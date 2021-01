La tercera ola de la epidemia no se detiene en Galicia, que ya supera los 14.000 casos activos de COVID, más de 3.500 en el área sanitaria de A Coruña y Cee, con los contagios en cifras de récord y las hospitalizaciones al alza. Sanidade informa hoy de un total de 14.075 casos activos de coronavirus en la comunidad gallega, 823 más que ayer, tras una jornada con 970 nuevos contagios detectados por PCR. Las altas otorgadas en las últimas 24 horas elevan a 62.859 (+336) los pacientes curados pero no mitigan el elevado número de nuevas infecciones y el resultado es una curva de casos activos que no deja de subir. La cifra de fallecidos se eleva ya a 1.536 víctimas del COVID en Galicia.

El área sanitaria de A Coruña y Cee sigue en la cúspide de esta tercera ola, hoy con 3.533 casos activos (+187) tras un día con 205 positivos. Hay ya 203 enfermos de COVID hospitalizados (+9), de los que 36 están en UCI (+5) y 167 son atendidos en planta. En el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) hay 33 pacientes en UCI y 148 en planta; en el hospital de Cee bajan a 11 (-1) los enfermos con coronavirus, todos en planta. En el Modelo atienden a 1 afectado en UCI y 4 en planta (+1) y en el Quirón hay 2 pacientes en UCI y 4 en planta (+1). Hay además 3.330 pacientes en sus domicilios bajo seguimiento médico. Ayer se dieron 82 altas y el total de curados desde el inicio de la pandemia alcanza los 13.584.

El incremento de casos activos y el número de positivos detectados en las últimas 24 horas en la demarcación coruñesa rebajan un poco las cifras de los dos anteriores balances diarios, que recogían este lunes 242 positivos con un alza de 217 afectados y, el domingo, 337 positivos con un incremento de 286 infecciones activas. Ayer se realizaron 1.937 PCR. Los datos preocupan a los profesionales del área sanitaria coruñesa, que manejan perspectivas "malas" para las próximas jornadas. Preocupa la evolución de los contagios, casos activos y hospitalizaciones, y preocupa el día a día en los hospitales. "Cuando ves que un paciente joven sin factores de riesgo ingresa en la UCI por un cuadro respiratorio severo causado por el SARS-CoV-2, te das cuenta de la dimensión real de esta infección", subraya el jefe del Servicio de Microbiología del Chuac y presidente de la Sociedad Gallega de Microbiología, Germán Bou, que incide en los beneficios de las vacunas contra el COVID.

DATOS POR ÁREAS

Los casos activos no dejan de acumularse en todas las áreas sanitarias gallegas. A Coruña-Cee es la única que rebasa con creces los 3.000 afectados y tanto Vigo como Santiago superan ya los 2.500. Ourense roza los 2.000 casos activos, mientras que Lugo, Pontevedra y Ferrol superan ya los 1.000 contagiados en fase activa. El área sanitaria coruñesa registra 3.533 casos activos (+187) tras detectar 205 PCR positivas en las últimas 24 horas; Vigo sube a 2.596 casos activos (+144) con 169 nuevos contagios; Santiago escala a 2.507 infecciones activas (+166) con 166 positivos en la última jornada. Ourense se sitúa en 1.960 casos activos (+130) con 163 positivos en 24 horas. Lugo registra hoy un total de 1.210 afectados (+64) tras registrar 86 nuevos contagios. Pontevedra alcanza 1.145 casos activos (+130) con 82 PCR positivas en un día. Y Ferrol alcanza ya los 1.124 contagiados en fase activa (+75) con 99 nuevos contagios en 24 horas.

En Galicia se han contagiado hasta ahora del coronavirus SARS-CoV-2 un total de 78.462 personas de las que 14.075 están ahora en fase activa del virus y 62.859 ya lo han superado. La pandemia deja hasta hoy 1.536 víctimas mortales en Galicia. El comité clínico elevó ayer a nivel máximo de restricciones a otros once concellos del área coruñesa y a más de medio centenar en el conjunto de Galicia, incluidas las ciudades de Vigo y Pontevedra. El conselleiro de Sanidade comparece hoy para detallar las últimas medidas acordadas por los especialistas que asesoran a la Xunta en el seguimiento y control de la pandemia de COVID.