Galicia supera por primera vez la barrera de los 20.000 infectados de coronavirus al llegar a 20.481. Es casi el doble de casos que en el pico de la segunda ola: 10.368 casos el pasado seis de noviembre. También es el triple de infectados que el 7 de enero, cuando terminaron las fiestas de Navidad y había 6.700. Los expertos ya habían advertido de que los casos se dispararían tras las reuniones familiares de esta época estival y así ha sido.

Los datos del Sergas revelan que en las últimas 24 horas se detectaron 1.411 nuevos positivos, cifra ligeramente superior a la de la jornada anterior (1.402) y lejos del pico del 23 de enero, cuando se detectaron 1.889. Pero la tasa de positividad es del 9,8% el doble del 5% que marca la OMS para dar por controlada la pandemia. Hay más datos para la alarma. La tasa de incidencia a 14 días es de casi 700 casos por cada cien mil habitantes. También preocupa la presión hospitalaria. El 11,7% de las camas de planta están ocupadas por enfermos de coronavirus, lo que sitúa a la comunidad en riesgo alto. En las UCIS, el riesgo también es alto en Galicia, con un 19,5% de las camas con pacientes COVID.

Las hospitalizaciones en unidades convencionales ya superan el millar: 1.031 (+38 en un solo día). En conjunto, entre planta y UCIS, suman 1.201 pacientes. En las áreas de críticos, hay nueve enfermos más de coronavirus. Posiblemente hoy la comunidad registrará la mayor ocupación de camas de UCI de toda la pandemia. El pico ahora se registró el 4 de abril con 177 y ayer eran 170. En el caso del área sanitaria de A Coruña son ya 329 los ingresados, 47 de ellos en la UCI.

A Coruña continúa como el área más afectada, con 5.389 casos activos (164 más en un día) al registrar 347 positivos en 24 horas.

El Sergas notificó ayer otras diez muertes, tres el área de A Coruña y el balance diario revela también un repunte en contagios en las residencias: 448 usuarios y 236 trabajadores están infectados.

Los datos revelan que en los últimos 14 días solo 19 concellos no registraron ningún positivo.

Fernando de la Iglesia | Jefe de Medicina Interna del Hospital de A Coruña

“Es intolerable que alguien que sabe que es positivo salga a tomar el aire”

“La situación actual del Hospital de A Coruña es crítica, sin paliativos. Nunca en los más de 30 años que llevo trabajando aquí he visto tan tensionado al centro”, aseguraba ayer el jefe del Servicio de Medicina Interna del centro, Fernando de la Iglesia, quien pide a la población un autoconfinamiento y un escrupuloso respeto de las medidas sanitarias. “Cumplirlas salvará vidas, incumplirlas provocará muertes y secuelas”, sentencia. Alerta este especialista de que los ingresos no son solo de personas mayores “que tienen peor pronóstico” sino también de “muchos jóvenes en mala situación clínica”, y subraya que la situación actual “sí o sí se traducirá en complicaciones y fallecimientos”. Este doctor insta a cumplir todas las medidas como las cuarentenas por infección o contacto. “Es intolerable que alguien sabiendo que es positivo salga a tomar el aire”, sostiene. La situación en el hospital obliga a aplazar las cirugías no urgentes, incluso algunas operaciones ambulatorias con el fin de reservar camas. Pacientes con cirugías para hoy en el Materno o el Abente y Lago supieron que se aplazaba tan solo un día antes.

Cribados masivos en Cerceda y Carral

El Sergas realizó ayer un cribado masivo entre los vecinos de 18 a 60 años del municipio coruñés de Cerceda y hoy hará lo mismo en Carral. Ante la elevada incidencia del virus en estos municipios, Sanidade busca localizar al mayor número de contagiados a través de test de antígenos. Ayer se convocó a unas 4.000 personas de Cerceda y hoy se hará lo mismo con 3.200 en Carral. El Sergas informará a los pacientes de la cita asignada a través de un SMS.

Más de 20 casos en tres colegios de Arteixo

Tres centros escolares de Arteixo superan la veintena de positivos. El instituto Manuel Murguía tiene 30 infectados, el colegio de Primaria e Infantil de Arteixo, 23 y otros 21, el Ponte dos Brozos. La Asociación de Padres y Madres del colegio de Arteixo exigioó ayer el “cierre del centro” ante el “elevado” número de positivos. Para conseguirlo, instan a las familias a no llevar ni hoy ni mañana a los niños al colegio para así “aliviar la presión sanitaria en el centro”. Desde el BNG de esta localidad también instaban ayer a la Xunta a “tomar medidas” en los centros educativos de este municipio ante el incremento de casos en toda la localidad.