Al menos nueve alcaldes y cuatro concejales en España se han puesto la vacuna contra el COVID-19, saltándose la estrategia de vacunación. Los partidos políticos han abierto expediente a los cargos públicos que contravinieron el orden marcado de vacunación. Esta semana hechos similares le costaron la dimisión al consejero de Salud de Murcia, Manuel Villegas. Aunque en un primer momento el consejero lamentaba lo ocurrido y señalaba que no iba a dimitir, posteriormente sí abandonó su puesto. Por ahora, es el único que lo hizo.

El consejero de Sanidad de Ceuta, Javier Guerrero, aunque admite haberse vacunado “hace 3 o 4 días”, explica que su situación no es como la del consejero de Murcia y adelantó que no iba a dimitir. Guerrero explicó ayer que tanto él como otras nueve personas Salud Pública de Ceuta se han vacunado porque se consideran “personal de primera línea y personal de gestión de la pandemia” y defiende que no ha incumplido el protocolo y que no ha hecho “nada mal”.

Mientras, en Galicia el Sergas asegura “con rotundidad” que no tienen ningún caso de que personas que se hayan saltado el protocolo de vacuna y se la hayan puesto sin tener derecho.

A medida que avanzaban los días se conocen más casos. El PSOE suspendía de militancia ayer a la alcaldesa de Molina de Segura tras vacunarse. El primer caso conocido fue el del alcalde de Riudoms, en Tarragona, de JxCAT. En Valencia hay varios. Entre ellos, los ediles socialistas de Els Poblets y El Verger, que son matrimonio o el alcalde de La Nucía (Alicante),del PP, Bernabé Cano.

El último caso conocido se sitúa en el Hospital Clínico de Madrid. La Gerencia admitió que se vacunó a 600 jubilados de los cuales, al menos 120, ni siquiera eran médicos ni enfermera.