La Xunta decidió ayer mantener sin cambios las actuales restricciones en la ciudad de A Coruña y en sus concellos limítrofes, pese al empeoramiento evidente de los datos de incidencia y, sobre todo, al incremento de las hospitalizaciones por COVID, que en la última semana se dispararon un 20% en el área sanitaria (al pasar de 83 a 102) y sobrepasan ya el centenar, según el último balance diario del Servizo Galego de Saúde (Sergas). No obstante, la urbe coruñesa pasa a estar “en vigilancia especial”, al igual que Santiago. De momento, por tanto, no hay cambios. Se mantiene el cierre perimetral —salvo mañana, Día de Reyes, que se permitirá la movilidad entre municipios, de manera excepcional, entre las 6.00 y las 23.00 horas—, la hostelería puede abrir hasta las 23.00 horas y utilizar el “40% del aforo en el interior, y el 50% en el exterior”, y las reuniones están fijadas en un máximo de “seis personas” no convivientes. Sin embargo, el comité clínico se volverá a reunir el viernes y, si no se invierte la tendencia, es más que probable que en ese encuentro se tomen decisiones.

Los datos de ayer confirmaron que el descenso de nuevos contagios de SARS-CoV-2 notificado el domingo por el Sergas en el área sanitaria de A Coruña y Cee fue un hecho puntual, tras varios días de tendencia al alza. La demarcación coruñesa inició la primera semana de 2021 con un total de 103 nuevos positivos, lo que supone alrededor de la cuarta parte del total de 422 contagios notificados en el conjunto de Galicia. Pese a registrarse 58 altas epidemiológicas, el área de A Coruña y Cee subió a 1.193 casos activos (+59) y es ya la segunda demarcación con más ciudadanos infectados con el SARS-CoV-2. Además, el distrito sanitario coruñés volvió a superar el centenar de hospitalizados con COVID por primera vez en varias semanas. Y es que un total de 102 pacientes con coronavirus permanecían ingresados ayer en los hospitales coruñeses, 19 en UCI y 83 en planta, según el informe diario facilitado por la Consellería de Sanidade. Para encontrar un dato similar hay que remontarse al pasado 8 de diciembre, apenas cuatro días después de suavizarse algunas restricciones.

En el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) había ayer 18 enfermos en unidades de críticos (+1) y 76 en planta (+4). En el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee subían a 3 (+1) los ingresados, todos en planta. En el Modelo permanecían hospitalizados tres pacientes con COVID, uno en UCI, y en el Quirón atendía a otro en planta.

El incremento de los ingresos por COVID no ha cogido por sorpresa a los profesionales del Chuac, que llevaban semanas trabajando con la previsión de iniciar el año con un aumento de la presión hospitalaria. En una entrevista publicada en este diario el pasado 5 de diciembre, el subdirector médico de Hospitalización y Urgencias del área sanitaria coruñesa, el neumólogo Pedro Marcos Rodríguez, reconocía que la dirección médica del área sanitaria coruñesa manejaba varios escenarios, y uno de ellos era que la situación se empezase a “complicar” en la última semana de 2020. Si eso sucediese, avanzaba, “el mes de enero sería bastante malo”. “Los profesionales sanitarios sabemos que una vez que se levantan las restricciones, el virus se empieza a descontrolar en la calle y aumentan los contagios. A los 14 días, aproximadamente, un porcentaje de esos nuevos positivos acaban hospitalizados; a la semana siguiente, parte de esos enfermos ingresan en unidades de críticos; y, otros siete días después, se empiezan a incrementar los fallecimientos”, advertía el doctor Marcos. En esa entrevista, el subdirector médico de Hospitalización y Urgencias del área sanitaria coruñesa quien detallaba también que la estancia media de los enfermos con COVID hospitalizados, siempre que no requieran ingreso en UCI, oscila “entre 10 y12 días”, y que “en ese intervalo de tiempo que transcurre hasta que los primeros pacientes empiezan a recibir el alta” es cuando los profesionales del hospital lo pasan “peor”.

Ayer mismo, el doctor Álvaro Mena, médico internista de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Chuac, avisaba en estas páginas de que la previsión es que los nuevos contagios continúen aumentando, y avanzaba que el empeoramiento de la situación en la calle ya se había empezado a notar en el centro de As Xubias. “Este mes la situación va a ser mala, no tengo ninguna duda, y me temo que las restricciones van a llegar”, aseguraba el doctor Mena, y advertía: “La movilidad y las reuniones sociales en Navidad y Fin de Año repercutirán en la incidencia de casos y en el hospital”.

Seis fallecidos más elevan a 321 las víctimas mortales de la pandemia en el área coruñesa

La dirección médica del área sanitaria de A Coruña y Cee comunicó a última hora de la tarde de ayer el fallecimiento de seis pacientes con COVID en la ciudad coruñesa. Cinco de los fallecidos se encontraban ingresados en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac): Se trata de tres mujeres, de 83, 84 y 91 años, y dos hombres, de 65 y 77 años. En el Hospital Modelo perdió la vida otro hombre de 78 años. Todos presentaban patologías previas. Con estas seis nuevas defunciones son ya 321 las víctimas mortales del SARS-CoV-2 en la demarcación coruñesa desde el inicio de la pandemia.

A mayores de los seis decesos registrados en el área sanitaria coruñesa, la comunidad gallega sumó ayer una séptima defunción en Ourense: la de mujer de 87 años procedente de la residencia San Bartolomeu de Xove.

422 positivos en Galicia

Galicia encara la celebración de Reyes con datos poco halagüeños respecto al COVID y varios indicadores evidencian un repunte de casos y hospitalizaciones, si bien a nivel nacional sigue siendo una de las autonomías con mejores datos frente a la pandemia. En la última jornada se recuperaron los más de 400 nuevos contagios diarios, una cifra que la víspera había bajado de los trescientos rompiendo el encadenamiento de las jornadas anteriores.

En concreto, hasta las 18.00 horas del domingo, día 3, se detectaron en veinticuatro horas 422 positivos de coronavirus, lo que supone 153 más que los 269 del día anterior. El número de casos activos sube a 5.905 (173 más que la víspera). Las altas (un total de 286) mitigan el ascenso de los infectados, pero no ejercen el efecto neutralizador que en otras ocasiones ha mantenido la curva a raya.

El índice más preocupante es el notable aumento de los ingresos hospitalarios, con 388 pacientes ingresados, 20 más que un día antes, aunque los enfermos en UCI han bajado hasta los 54 (-3).

Según los datos publicados por el Sergas el repunte de casos activos se produce en casi todas las áreas sanitarias, excepto en Vigo y Santiago, que se desmarcan del alza generalizada en los contagios, aunque el distrito compostelano continúa a la cabeza, con la mayor incidencia del virus de Galicia.