La incidencia del SARS-CoV-2 lleva días al alza en el área sanitaria de A Coruña y Cee, y la previsión es que los nuevos contagios sigan aumentando, asegura el doctor Álvaro Mena, médico internista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), quien advierte de que el empeoramiento de la situación en la calle ya se ha empezado a notar en el centro de As Xubias. “Este mes la situación va a ser mala, no tengo ninguna duda, y me temo que las restricciones van a llegar”, avanza.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación hospitalaria y con qué previsión trabajan de cara a las próximas semanas?

En la última semana hubo un claro incremento de los contagios en nuestra área sanitaria, y la tendencia es que la situación continúe progresando en la misma dirección. Esto ya se está reflejando en el hospital, donde la previsión es que también haya un empeoramiento y aumenten los ingresos, pues nos movemos con una semana o diez días de diferencia con respecto a los datos de la calle. Durante este mes la situación del hospital va a ser mala, no tengo ninguna duda, y me temo que las restricciones van a llegar. La movilidad y las reuniones sociales en Navidad y Fin de Año repercutirán en la incidencia de casos y en el hospital.

¿Esperaban encontrarse a estas alturas con esta situación?

Los profesionales sanitarios sabemos que una vez que se suavizan las restricciones, el virus se empieza a descontrolar en la calle y aumentan los contagios. Es verdad que en esta ocasión ese incremento se ha podido producir más rápido porque el levantamiento de las medidas coincidió con la Navidad. Somos conscientes de que la situación va a empeorar, y si la curva va muy hacia arriba, las restricciones irán de la mano. Eso nos saturará un poco el hospital, pero como ya tenemos cierta experiencia a la hora de gestionar los ingresos y las altas, y somos un poco más ágiles que en la primera ola de la pandemia, estamos capacitados para controlar la situación, e igual que subiremos, empezaremos a bajar.

Hace apenas seis días arrancó la campaña de vacunación contra el SARS-CoV-2 en el área sanitaria de A Coruña y Cee. ¿Cree que el hecho de que se haya empezado a inmunizar puede ser un arma de doble filo que haga que los ciudadanos, en cierto modo, se relajen?

La población tiene que entender que se ha empezado a administrar la vacuna, y esto es una noticia buenísima, pero ahora mismo se está inmunizando, fundamentalmente, a los usuarios de las residencias de mayores, personas que no suelen propagar la infección porque viven en un régimen de bastante confinamiento y no suelen salir de esos centros a contagiar a nadie. De hecho, el origen de los brotes en residencias es siempre exterior, bien por visitas de familiares o por trabajadores. Otra cosa es que luego la propagación entre los residentes se controle mejor o peor. Por eso están siendo vacunados primero.

Hay quien cuestiona esa decisión...

Sí, he escuchado algunas críticas estos días al hecho de que sean los usuarios de residencias de mayores los primeros en vacunarse. A mí me parece razonable que se haya empezado por la población que tiene mayor riesgo de enfermar o fallecer en caso de contraer la infección. Proteger a los más vulnerables es lo que una sociedad justa y equitativa tiene que hacer. Se podría haber optado por otros criterios, como vacunar primero al tejido productivo, pero yo creo que no serían adecuados. Si estuviésemos en una guerra, vacunaríamos a soldados, pero esta es otra situación. Y por eso se ha optado por empezar por los usuarios y los trabajadores de residencias (potenciales vehicularizadores de la infección), y por el personal sanitario de mayor riesgo. Y esto se puede entender o no, pero es una manera de proteger también al sistema.

¿Usted se vacunará?

Indudablemente sí, aunque preferiría proteger primero a la mayor parte de la población vulnerable. Es verdad que yo me puedo infectar por mi trabajo, al ver a pacientes con COVID todos los días, pero no me considero una persona de riesgo. Pero en ningún caso demoraría la vacuna por miedo o por cualquier otra circunstancia. El día que me digan me puedo vacunar, sin duda lo haré, y daré gracias de que esa sea la situación. No obstante, no se ha de valorar vacunarse por protegerse a uno mismo. Hay que hacerlo por protegerse a uno mismo, por proteger a nuestros convivientes, familiares y amigos y también por una cuestión de concienciación social.

Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), conocida el pasado 21 de diciembre, casi tres de cada diez españoles no se pondrán la vacuna “de inmediato”. ¿Entiende esta postura?

Las personas que están en contra de la vacuna, o que no valoran ponérsela como una opción, puede que no tengan presente la enfermedad o a los muertos. Quizás porque se ven jóvenes, o en una situación en la que sería altamente improbable que tuviesen un problema grave en caso de infectarse con el SARS-CoV-2. Incluso pueden no ver que tienen familiares directos o mayores a los que podrían contagiar y que esas personas podrían fallecer. Pero deberían echar la vista atrás y, aunque sea por una simple cuestión de egoísmo, pensar en cómo han vivido el último año: con una mascarilla, sin salir de sus casas durante muchos meses, sin poder viajar, sin vida social... Está en nuestras manos que eso cambie rápidamente, en cuestión de cuatro o cinco meses, pero es fundamental mantener las medidas de protección y vacunarse. Si no se consigue una amplia cobertura vacunal, bien porque no haya dosis suficientes (que yo creo que no va a ser el caso), o bien porque la gente no se inmunice, no cambiará esta situación. Unos se protegerán y otros no, pero las restricciones se seguirán imponiendo a todos, por número de casos por cada 100.000 habitantes.

¿Se banalizan ciertos aspectos de la pandemia?

Creo que, en cierto modo, se ha normalizado una tragedia, justificando que la mayoría de los fallecidos son “abuelitos”, y que ya mueren todos los años por la gripe. Pero es que en 2020 hubo en España un exceso de mortalidad de 80.000 personas. Es como si en un año muriese, de golpe, toda la población de una ciudad como Pontevedra, o que A Coruña perdiese a la tercera parte de sus habitantes. Urge reflexionar sobre esto.

“Necesitamos perspectiva histórica para ser conscientes de lo que ha supuesto la pandemia”

Álvaro Mena es médico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital de A Coruña y, por tanto, trabaja en primera línea frente al COVID. Para este internista, el desarrollo de las vacunas para el SARS-CoV-2 constituye, “sin lugar a dudas”, un “hito” en la historia de la Medicina. “Necesitamos una perspectiva histórica para ser conscientes de lo que ha supuesto esta pandemia y del esfuerzo que se ha realizado a escala mundial para tener unas vacunas en tan poco tiempo. Esto pone de manifiesto que cuando hay voluntad, conocimiento y medios, se pueden alcanzar metas insospechadas”, subraya. “Que nadie piense”, sin embargo, “que la velocidad ha ido en detrimento de la seguridad”, asegura. “Tanto las vacunas contra el SARS-CoV-2 que ya se están administrando, como las que se autorizarán en las próximas semanas, son seguras. Pueden tener efectos adversos leves, al igual que cualquier otra vacuna, como la de la gripe o la del tétanos. Por ejemplo, dolor en el lugar donde se puso la inyección, cefalea leve al día siguiente, malestar, febrícula... Y ninguno de estos efectos son un motivo para no vacunarse”, indica el doctor Mena, quien afirma que en los ensayos clínicos de esas vacunas tampoco se reportaron “efectos adversos inflamatorios o de inmunidad a medio plazo”, e insiste: “Son seguras, y antes de comercializarse han tenido un desarrollo normal, con datos de seguridad y eficacia a seis meses, como otras muchas vacunas. La grandeza viene de otros puntos, por ejemplo, que en junio se pudiesen estar probando ya en personas. Y esto fue posible gracias a que, desde 2017, hay datos publicados sobre el desarrollo de posibles vacunas para dos coronavirus anteriores, el primer SARS y el MERS. El hecho de que se aprovechase trabajo de antes explica, en parte, la celeridad con la que se han desarrollado estas vacunas”, sostiene.