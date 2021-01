Las autoridades de la provincia de Hebei, en el noreste de China, decretaron el confinamiento de los 4,9 millones de residentes de la ciudad de Langfang, para evitar que el coronavirus continúe propagándose en la región, vecina a Pekín.

Además de Langfang, están también en cuarentena la capital provincial, Shijiazhuang, y Xingati, otra ciudad de Hebei, informa el periódico Global Times. Según la agencia de noticias estatal Xinhua, la provincia detectó entre el 2 y el 10 de enero 326 casos locales de COVID y 234 contagios asintomáticos.

El vicegobernador provincial, Xi Jianpei, indicó ayer en rueda de prensa que 304 de los casos confirmados se registraron en Shijiazhuang, un total de 21 en Xingtai y uno en Langfang, las tres ciudades ahora confinadas.

De este modo, los residentes y los vehículos no podrán salir de estas tres ciudades a no ser que sea estrictamente necesario, agregaron las autoridades chinas que no precisaron, sin embargo, durante cuánto tiempo deberán permanecer confinados los residentes de esas localidades afectadas.

El cierre de las ciudades se produce a un mes exacto del inicio del Año Nuevo lunar, la festividad más importantes en el país asiático y que va precedida de desplazamientos de millones de chinos, que regresan de sus lugares de trabajo a los de origen para festejar el nuevo año en familia.

Las autoridades de Shijiazhuang y Xingati emprendieron la semana pasada una campaña de análisis de ácido nucleico a sus residentes después de registrar más de un centenar de positivos.

No obstante, Shijiazhuang comenzó una segunda ronda de test masivos y sus once millones de habitantes recibieron avisos para que se confinaran en casa a la espera de los resultados de las pruebas y de saber si son o no positivos.

En el parte de ayer, la Comisión Nacional de Sanidad de China informó de 55 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 42 se produjeron por contagio local. De esos 42, cuarenta se detectaron en la provincia de Hebei.

Hasta la medianoche del pasado lunes, el número total de contagiados activos en la China continental era de 697, de los cuales 18 se encuentran graves.