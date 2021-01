La compostelana Nieves Cabo, de 82 años, volvió a convertirse ayer en pionera de la vacunación frente al COVID-19 al ser la primera en recibir la segunda dosis de Pfizer-BioNTech en la comunidad gallega. Residente del centro de mayores público Porta do Camiño, en Santiago, desde hace unos tres meses, completó la inmunización contra el coronavirus —“el bicho”, lo llama ella— a las 08.23 horas, tras lo que animó a toda la población a vacunarse. “Que no dejen de vacunar, que es una cosa maravillosa”, afirmó con desparpajo.

Nieves Cabo se había convertido el pasado 27 de diciembre en la primera persona en la comunidad gallega en recibir la vacuna contra el COVID-19, un proceso que 21 días después completó. “¿Que cómo estoy? Bien, bien, bien. No la sentí, ni siquiera”, afirmó la anciana tras la inoculación.

Tras el pinchazo, la octogenaria declaró encontrarse “de maravilla” y se dirigió a escépticos y negacionistas: “Les diría que la ponga todo el mundo”. Y es que, a pesar de no tener “miedo a morir”, Nieves sí ha confesado tener “miedo a que venga este bicho —el virus— que tanta gente mató”.

El equipo del Servizo Galego de Saúde (Sergas) se desplazó a primera hora de la mañana de ayer hasta la residencia compostelana para arrancar con esta segunda fase que, a lo largo de las próximas semanas, prevé llegar a los geriátricos de toda Galicia. Paralelo a ello, avanza la administración de la primera dosis a los profesionales sanitarios. De acuerdo con los últimos datos disponibles, Galicia ya ha administrado casi 50.000 unidades de la vacuna contra el coronavirus.

“Nos ha dado el mejor consejo para los próximos meses: no dejéis de vacunaros, que es una cosa maravillosa”, comentó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, sobre esta octogenaria compostelana.

Junto a Nieves ayer recibieron la vacuna varias trabajadoras de la residencia. Para Vanesa Castro, directora del centro, haber sido elegidos como la primera residencia para recibir la vacuna es un privilegio y por ello se sienten “muy afortunados”. “La verdad es que es un privilegio que nos eligieran a nosotros; desde el momento en que nos enteramos que íbamos a recibir la primera dosis la gente estuvo muy contenta y lo recibieron como un regalo de Reyes”, admitió.

Los residentes “están disfrutando del momento”, cuenta la máxima responsable de este centro de mayores, y destaca que en la residencia todos esperan que el inicio del proceso de vacunación “sea para bien, que nos inmunice a todos y poder empezar a hacer una vida normal”.

La directora de la residencia Porta do Camiño admite que los meses de la pandemia “fueron y siguen siendo muy duros, porque esto no se acabó”, y explica que “nosotros tuvimos que dejar la residencia para ir a un hotel, ya que aquí se instaló un hospital integrado, y eso complicó muchísimo las cosas”. “En ese momento (los residentes) tuvieron mucho miedo, por el traslado, por no poder disponer de sus cosas como normalmente las suelen tener, aquí en su casa”, reconocía ayer Vanesa Castro.