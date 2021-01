La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) eleva a unas 200, y no las 17 reconocidas por el Sergas, las personas que fueron vacunadas en el área de Pontevedra de manera irregular, ya que ninguna de ellas tiene relación directa con pacientes COVID-19.

El sindicato acusa a la dirección del área sanitaria de Pontevedra de “incumplir” las instrucciones del plan de vacunación y priorizar la inmunización de personal de admisión, informática, cocina, laboratorios centrales, administrativos o servicios no esenciales. El sindicato advierte de que si alguno de los sanitarios no vacunados porque se quedó sin vacuna contrae COVID en su puesto de trabajo estudiará acudir a los tribunales.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, preguntado por la vacunación de personal que no le correspondía, pidió “no repetir el error más” y que “las personas que están llamadas a vacunarse y que sepan que no están en la primera línea, renuncien”. “Hay más de 40.000 personas llamadas a vacunar, la infalibilidad no existe”, señaló.