La tercera ola de la pandemia de SARS-CoV-2 toma forma de tsunami en Galicia. El descontrol del virus en la calle ejerce una presión sin precedentes en los hospitales, que cada día que pasa reciben a más pacientes con COVID, a un ritmo nunca antes visto. La situación es especialmente crítica en el área sanitaria de A Coruña y Cee, donde la cifra de enfermos ingresados por la infección causada por ese coronavirus se multiplicó por cuatro en lo que va de año, al pasar de 87, el 1 de enero, a 353, ayer, según el balance diario del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Son ya casi cien más que en el pico de la primera ola, registrado el 3 de abril. Entonces, los centros hospitalarios de la demarcación coruñesa llegaron a albergar a un total de 266 enfermos con COVID.

La situación de las UCI coruñesas empeora también, y la cifra de pacientes con SARS-CoV-2 ingresados en esas unidades, 48, se acerca, peligrosamente, al máximo de 53 registrado la pasada primavera. La necesidad de destinar camas y recursos humanos a la emergencia sanitaria está tensionando los hospitales hasta el punto de que el jefe de Cirugía general del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, José Noguera, lanzó ayer una petición de “auxilio”, alertando del esfuerzo que supone mantener, incluso, las operaciones urgentes y oncológicas. “A día de hoy, nos está costando mantener las cirugías urgentes y oncológicas y ya no podemos atender las intervenciones ordinarias, por la cantidad de recursos humanos y materiales que tenemos que destinar en el hospital para la atención de la enfermedad por coronavirus”, advirtió el doctor Noguera. Y es que en el Hospital Universitario, el único edificio del complejo coruñés destinado a albergar a pacientes con COVID —el Materno Infantil Teresa Herrera, el Hospital de Oza y el Abente y Lago se reservan, desde el inicio de la pandemia, a enfermos con otras patologías—, son ya nueve las unidades de enfermería habilitadas para ese fin. A estas nueve unidades de hospitalización convencional habría que añadir, además, tres áreas de críticos.

“Ayudadnos a controlar el coronavirus. Haced caso, por favor, a las solicitudes de confinamiento y a las restricciones marcadas por las autoridades sanitarias”, urgió el responsable de Cirugía general del Chuac, uniéndose a las voces que desde hace días imploran responsabilidad ciudadana para hacer un uso racional de los recursos sanitarios y tratar de mitigar el impacto del coronavirus en los recursos hospitalarios. “Necesitamos nuestros quirófanos, nuestras camas de reanimación, nuestros anestesistas, nuestras enfermeras, nuestros cirujanos... y los necesitamos para atenderte. Ayúdanos a frenar el coronavirus. Es por tu salud. Por la de tus familiares. Por la salud de todos”, reiteró el doctor Noguera.

La mayoría de los 353 enfermos con COVID hospitalizados en el área sanitaria de A Coruña y Cee se encuentran ingresados en el Hospital Universitario: 42 en UCI y 278 en planta. En el Hospital Virxe da Xunqueira de Cee atienden a 11 pacientes con COVID, todos en planta. En el Modelo hay 3 enfermos en críticos y 11 en hospitalización convencional. Y en el Quirón, 3 en UCI y 5 en planta.

Con estos datos sobre la mesa, los concellos del área sanitaria de A Coruña y Cee estrenaron ayer las nuevas restricciones, para toda Galicia, impuestas por la Xunta para tratar de frenar la propagación del SARS-CoV-2 y disminuir la presión sobre los hospitales de la comunidad. Desde la madrugada de ayer, ningún gallego puede entrar o salir del municipio donde reside sin un motivo justificado; toda la hostelería debe permanecer cerrada, salvo para recogidas en local o servicio a domicilio; el comercio no esencial tiene que bajar la verja, como muy tarde, a las 18.00 horas; y los centros comerciales no pueden abrir durante el fin de semana. Además, se prohiben las reuniones entre no convivientes —con la única excepción de las personas que viven solas, que pueden mantener contacto con una única unidad de convivencia sin saltarse, eso sí, el cierre perimetral de su municipio— y todos los ciudadanos han de permanecer en sus domicilios entre las 22.00 y las 06.00 horas.

Más de mil casos por cada cien mil habitantes en doce concellos

Doce de los 35 concellos que conforman el área sanitaria de A Coruña y Cee superan ya la incidencia acumulada de mil casos de COVID por cada cien mil habitantes a 14 días, según el balance diario hecho público ayer por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). La situación es extremadamente grave en Arteixo, Betanzos y Vilasantar, con incidencias acumuladas de 1.783, 1.593 y 1.568, respectivamente. Precisamente en el municipio betanceiro se llevará a cabo hoy un cribado poblacional para detectar positivos asintomáticos entre los ciudadanos de 18 y 60 años. El pasado domingo ya se realizó un testeo similar en Arteixo, ayer se hizo lo propio en Carral y el martes, en Cerceda.

Los otros nueve concellos que superan los mil casos de COVID por cada cien mil habitantes a 14 días son A Laracha (1.159), Camariñas (1.267), Cambre (1.138), Carballo (1.123), Cerceda (1.198), Coirós (1.425), Dumbría (1.396), Sada (1.210) y Vimianzo (1.077). En la comarca coruñesa, se aproximan a ese umbral la ciudad de A Coruña, con 890 casos por cada cien mil habitantes en las últimas dos semanas, y Abegondo, con 870; y en la Costa da Morte, Coristanco (991), Laxe (936) y Malpica de Bergantiños (915).

En los restantes municipios de la comarca coruñesa, los datos de incidencia acumulada de casos por cada cien mil habitantes, a día de ayer, eran los siguientes: Bergondo, 600; Carral, 726; Culleredo, 857; y Oleiros, 577.

Por debajo de 250

En toda la demarcación sanitaria, por debajo del umbral de 250 casos por cada cien mil habitantes a 14 días solo se sitúan, por ahora, Aranga, con 163; Irixoa, con 223; Sobrado, con 173; y Vilarmaior, con 248. En la horquilla entre los 250 y los 500 casos por cada mil habitantes se mantienen Curtis (345), Miño (493), Ponteceso (454) y Zas (500).