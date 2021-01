Las comunidades endurecen las restricciones a la vista de que la pandemia avanzan sin freno. España registró un nuevo récord de contagios en 24 horas desde que comenzó esta crisis: 38.869 nuevos casos, lo que supone 27 infectados nuevos por minuto, un contagio cada dos segundos.

El pico anterior estaba en los 25.595 notificados el viernes 30 de octubre. En la primera ola no se hacían tantas pruebas de detección, así que las infecciones podían ser más elevadas.

Asusta también cómo se disparan los casos nuevos. En solo un día, los infecciones nuevas han subido un 52%.

Otro dato de alarma: La incidencia acumulada (IA) continúa creciendo y se sitúa en 492,88, rozando ya los 500. El peor dato se registra en Extremadura (1.131,02), pero son once las comunidades que están por encima de 400, que ya es una cifra muy alta. Galicia no está entre ellas.

Un dato positivo como pura excepcionalidad. No crece la cifra de fallecidos. Sanidad informó ayer de 195 decesos en las últimas 24 horas, menos de la mitad, que el martes (408). La cifra total de fallecidos en esta pandemia se eleva a 52.878, 735 de ellos en la última semana.

¿Y la presión hospitalaria? La media de camas ocupadas por pacientes con coronavirus en España, sin incluir otras patologías, es del 14,64%, cuando más de un 15% supone un riesgo muy alto, según los expertos. La ocupación de camas de cuidados intensivos es del 27,76% (el umbral para riesgo muy alto está en más del 25%). Es un punto más que el día anterior y seis más al compararlo con la situación dos semanas atrás.

Además, los ingresos superan con creces a las altas: 2.493 frente a 1.811. Ante todo ello, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que “la situación en nuestro país es muy preocupante. Hay un alza de casos” y añadió: “Nos quedan semanas duras, un mes de enero complicado”.

“Pido a la ciudadanía que respeten escrupulosamente las medidas que van adoptando cada comunidad autónoma. Es la única forma que tenemos para combatir el virus”, dijo Illa.

Variante británica

Sobre los comentarios de Fernando Simón, quien aseguró que el impacto de la cepa británica en España será marginal: “Me tomo muy en serio las informaciones técnicas que me proporciona el doctor Simón y me ha dicho que hasta la fecha el incremento de casos en España que se pueden atribuir a la cepa británica no es el factor más importante y no es relevante. Eso es lo que me ha dicho y le creo. No tengo más que añadir”.

El ministro de Sanidad aseguró también, sobre la variante británica del coronavirus: “Hemos puesto en marcha todos los mecanismos para secuenciar el mayor numero de caos sospechosos a ser debido a la cepa británica. Hemos detectado un centenar de casos y hay varios centenares sospechosos de serlo”.