Finalmente Sanidade ha decidido repetir en Fin de Año las líneas generales de las restricciones de Nochebuena: las recomendaciones para los encuentros familiares permanecen idénticas; se amplía una hora el horario de la hostelería (hasta las 18.00 horas) y se abre la movilidad entre el día de hoy y el 1 de enero, al igual que se hizo en los días de Navidad. La situación epidemiológica “estable”, según el conselleiro Julio García Comesaña, permite hacerlo, aunque dada la hora en la que terminó el lunes la reunión de tarde del comité clínico, cerca de las once de la noche, se deduce que la decisión no ha sido nada fácil.

García Comesaña insistió en la conveniencia de que las reuniones se produzcan en el ámbito estrictamente de los convivientes. “A la vista de los datos no podemos recomendar otra cosa”, remarcó. En caso contrario, el límite es de dos unidades familiares con un máximo de 10 personas. Si se reúnen más de dos unidades de convivientes, el máximo es de 6 adultos. Es fundamental que en estos encuentros no se abran a no convivientes diferentes de los que pudieron reunirse en Navidad. Romper las burbujas de convivencia provocaría un efecto dominó de contagios muy peligroso. Se trata de “reforzar la llamada burbuja de convivientes”, apuntó desde Lugo el doctor Sergio Vázquez, miembro del comité clínico que asesora al Sergas.

La movilidad queda abierta desde la pasada medianoche hasta las 23 horas del día 1, exclusivamente para los encuentros familiares, además de los motivos laborales, educativos y sanitarios. Además, en Nochevieja se amplía el toque de queda hasta la 01.30 de la madrugada, para que, finalizada la fiesta, las personas vuelvan a sus domicilios. Si una persona se mueve a un concello en esa ventana de movilidad deberá volver a su municipio antes de las 23 horas del día 1.

En hostelería se amplía el horario habitual hasta las 18.00 horas. Esta medida se prolongará más allá del día uno. En Año Nuevo, la apertura de la hostelería será a las 11.00 en lugar de a primera hora.

Comesaña subrayó que no puede haber tardeo de Fin de Año el 31 de diciembre. “No se puede fumar, beber ni comer en la calle, porque implica estar sin mascarilla, y en la calle no se puede estar sin mascarilla”, recordó, en alusión a las reuniones de grupos en la calle que hubo en la tarde del 24 de diciembre en algunas ciudades gallegas. Comesaña matizó además que estas aglomeraciones “no son generalizadas y no están ligadas especialmente a la hostelería” y que “los encuentros en las terrazas no deberían ser un gran problema”.

El lunes 4 de enero se volverá a reunir el comité clínico para decidir las medidas que se aplicarán por las fiestas de Reyes.

Más de 27.000 viajeros se registraron, incluidos 4.000 estudiantes, de los que 62 dieron positivo

Más de 27.000 personas se inscribieron estos días en el registro de viajeros de la Xunta, según datos facilitados ayer por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Además, en este registro se apuntaron 4.142 estudiantes, entre los cuales se detectaron 62 positivos de COVID-19. Excluyendo al colectivo estudiantil, a las personas apuntadas en dicho registro y que visitaron Galicia, se les realizaron 242 pruebas PCR, que arrojaron 11 positivos. Carmen Durán Parrondo, directora xeral de Saúde Pública, destacó que en la última semana se han realizado una media de 2.376 PCR más test de antígenos, una cifra por encima de la media del conjunto de España, que es 2.075. La positividad en las pruebas diagnósticas es del 4,47%, por debajo del 5% que fija la OMS como umbral de control de la epidemia. En el conjunto de España, esta tasa es del 8,60%. El número reproductivo instantáneo permanece en Galicia por debajo de uno

Galicia suma seis nuevas muertes

La epidemia de COVID-19 en Galicia se cobró ayer otras seis vidas, que elevan a 1.386 la cifra total de fallecidos en la comunidad desde el inicio de la pandemia. Todos padecían patologías previas y superaban los 80 años , salvo un hombre de 49 años que falleció en el área sanitaria de Vigo. Los datos del Sergas revelan que Galicia sumó ayer 314 contagios, 21 más que el día anterior. Los casos activos se sitúan en 5.523, quince más que los reportados el lunes. Se produjo un descenso de la presión asistencial tanto en planta, con 291 personas ingresadas —4 menos que en la jornada previa—, como en las UCI donde hay ingresadas 56 personas, 2 menos. En el caso del área coruñesa hay 884 pacientes con COVID (24 más en un día) pero bajan los positivos —42 nuevos (ocho menos)— y se dieron 26 altas médicas. En cuanto a los ingresados, sube a 89 la cifra de hospitalizados (seis más) y hay 17 en UCI.