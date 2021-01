Por segundo año consecutivo, la crisis sanitaria del coronavirus va a impedir la celebración de las procesiones de Semana Santa o los pasacalles de los carnavales, y obliga a cancelar la Feria de Abril de Sevilla o las Fallas de Valencia.

El auge de contagios por la tercera ola de la pandemia ha llevado a administraciones y entidades a suspender eventos previstos para los próximos meses, como ocurrió el pasado año, si bien en 2020 tuvo que hacerse a última hora.

Carnaval

No ocurrió con los carnavales, que no se celebrarán este año pero sí tuvieron lugar el pasado. Fueron en febrero y aún no había estallado la pandemia en España ni, por tanto, se había decretado el estado de alarma, que encerró a los españoles en sus casas el 14 de marzo de 2020.

Localidades como Tenerife, las Palmas de Gran Canaria y Águilas (Murcia) han decidido esperar un año más para poder combatir el virus y poder disfrutarlos de una forma segura en 2022. Este año, no habrá pasacalles ni desfiles en los tres carnavales declarados de interés turístico internacional: Tenerife, Cádiz y Águilas (Murcia).

Sin embargo, en Canarias seguirán manteniendo la ilusión a través de actividades virtuales como, por ejemplo, la elección del cartel oficial o de la mejor orquesta ya que, en palabras del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, este tipo de acciones pretenden mantener la festividad "en la retina de nuestra gente" para "enfocar todas nuestras ganas en el año 2022".

Así, 'Una noche de Carnavales del Mundo', un óleo sobre lienzo, ha sido elegido ya por votación popular como cartel oficial del Carnaval 2021 y en él se pueden ver personajes carnavalescos como comparseras, las Celias, las lecheras, o las tradicionales bolas de la plaza Weyler y la plaza del Príncipe.

También se ha cancelado el carnaval en las Palmas de Gran Canaria, que este año se viste de luto para despedir a un referente de la fiesta, Fernando Méndez, un diseñador histórico de la gala de la Reina que ha fallecido este mes de enero por la covid-19.

Precisamente la suspensión del carnaval en Las Palmas de Gran Canaria durante la densa calima que cubrió de polvo todo el archipiélago en febrero de 2020 puede explicar que la pandemia comenzara en esa isla en tasas situadas en menos de la mitad que las de Tenerife, cuya capital siguió adelante con las fiestas multitudinarias en la calle.

Cádiz ha anunciado que su Teatro Falla sí tendrá finalmente carnaval durante las tres primeras semanas de febrero, durante las fechas en las que debía celebrarse el concurso y el propio carnaval. Serán galas con aforo reducido en un festival que comenzará el 1 de febrero y en el que participarán tres grupos por función, en la que podrán cantar el repertorio del Carnaval 2020 o uno nuevo, y cada formación actuará dos días en total.

En Águilas, Murcia, la decisión de anular esta fiesta declarada interés turístico internacional, ha sido consensuada entre el Ayuntamiento y la Federación de Peñas del Carnaval. Esto se debe a que el evento no sólo supone aglomeraciones de gente durante las tres semanas que dura la fiesta de disfraces, sino que también, requiere un contacto estrecho entre los componentes de las peñas durante todo el año para diseñar los disfraces y ensayar los bailes, según la alcaldesa María del Carmen Moreno.

Fallas

La pandemia volverá a dejar a Valencia sin las Fallas por segundo año consecutivo. Marzo de 2021 será la séptima vez en la historia en la que las calles de la ciudad no se decoren con los cientos de monumentos que cada año se "plantan" a la espera del fuego purificador del día de San José, el 19 de marzo.

El alcalde de València, Joan Ribó, anunció la cancelación de una fiesta declarada Patrimonio de la Humanidad y que, el pasado año, fue suspendida cuatro días antes del estado de alarma, con muchos monumentos a medio montar.

Semana Santa y Feria de Abril

No habrá Fallas ni Feria de Abril en Sevilla. El alcalde de la capital andaluza, Juan Espadas, anunciaba a mediados de diciembre que no se dan las condiciones para que se celebre la Feria de Abril en 2021", que queda de esta forma suspendida. El Ayuntamiento se está reuniendo con los sectores más afectados económicamente por esta suspensión por segundo año consecutivo, para analizar "cómo establecer medidas que puedan servir de apoyo".

Y es que tampoco habrá Semana Santa para Sevilla. El arzobispado comprende que la aglomeración de fieles en las procesiones es un foco de expansión de la pandemia y adopta una decisión que ha seguido el de otra de las ciudades emblemáticas para esta celebración religiosa, Málaga .

Su obispo Jesús Catalá, decretó el viernes la suspensión de las procesiones y todas las celebraciones en la vía pública en la Semana Santa debido a la pandemia, ante la necesidad de evitar actos que supongan la concentración y movilidad de grandes grupos de personas. El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, afirmaba este viernes que, si bien este 2021 no se celebrará una Semana Santa "como la de hace dos años", tampoco será "como en 2020, en el que no hubo nada".

En Castilla y León también se deja abierta una puerta. La Junta y las Cofradías constituirán un grupo de trabajo para coordinar y adaptar las celebraciones de la Semana Santa a la situación sanitaria. El objetivo es plantear un programa de acciones como alternativa a los desfiles procesionales.