra de Innovación y Gestión Sanitaria de la Universidad Rey Juan Carlos con el grupo Wecare-U, se otorgan atendiendo a la puntuación obtenida por los candidatos con el Índice de Calidad Asistencial al Paciente (ICAP), que se establece a partir del análisis de más de un centenar de variables. El ICAP es un marcador desarrollado por la institución académica basándose en el análisis de los datos recogidos en cuestionarios de autoevaluación sobre más de un centenar de indicadores de actividad asistencial, docente y de investigación, como, por ejemplo, los ratios de mortalidad, la tasa de infección y la calidad en la atención.

Los ganadores de los galardones entran a formar parte de la Guía de los mejores hospitales y servicios sanitarios que se edita anualmente, así como los departamentos de toda España que llegaron al último tramo de selección. Este año, el Chuac quedó también finalista en las categorías de mejores servicios de Farmacia y Farmacia en Imids (atención a pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas), Neumología, Neurología, Psiquiatría, Urgencias, Urología, Unidad de Dolor y de Enfermedades Infecciosas.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se acercó ayer al complejo hospitalario coruñés para felicitar al equipo directivo y a los responsables de los servicios finalistas y premiados por el buen trabajo realizado. Durante su visita, García Comesaña aseguró que lo que mejor define al Chuac es “el esfuerzo, la energía y la ilusión de los más de 7.000 profesionales” del área sanitaria coruñesa, así como “su admirable trabajo demostrado permanentemente”. El máximo responsable de la sanidad pública gallega anunció, además, que el Consello de la Xunta aprobará el convenio con el Gobierno para poner en marcha el esperado proyecto Microbiología 4.0, dotado con cinco millones de euros para la compra pública de dos aplicaciones especificas para el centro de As Xubias y para el conjunto de Galicia. Una tecnología “rápida y totalmente automatizada” que permitirá obtener diagnósticos microbiológicos fiables de cualquier patología infecciosa a partir de cualquier muestra clínica biológica.

En representación del equipo directo del Chuac, la subdirectora de Calidad del área sanitaria de A Coruña y Cee, Clara Olveira, aseguró que es “un orgullo” recibir por segundo año consecutivo el premio Best in Class al mejor hospital de alta complejidad de España. “No es fácil obtenerlo, y menos revalidarlo”, reivindicó, antes de reconocer que la noticia fue una “gratísima sorpresa en un año agotador y extenuante, en el que ilusiona este reconocimiento”.

“Estamos necesitados de buenas noticias como esta, que además es una manera de reconocer el esfuerzo realizado durante todo este año por todas y cada una de las personas que trabajan en el hospital”, reiteró Olveira, quien destacó que presentar las candidaturas a los premios Best in Class supone un “esfuerzo añadido”, pero también “una manera de medir y evaluar lo que haces, además de compararte con otros centros similares”.