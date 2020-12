El menú navideño de los expertos: ‘burbujas’ y prudencia

Si usted es un lector asiduo de estas páginas, buena parte de las siguientes caras, como mínimo, le sonarán. Llevan meses asomándose a esta ventana, casi a diario, para informarles sobre la evolución de la pandemia de SARS-CoV-2, más allá de los números, y para recordarles que el COVID es una enfermedad grave, potencialmente mortal, en muchos casos. Demasiados. Desde marzo, se ha llevado por delante a casi 49.000 personas en España, según las cifras oficiales. Solo en Galicia, a más de 1.300. Diez, de media, cada día.

“El coronavirus no sabe de fiestas”, por eso, cuando falta menos de una semana para Nochebuena y Navidad, las jornadas más familiares del año, estos diez profesionales sanitarios, expertos de diferentes ámbitos implicados en la lucha contra el COVID, dan cuenta de cómo van a celebrar ellos esas fechas. Reuniones multitudinarias a lo largo y ancho de la geografía española, viajes, escapadas a la nieve y las tradicionales comidas y brindis con amigos tendrán que esperar. El menú navideño de quienes más saben del bicho se compone de burbujas y dosis extra de prudencia.

“Las autoridades han establecido unos consejos, pero queda en nuestra mano aplicar el sentido común y minimizar riesgos Si nos creemos invulnerables solo queda esperar y montarse en la tercera ola, con todo lo que conlleva de sufrimiento y muertes”, advierte el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de A Coruña (Chuac) y miembro del comité clínico que asesora a la Xunta en la pandemia, Enrique Míguez, quien insiste en que el objetivo ha de ser “celebrar estas fechas con sentidiño”.

En la misma línea se manifiesta la responsable del Servicio de Medicina Preventiva del área sanitaria de A Coruña y Cee, e integrante también del comité asesor del Gobierno gallego, María José Pereira, quien urge a “minimizar las reuniones sociales, limitar en lo posible los contactos a los convivientes y seguir el conjunto de las recomendaciones establecidas por las autoridades: uso de mascarilla, distancia social y lavado de manos frecuente”.

Tal vez porque sus ojos son testigos, a diario, de la crudeza del COVID, el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Chuac, David Freire, es aún más tajante. “Deberíamos actuar como si no hubiese fiestas”, apunta este veterano intensivista, quien insiste en que el hecho de que las navidades sean fechas especiales “no justifica saltarse las medidas de protección”, porque “al final, lo pagaremos caro”. “Por favor, sigan protegiéndose estos días”, reclama.

A la responsabilidad individual apela también la catedrática de Inmunología África González, pues “es lo que permitirá evitar la tercera ola”, antes de que llegue la ansiada vacuna.

La inmunización está cada vez más cerca, pero el jefe del Servicio de Microbiología del Chuac y presidente de la Sociedad Gallega de Microbiología, Germán Bou, aconseja, “seguir manteniendo la alerta” . “La llegada inminente de la vacuna puede, de manera inconsciente, llevar a una cierta relajación”, advierte.

La cercanía de la vacuna puede ser un arma de doble filo, igual que los test, que tanto Mar Tomás Carmona, microbióloga del Chuac y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, como Álvaro García Carrera, presidente de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, cuestionan. “Hasta el momento, ninguna prueba es infalible”, subrayan.

Que 2021 venga cargado de salud, insisten unos y otros, está en nuestras manos. “Habrá otras navidades; no tiremos por tierra el esfuerzo realizado”, recalcan, y urgen a “anteponer el beneficio colectivo al deseo individual”. El mejor regalo, recuerdan, es la vida.

“No iré a Granada a ver a mi familia como en años anteriores”

“Hasta el momento, no hay ningún test de detección del SARS-COV-2 infalible”, destaca Mar Tomás Carmona, microbióloga del Hospital de A Coruña, investigadora del Inibic y portavoz de la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc). Lo “ideal”, por tanto, sería “priorizar cenas o actividades en interior con convivientes”. Ella pasará las navidades en A Coruña, “disfrutando de las fiestas en la unidad familiar”. “No nos desplazaremos a Granada a ver a la familia, como años anteriores. Espero que en verano podamos celebrar juntos una mejora en la situación epidémica”, señala.

“Cenaré con mi núcleo familiar y con el resto nos veremos por Skype”

Tiene claro que la “responsabilidad individual” es lo que permitirá “evitar la tercera ola” antes de la vacunación y por ello, si otros años se reunían hasta once personas en las cenas navideñas, en esta ocasión la catedrática de Inmunología África González disfrutará la velada “solo con mi núcleo familiar, mi marido y mis hijos”. “Vamos a restringir las visitas a otros familiares por el riesgo que conlleva para los mayores”, señala y recuerda que gracias a la tecnología (videollamadas, por ejemplo) hay alternativas para “sentirnos próximos y poder reír, cantar o hablar sin ponernos en riesgo”. Ella piensa aplicarlo en la práctica y por ello este año seguirán con la tradición del amigo invisible “pero a distancia”. “Además nos juntaremos por Skype para vernos y cantar”, señala González que reconoce que este año no podrán hacer viajes. “En el futuro intentaremos compensarlo”, sostiene.

