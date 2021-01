El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, considera "razonable" que el decreto del estado de alarma en vigor permita a las comunidades autónomas extender más aún el toque de queda, incluso hasta las 18:00 como lo acaba de hacer Francia, y decretar confinamientos "al menos municipales". La propuesta del mandatario llega solo dos días después de que su Ejecutivo apostase por endurecer las restricciones, ante el avance de una tercera ola de la pandemia que hoy alcanza un nuevo récord de contagios.

En una comparecencia conjunta con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, Feijóo ha apuntado que el Gobierno central "tiene que atender" a las demandas de las autonomías, que son las que están "padeciendo y gestionando" la pandemia del coronavirus.

En este sentido, el presidente de la Xunta ha reiterado que el decreto del estado de alarma debe "facultar" a las comunidades a adoptar mayores restricciones: "Si algún presidente lo solicita, será porque tiene argumentos epidemiológicos para hacerlo".

Sobre el toque de queda, que en Galicia desde este viernes se situará a las 22,00 horas, Feijóo ha explicado que el decreto del estado de alarma aprobado en las Cortes generales "no posibilita mucho más" --sitúa el general a las 23,00 y permite adelantarlo hasta las 22,00 o atrasarlo hasta medianoche--. Justo hoy se ha anunciado que Castilla y León ya ha aprobado adelantar el toque de queda a las 20:00.

A continuación, ha hecho referencia a que en Francia se acaba de anticipar a las 18,00 de la tarde, algo que "no le parece que sea un disparate" como posibilidad para las comunidades autónomas. "Me parece que debe haber una previsión para cualquier eventualidad", ha manifestado.

Confinamientos parciales

Eso sí, sobre los confinamientos domiciliarios, Feijóo ha defendido que "de momento" la Xunta no lo solicita porque entiende "que no es imprescindible", aunque sí cree que el decreto del estado de alarma debe prever la posibilidad de confinamientos "parciales, municipales o provinciales, en su caso". Sin embargo, ha descartado que se imponga esta medida de manera general a la población española: "Son palabras mayores y debemos de intentar no hacerlo".

En palabras de Feijóo, la infección "se está expandiendo" por España y por Galicia "con mucha más rapidez y progresión" durante esta tercera ola que lo que lo hizo en la primera y en la segunda, algo que ha relacionado no solo con la relajación de restricciones en la Navidad, sino también con la circulación de "múltiples cepas".