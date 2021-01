Recién llegada de vacunar a los usuarios y al personal de la residencia DomusVi Matogrande, Marta Mosquera, supervisora del Servicio de Medicina Preventiva del área sanitaria de A Coruña y Cee y una de las enfermeras encargadas de llevar a cabo la inmunización contra el SARS-CoV-2 en los centros sociosanitarios, confiesa lo “emocionante” que le resulta “participar en esta campaña de vacunación”. “Tanto los usuarios como los trabajadores de las residencias tienen muchísimas ganas de vacunarse. Lo han pasado muy mal durante los últimos meses, y ahora viven este momento como una fiesta, con aplausos y haciéndose fotos para enviárselas a sus familiares, es muy emocionante. Se merecen que haya algo que les quite un poco de presión”, subraya.

“En el centro en el que estuvimos hoy [por el jueves] —continúa Marta Mosquera— no hubo ninguna renuncia de residentes. Todos se vacunaron. Y entre los profesionales, aparte de los casos en los que está contraindicado hacerlo —embarazo y lactancia, fundamentalmente—, solo se produjeron dos renuncias sin ningún motivo”, explica la supervisora de Medicina Preventiva del área coruñesa, quien no duda en mostrarse crítica con esa decisión. “Personalmente, me parece una hipocresía estar trabajando en el ámbito sociosanitario y no creer en las vacunas. Dedicarse al cuidado de los demás y a la promoción de la salud y no creer en ellas, sinceramente, no lo entiendo”, recalca.

Ella no lo dudó, y el pasado martes, el mismo día en que se inició la inmunización en el área sanitaria coruñesa, recibió la primera dosis de la vacuna de BioNTech y Pfizer (la segunda y última se administra pasados 21 días desde la inyección inicial). 48 horas después se encontraba “perfectamente”. “Me dolió el brazo un día, como sucede con cualquier otra vacuna. Es peor la del tétanos”, comenta esta profesional de dilatada experiencia, quien insiste en lanzar un mensaje de confianza sobre las vacunas porque, recuerda, “gracias a ellas, estamos todos vivos y libres de enfermedades potencialmente mortales”.

“Si no fuese por las vacunas, estaríamos pasando todos dolencias como el sarampión o la poliomielitis, que en los años 60 causó secuelas a tantísimas personas en España. Gracias a las vacunas, hoy no vemos este tipo de situaciones, y nadie cuestiona la inmunización en esos casos”, subraya la supervisora de Medicina Preventiva de la demarcación coruñesa. “Yo creo firmemente en las vacunas, no creo que nos estén engañando”, reitera Marta Mosquera, y lanza la siguiente reflexión. “A todos nos ha cambiado por completo la vida en los últimos meses, y ya solo eso debería ser suficiente motivo para no pensárselo dos veces y vacunarse”.

Pese a que la vacunación frente al COVID ya está en marcha, la supervisora de Medicina Preventiva del área sanitaria de A Coruña y Cee advierte de que “no hay que bajar la guardia”, porque “vienen semanas muy difíciles”. “Aunque haya vacunas y se estén empezando a administrar, hay que continuar con todas las medidas de protección que ya forman parte de nuestro día a día: distancia social, uso de mascarilla, lavado de manos frecuente... Hasta que haya una cobertura amplia de la vacunación, y de momento somos habas contadas los inmunizados, tendremos que continuar así. Toca ser prudentes. No queda otra”, concluye.