Juan Molina, de 86 años, es el primer vacunado contra el coronavirus en el área sanitaria coruñesa. Se trata de uno de los 24 residentes del Fogar Residencial Bellolar de A Coruña y es natural de Úbeda, en Jaén. “Estoy muy contento, tenía ganas de ponerme la vacuna porque el virus es un peligro para todos nosotros que ya tenemos una edad elevada. Aún así, hay que seguir luchando”, aseguraba emocionado a las puertas del centro tras haber esperado los 20 minutos que marca el protocolo tras el pinchazo por si se produce alguna reacción. Aunque echó en falta a su hija María del Carmen, que no pudo acompañarlo, Juan Molina reconoce que estuvo arropado por todos sus compañeros y animó a todo el mundo a vacunarse. Personal del centro reconocía que parte de la emoción que vivía Juan al expresar cómo se había sentido durante la vacunación se debe a que la residencia registró doce casos de coronavirus durante la pandemia y tres de ellos fallecieron, incluido el mejor amigo de este octogenario andaluz, quien con las cámaras delante no dudó en mandar un saludo a su hija que vive en O Temple. "No le dejan venir", lamentaba aludiendo a las restricciones de visitas que tienen las residencias de mayores para evitar contagios entre los usuarios

En Bellolar se vacunarán a lo largo de toda la mañana los 24 residentes y 18 trabajadores. A partir de mañana, la vacuna llegará a siete residencias más del área sanitaria, con dos mil dosis que, según explicó el gerente, Luis Verde, esperan administrar en dos días. El objetivo es que en diez días esté toda el área sanitaria ya vacunada. En total, cuatro mil usuarios de residencias y más de tres mil trabajadores.