“Deberíamos actuar como si no hubiese fiestas”

Sus ojos ven, a diario, la cara más cruel de la pandemia, de ahí que el responsable de la UCI del Hospital de A Coruña, David Freire Moar, sea tajante a la hora de dar su opinión sobre cómo se deberían celebrar, este año, las fiestas navideñas: “Habría que actuar como si no hubiese fiestas”. Él pasará las fechas señaladas en casa, “solo con los convivientes”. “Mi mujer, mis hijas y yo. Nadie más. Felicitaremos al resto de la familia por teléfono, WhatsApp, mediante tarjetas postales, etc.”, señala el doctor Freire, quien insiste en que el SARS-CoV-2 “no sabe de fiestas”, de ahí que “debamos continuar con las medidas de protección establecidas por las autoridades sanitarias”. “Distancia social, uso de mascarillas, reunirse solo con convivientes, buena higiene de manos... El hecho de que sean fechas especiales no justifica saltarse las medidas de protección, porque al final lo pagaremos caro. Por favor, sigan protegiéndose estos días”, reclama.

“Pasaré estos días con mi mujer e hijas, pues vivimos juntos, no saldré de A Coruña y evitaré cualquier reunión social”

Su familia, directa y política, vive fuera de Galicia, de ahí que una tradición arraigada para el jefe del Servicio de Microbiología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), Germán Bou, sea “reunirse y pasar todos juntos la Navidad en alguna ciudad de España”. “Este año no va a poder ser, y celebraré las fiestas con mi núcleo cercano de convivientes, es decir, mi mujer y mis dos hijas, en A Coruña. No saldré de la ciudad e intentaré evitar cualquier tipo de reunión social que suponga salirse de la norma recomendada”, explica el también presidente de la Sociedad Gallega de Microbiología (Sogamic), quien urge a “seguir manteniendo la alerta”, pese a la “llegada inminente de la vacuna”, que “puede, de manera inconsciente, llevar a una cierta relajación”. “La idiosincrasia de las propias Navidades, que se celebran con la familia y amigos, puede conllevar también una falsa sensación de seguridad. Grave error. No hay que dejarse llevar por este momento. Debemos continuar siendo estrictos en el cumplimiento de las normas y medidas que todos ya sabemos y conocemos: uso de mascarillas, higiene, distanciamiento físico, evitar el contacto social en la medida de lo posible... Habrá otros motivos de celebración muy pronto. No echemos a perder lo que hemos logrado con mucho esfuerzo”, reitera.

“No habrá felicitaciones en persona, por respeto a mayores y amigos; al relajarnos, nos ponemos en riesgo todos”

“Al tener familia reducida, cumplir los protocolos en mi caso será muy fácil”, reconoce el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Coruña, Héctor Castro. “Celebraremos las fiestas los mismos que convivimos el resto del año, en casa, con el recuerdo de los que ya no están con nosotros. Se trata de una adaptación a las restricciones bastante natural, nada diferente a otras Navidades”, apunta. Lo que sí cambiará este año serán las felicitaciones en persona de las fiestas (“comidas, brindis o aperitivos en lugares cerrados donde puedan coincidir muchas personas”) que, asegura, tratará de evitar. “Primero por los mayores, y segundo por respeto a todos los amigos, ya que cuando bajamos la guardia, nos ponemos en riesgo todos. Y tendremos que priorizar el celebrar estas fiestas con salud, ¡y las venideras con vacuna!”, enfatiza.Castro considera que, “por responsabilidad”, los profesionales sanitarios tienen que “dar ejemplo”. “Pero también debemos continuar dando soporte al sistema sanitario, por lo que seguiremos, adaptados a la nueva situación, prestando asistencia sanitaria durante todas las fiestas, sin bajar la guardia, desde todas las farmacias de la provincia y desde todos los ámbitos sanitarios, porque la cruz verde no se apaga tampoco en Navidad”, recalca.

