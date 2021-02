"Las próximas semanas van a ser determinantes", asegura el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro, "moderadamente optimista" ante los datos que avanzan tímidamente un posible cambio de tendencia en la evolución de la tercera ola de la pandemia de SARS-CoV-2 en la demarcación coruñesa, la más castigada de Galicia. No obstante, hace un llamamiento a la prudencia ya que, recuerda, el descenso en casos activos tarda días en reflejarse en el hospital, y más aún en las unidades de críticos, que actualmente albergan a 86 pacientes con COVID, el doble que hace una semana. "Aún hay margen para atender a enfermos críticos, pero debemos esforzarnos para no consumir ese margen", afirma el doctor Verde en una entrevista que mañana publicará LA OPINIÓN, en la que además se muestra confiado en no tener que derivar pacientes del Hospital Universitario coruñés al de Lugo, bastante menos tensionado. Tampoco al hospital de campaña del recinto ferial de Expocoruña. "Cuando habilitamos esas instalaciones, en la primera ola de la pandemia, dijimos que el éxito no está en disponer de ellas, sino en no tener que utilizarlas. Y parece que de momento vamos siendo capaces de resolver sin tener que recurrir a ellas", señala.