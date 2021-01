A Coruña, a un paso de superar el máximo de pacientes hospitalizados en toda la pandemia

El incremento de pacientes con coronavirus que precisan ser hospitalizados no cesa y el área sanitaria de A Coruña está a punto de superar ya la cifra máxima de ingresos registrada en toda la pandemia que se produjo el 3 y el 4 abril cuando eran 266 los enfermos en esta situación. Los datos del Sergas revelan que ayer eran ya 248 los ingresados —son casi el triple de los que había a principios de mes y llegan una media de 20 pacientes diarios—, por lo que este fin de semana se podría alcanzar una nueva cifra récord. Los médicos llevan días alertando de que la situación es “muy preocupante” y ruegan a la población realizar un autoconfinamiento voluntario y solo salir de casa “por extrema necesidad”.

El número de hospitalizados se ha disparado en apenas tres semanas. El área coruñesa arrancaba el año con 87 ingresados (el 1 de enero) y ahora son ya casi el triple. La cifra se duplicó en los últimos 15 días y subió un 50% en la última semana, donde hubo incrementos de hasta 22 nuevos pacientes al día, como ocurrió en las últimas 24 horas.

Los datos son ya similares al peor momento de la pandemia. Para encontrar una cifra similar a los 248 pacientes que hay ahora hospitalizados hay que remontarse al 7 de abril (había 247), pero entonces la tendencia era contraria ya que se había superado el pico (266 ingresados tanto el 3 como el 4 de abril) y la cifra comenzaba a bajar. En esa primera ola como ocurre ahora era el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) el que sufría la mayor presión asistencial. Hay 222 pacientes ingresados —188 en planta (la mayor cifra de la pandemia) y 34 en UCI—, frente a los diez del Virxe da Xunqueira de Cee, los nueve del QuirónSalud y los siete del HM Modelo.

La principal diferencia entre abril y esta tercera ola es que las UCI no se encuentran tan saturadas como estaban entonces. En el pico de ingresados de abril también se llegó al máximo de pacientes en críticos (53) y ahora son 38, 34 de ellos en el Chuac. Además, la cifra de quienes precisan ir a la UCI se mantiene más estable y no crece al mismo ritmo que el de hospitalizados. El área iniciaba 2021 con una veintena de pacientes en críticos y el incremento en la última semana, por ejemplo, fue de ocho personas.

Un incremento en la presión asistencial que, a diferencia de lo que ocurría en la primera ola, no va acompañado de un cese de la actividad ordinaria de los hospitales. Desde el Chuac —que concentra al 90% de ingresados en el área— aseguran que, por el momento, lo único que se ha paralizado son ciertas cirugías no urgentes que se han aplazado con el fin de reservar camas en críticos por si hicieran falta para pacientes COVID. Todo lo prioritario —tanto la atención a quienes llegan por Urgencias como pacientes oncológicos, por ejemplo— se mantiene así como las consultas externas.

Eso sí, el hospital necesita readaptarse continuamente a la llegada de nuevos pacientes y por ello habilita, en función de la demanda, nuevas zonas para pacientes COVID en áreas que no estaban pensadas para pacientes con enfermedades infecciosas (como Traumatología, Cirugía Plástica o Neurocirugía, entre otras) y a redistribuir al personal en función de las necesidades de cada momento. Por ello, reconocen que se está derivando a pacientes de estas zonas ahora COVID que precisan ingreso, como puede ser Traumatología, a otros hospitales como el Materno o el Abente y Lago.

En abril, cuando el área sanitaria vivía el peor momento de la pandemia, desde la gerencia del Chuac explicaban que había 460 camas disponibles para pacientes COVID en el hospital y otras 150 en centros privados. A ellas habría que sumar las 240 del hospital de campaña habilitado en Expocoruña y que nunca llegó a utilizarse. Ahora, desde el hospital no quieren hablar de un “tope de camas” y aseguran que se irán habilitando más plazas siempre en función “de la demanda” y la llegada de pacientes tanto COVID como no infectados. Además reconocen que, ahora mismo, todo el Sergas funciona como “un único hospital”, por lo que se podría derivar a pacientes a centros de otras áreas menos saturadas si fuera preciso. “En este momento, hoy (por ayer), mañana o pasado no será necesario este traslado”, señalaban desde el Chuac, donde también reconocen que no descartan tener que recurrir a Expocoruña según avance la pandemia.

El incremento de hospitalizados seguirá hasta que no se reduzca el número de contagios. A Coruña tiene ya 4.414 casos activos (290 más en un solo día) tras volver a superar los 400 (445) positivos en 24 horas. Hubo 152 altas.

Marina Blanco | Neumóloga del Hospital de A Coruña

“Hay un elevado porcentaje de pacientes con insuficiencia respiratoria grave”

La neumóloga del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) Marina Blanco Aparicio se sumó ayer al llamamiento al autoconfinamiento que realizaron en los últimos días algunos de sus compañeros. “Les rogamos que colaboren al máximo en el cumplimiento de las medidas de aislamiento, saliendo del domicilio solo en casos de extrema necesidad”, señaló ayer esta doctora que asegura que los sanitarios están “muy preocupados” por el la evolución de la pandemia y el “rápido incremento” de pacientes que tienen que ingresar. Además, destacó “el elevado porcentaje de pacientes con insuficiencia respiratoria grave que necesitan medidas de soporte respiratorio más avanzados que el oxígeno convencional”. Ante la complicada y preocupante situación en los hospitales de A Coruña, esta especialista apela a minimizar las salidas del domicilio, en una clara llamada al autoconfinamiento voluntario.