“De poder hacerlo, limitaré el contacto fuera de los convivientes a la familia de mi hermano; eso sí, con cuarentena previa”

“Minimizar las relaciones sociales, limitar en lo posible los contactos a los convivientes, estableciendo burbujas estables, y seguir el conjunto de recomendaciones establecidas”, es la fórmula que propone la jefa del Servicio de Medicina Preventiva del área sanitaria de A Coruña y Cee, María José Pereira, para esta navidades. Con familia repartida por toda España, y acostumbrada a las grandes reuniones, la doctora Pereira, miembro del comité clínico que asesora a la Xunta en la pandemia, reconoce que los próximos días “van a ser duros, como para todos los ciudadanos”. En su caso, “de poder hacerlo”, limitará el contacto fuera de los convivientes a la familia de su hermano, “que viven fuera de Galicia y a los que no vemos desde hace más de seis meses”. “No podríamos compartir la casa familiar como veníamos haciendo, solo nos reuniríamos en una comida o una cena , aunque valoramos todavía la mejorar manera de hacerlo. En todo caso, estamos esperando la evolución de la situación en nuestras comunidades hasta decidirlo. En caso de que finalmente vengan, hemos acordado hacer todos cuarentena previa”, señala.

“Estaré con mis convivientes y evitaré las reuniones familiares, que es donde podemos bajar la guardia”

El presidente de la Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria (Agefec), Álvaro Carrera García, pasará las fiestas navideñas con sus convivientes, “sin reuniones familiares”. Pide que en estas semanas de festivos “impere sobre todo la prudencia y se extremen las precauciones”. “Es un momento de lucha contra las propias emociones y las ganas de compartir momentos con nuestros seres queridos, sobre todo en este año que llevamos tanto tiempo distanciados, es donde podemos bajar la guardia”, avisa, al tiempo que aconseja que “nadie se fíe por realizar ningún tipo de test”. “Las PCR, por ejemplo, aún siendo la prueba de referencia más fiable, tienen un período de no detección del virus de dos días, por lo tanto no debemos hacer trampas al solitario”, advierte. Carrera García admite que, en momentos como el actual, “apetece salir y disfrutar de unas fiestas tan simbólicas”, pero incide en que “no merece la pena arriesgarse a que sean las últimas con salud o con vida, la nuestra o la de los que nos rodean. “Debemos anteponer el beneficio colectivo al deseo individual”, remarca. La situación en la Atención Primaria, recuerda el presidente de Agefec, “es muy mala”. “Los profesionales estamos saturados y resistiendo un cansancio físico y psicológico indescriptible. En 2021 afrontaremos el mayor reto de nuestras vidas, que es vacunar a toda la población, con un proceso complejo y en unas condiciones muy difíciles. Precisamos unas fuerzas y resistencia que no tenemos en este momento, por lo que si saturamos el sistema sanitario con una nueva ola, corremos riesgo de postergar más la salida de esta crisis. El mejor regalo que podemos hacer este año, es seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias, no bajar la guardia y extremar las medidas de protección”, concluye.

“Solíamos reunirnos con familiares que este año no vendrán”

Siempre que las restricciones no se amplíen, el catedrático de Medicina Preventiva Juan Gestal pasará las fiestas con su núcleo de convivientes (tres personas) salvo la comida de Navidad, “en donde seremos cinco mayores y dos niños de menos de 5 años porque vienen mis dos hijos, mi nuera y mis nietos”. “Somos dos unidades de convivencia que tenemos mucha relación”, indica Gestal, quien reconoce que otros años se unían otros tres familiares, tanto en Nochebuena como en Navidad, que en esta ocasión “no vendrán” debido a la pandemia de COVID. También se ha cancelado una comida familiar que realizan un sábado de diciembre desde hace once años en la que “entre sobrinos, hermanos y sobrinos nietos nos llegábamos a juntar unas cuarenta personas”.

“No iremos a la nieve; el mejor regalo es estar todos la próxima Navidad”

Acostumbraba a hacer una escapada a la nieve con su familia, pero este año el viaje será aplazado por la pandemia. “El mejor regalo es que las próximas Navidades estemos todos”, asegura, tajante, la presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, Amparo Rodríguez, quien insta a todo el mundo “a pensar el riesgo que supone el contagio de nuestros familiares, nuestros mayores” y, por ello, reclama “seguir en nuestros domicilios las mismas medidas de higiene y distancia que seguimos cuando estamos fuera”. Esta pediatra tiene claro que tocan unas “navidades caseras y familiares” y en las fechas señaladas cumplirá con las restricciones. “No nos sentaremos a la mesa más de dos unidades familiares”, indica.

“El objetivo es celebrar estas fechas con ‘sentidiño”

A celebrar las fiestas “con sentidiño” invita el jefe de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de A Coruña (Chuac), Enrique Míguez, miembro del comité clínico que asesora a la Xunta en la pandemia. “Las autoridades han establecido unos consejos, pero queda en nuestra mano aplicar el sentido común y minimizar riesgos, por amor, cariño y respeto a nuestros seres queridos y al resto de la sociedad. Si nos creemos invulnerables, solo queda esperar y montarse en la tercera ola, con todo lo que conlleva de sufrimiento y muertes”, advierte.