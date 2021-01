El área sanitaria de A Coruña cuenta con un total de 287 pacientes con COVID hospitalizados, la cifra más alta de toda la pandemia al superar el máximo registrado en estos diez meses (266, el 3 y el 4 de abril). Solo en la última semana, más de un centenar de infectados por coronavirus tuvo que ser ingresado —una media de 16 al día— y la cifra se ha triplicado desde que arrancó el año cuando eran 87 los hospitalizados por el virus. La situación preocupa a los sanitarios del área que llevan días insistiendo a la ciudadanía en que solo salga de casa para lo imprescindible y extreme las precauciones.

Pese a que hay pacientes ingresados en el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee y los privados QuirónSalud y HM Modelo, el 90% está en el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde son ya siete las unidades de enfermería habilitadas para estos enfermos: Cirugía Plástica, Urología, Medicina Interna, Neurocirugía, Traumatología, Oncología y una parte de Infecciosas. Los pacientes sin COVID que deberían ingresar en estas áreas ahora reconvertidas se derivan a otros centros como el Materno o el Abente y Lago. El hospital coruñés abre unidades en función de la demanda y desde la gerencia reconocen que ahora mismo, todo el Sergas funciona como un “único hospital” y por tanto no descartan, si es necesario, derivar pacientes a áreas menos saturadas.

En el peor momento de la pandemia, en abril, la gerencia había reservado 460 camas para COVID y se contaba también con las 150 de la privada. A diferencia de entonces, en abril se paralizó toda actividad asistencial no urgente y ahora solo ciertas cirugías. Desde la gerencia no quieren hablar ahora de “tope de camas” y reconocen que, aunque por el momento, no se espera tener que recurrir al hospital de campaña de Expocoruña, que estaría prácticamente listo para usarse en caso necesario.

Pese a hablar de récord de ingresos, la situación en UCI es mejor ahora que en el pico de abril: hay 38 pacientes, frente a 53 entonces.

La cifra de casos activos, es decir, pacientes infectados llega ya a 5.057 (231 más en solo 24 horas) al detectarse 449 positivos más en un solo día (casi cien menos que el sábado aunque se hicieron también 400 PCR menos) y darse 217 altas médicas, según el Sergas.

Por otra parte, ayer comenzó el cribado a la población de entre 15 y 50 años de Arteixo, una localidad que ayer registra una incidencia de 1.716 casos por cien mil habitantes a 14 días, la más alta de la comarca. El Sergas convocará a toda la población de esas edades —aseguran que se mandará un SMS progresivamente hasta el miércoles— para que se sometan a un test en el aparcamiento del campo de fútbol. La primera jornada contó con una gran afluencia.

El comité de expertos del Sergas se reúne hoy y no descarta aplicar las restricciones más severas —cierre de toda actividad no esencial— a los concellos que se acerquen o superen una incidencia de mil casos. Los últimos datos revelan que Betanzos (1.241), Cambre (1.020) y A Laracha (1.034) ya lo superan y Sada tiene 957. A Coruña y Culleredo rebasan la incidencia de 750, Carral está en 726 y Oleiros, 553.

Antonio Asensi | Médico de familia en Betanzos: “Hay que limitar al máximo los contactos y la movilidad”

Betanzos es uno de los concellos más afectados del área coruñesa, con una incidencia de 1.241 casos por cien mil habitantes en catorce días. Desde su centro de salud, el doctor Antonio Asensi, pide ayuda a la ciudadanía para “todos juntos” frenar la transmisión del coronavirus. “Vivimos una situación de emergencia sanitaria y para acabar con la pandemia, recuperar la economía y evitar pérdidas humanas os solicitados ayuda. Responsabilidad individual en el cumplimiento de las medidas de protección y autoconfinamiento en casa, limitando al máximo los contactos y la movilidad”, demanda este facultativo.

Asensi pide prudencia a la población porque “el COVID-19 no es un juego” y por tanto, “no hay que jugársela”. “Todos juntos superaremos la pandemia”, resalta este médico de familia, quien anima a toda la población diana a vacunarse contra el coronavirus porque “tenemos vacunas seguras y eficaces”.

Asensi no es el único sanitario del área que ha lanzado en los últimos días un mensaje de alarma. Neumólogos, médicos de Urgencias o especialistas en Medicina Interna recordaron a lo largo de la pasada semana que la situación que atraviesa todo el área y especialmente el Hospital Universitario es “muy grave” ya que ingresan cada día unos 20 nuevos pacientes y servicios como Urgencias ya atraviesan, aseguran, el “peor momento” de toda la pandemia. Todos apelan a la responsabilidad individual y a que la gente solo salga para la imprescindible de casa con el fin de frenar la transmisión del virus.