Miembro de la sociedad española de inmunología y catedrático. Especialista en Inmunología y divulgador científico, Alfredo Corell alerta del erróneo convencimiento de que con la vacuna contra el COVID-19 podremos relajarnos y es partidario de confinarnos ya.

¿Qué seguimos haciendo mal para que la tasa de contagios se haya disparado en pocos días?

Estamos viendo el efecto de las luces -el alumbrado navideño-, y de los puentes festivos, y por tercera vez consecutiva ya. La primera nos pudo pillar por no saber todavía lo que había, la segunda parece que daba lo mismo, y ahora, los esfuerzos de las autoridades están más centrados en buscar normas muy laxas que descargan toda la responsabilidad en los ciudadanos.

¿Somos irresponsables?

No es que no seamos responsables, pero no se acaban de entender las situaciones en que se transmite el virus. Estando en grupos de 5 a 8 familiares la gente se relaja, piensan que están entre amigos, protegidos. Se arriman, se abrazan, beben, chocan las copas, y ese es justo el punto donde se genera más transmisión: los restaurantes, centros comerciales y las reuniones familiares.

¿Qué opina de las nuevas restricciones para la fiestas de Navidad?

En España se entiende a base de prohibiciones y multas, y como no pongamos algo muy drástico, como el confinamiento absoluto, la gente no lo va a entender. Países más obedientes con gobiernos como en Alemania, las medidas son mucho más drásticas. Creo que España debía actuar como cuando ves las barbas de tu vecino cortar, aquello de poner las tuyas a remojar. El refrán es muy claro y, si Europa ve clara la tercera ola, habría que aumentar las restricciones.

¿Cree que no hemos aprendido nada?

Pues primero vimos lo que pasaba en Italia, pero pensamos que nuestra Sanidad era más fuerte y que estábamos mejor preparados y nos dio la bofetada, porque ni la Sanidad es tan fuerte ni estamos mejor preparados. Pero nadie se libró, no había un manual sobre cómo hacer las cosas. Ahora, con tantos millones de afectados y tantos países de referencia, si no hacemos las cosas es que no queremos hacerlo bien.

¿Pesa demasiado la economía?

La crisis económica que hay es muy dura, y la que vendrá, pero sería mejor hacer una parada integral de un mes que no medio año de paradas a medias. Incluso a largo plazo, unas medidas más estrictas pueden beneficiar a la economía, aunque parezcan duras a priori, pero nadie quiere tomar decisiones impopulares.

¿Por cuanto tiempo inmunizará la vacuna?

De momento no se sabe más que da tres meses de protección, desde que se empezaron a poner en EE UU, pero no ha pasado tiempo para saber más. También parece que la protección inmunológica para quienes se han infectado de forma natural dura entre 7 y 8 meses, desde marzo los primeros, pero conforme pase el tiempo puede aumentar.

¿Y otros efectos de la vacuna? ¿Impide la transmisión?

Es muy importante saber que protege a la persona si se enfrenta al virus, para que no tenga la enfermedad, pero parece que la de Pzifer en concreto no protege de la transmisión. Es decir, que si se contagian se estará protegido, pero puede haber un poquito de transmisión, no hay seguridad absoluta.

¿Quiere decir que no nos podremos relajar ni siquiera estando vacunados?

Mientras convivamos con personas no vacunadas habrá que seguir con las medidas de distanciamiento e higiene. La vacuna da protección personal pero no para los familiares, amigos, ni la sociedad hasta que dos tercios de la población no esté inmunizada, la de rebaño que se dice, para que la transmisión del virus sea muy poco probable. No diría fechas para que el 70% de la población esté protegida, ojalá sea en verano como alguno dice, pero me parece muy optimista.

¿Qué diría a los escépticos con la vacuna?

El escepticismo no lo veo mal, la ciencia crece por preguntarse y con la duda, pero cuando hay evidencias sí me parece mal que las nieguen. Es una cuestión de interés social, no de la salud del individuo.

¿Usted obligaría a vacunarse?

No lo obligaría, pero sí que emprendería dos tipos de acciones: una campaña de educación a la ciudadanía, porque somos un país con muy mala educación para la salud, para explicar muy bien cómo funciona la vacuna; y por otro lado cambiaría la legislación como acción disuasoria, como que, para acceder a determinadas actividades o sitios, haya que demostrar que se está inmunizado, por ejemplo a un estadio de fútbol con miles entradas, o a un concierto, un museo, sitios que se sabe que pueden ser de riesgo. Como para coger el coche, que hay que tener el carné y nadie me obliga a sacármelo si no lo cojo. Serían situaciones de ese estilo, habría que estudiarlo. No se trata de imponer pero sí de limitar.

¿Cree que esta primera vacuna será definitiva?

No creo que esta primera sea la que se quede. Habrá más el año que viene, al menos la de Moderna, la de Rusia, una o dos de China, y con más retraso la de Oxford y otras, pero tampoco es seguro que las de este año sean las más potentes ni las más duraderas. Casi todas las primeras vacunas hacen frente a la proteína de entrada del virus en la célula, y aunque sea lo que más interesa, el virus tiene muchas más moléculas en su estructura, y quizá sean mas enérgicas otras vacunas hacia una inmunidad más fuerte y a más largo plazo. Igual con una sola dosis de estas otras sea suficiente, que es lo que pasa cuando son mas complejas en su preparación. Hay dos españolas en las que trabaja el CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, con estas características frente al virus total.