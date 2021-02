El número total de infectados por coronavirus en el área sanitaria de A Coruña bajó en las últimas 24 horas, lo que supone el primer descenso en casi un mes. Si el domingo se rebasaba la barrera de los 6.000 casos activos, ayer la cifra descendía a los 5.934 (86 menos), algo que no sucedía desde el pasado 3 de enero cuando la demarcación amanecía con 16 infectados menos que el día anterior. Pese a la mejoría en el número de contagiados, el área volvió a superar los 200 nuevos positivos diarios y la presión hospitalaria sigue al alza: hay ya 427 ingresados en el área coruñesa, un 60% más que en el peor momento de la primera ola.

El balance diario del Sergas mostraba ayer el primer dato positivo en semanas. Tras casi un mes en donde el número de afectados por coronavirus aumentaba cada día —a mediados de enero llegó a haber varias jornadas consecutivas en donde se sumaban hasta 200 nuevos pacientes al día—, la cifra de quienes recibieron el alta médica (299) fue superior a la de nuevos positivos (214 de entre 2.415 PCR realizadas a las que hay que sumar test de antígenos). Esto permite reducir la cifra total de infectados actualmente en el área.

Pero los sanitarios advierten de que la situación continúa siendo muy grave y que no se puede bajar la guardia. Los expertos tienen claro que aun cuando empiecen a bajar los nuevos contagios, este descenso de la curva tarda días o semanas en trasladarse a los hospitales que en el caso del área coruñesa atraviesan una situación complicada. Solo en las últimas 24 horas otros 19 pacientes con COVID tuvieron que ser hospitalizados, lo que eleva la cifra total a 427, de los que 86 están en la UCI. Son cifras récord —en lo peor de la primera ola de la pandemia no llegó a superarse los 266 ingresados y los 53 en críticos— que, en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) —que concentra el 74% de ingresados (con 316)—, ha obligado a destinar diez unidades de hospitalización y tres áreas de críticos a enfermos COVID. Desde la gerencia del centro reconocen que de momento “hay espacio” para acoger a más enfermos, pero el Sergas aseguraba hace solo unos días que todo está listo para trasladar a pacientes coruñeses a Lugo si fuera necesario. Abrir el hospital de campaña de Expocoruña —con 240 camas y cuyas gestiones para tenerlo a punto se han acelerado en los últimos días— no está de momento previsto, aseguran.

En abril, la gerencia cifraba en 460 las camas disponibles para pacientes COVID en el Hospital Universitario y 150 en la privada. Ahora se niegan a dar cifras concretas y aseguran que se habilitan nuevas camas en función de la demanda. La elevada presión asistencial ha obligado a suspender todas aquellas cirugía no urgentes aunque desde el centro aseguran que las prioritarias se mantienen con normalidad.

A Coruña es con diferencia el área gallega más afectada en esta tercera ola y enero fue, sin duda, el peor mes en lo que va de pandemia. El área arrancaba el año con 1.091 afectados por COVID y cuatro semanas después, la cifra se ha multiplicado por cinco. También se quintuplicó el número de pacientes hospitalizados —de 87 el 1 de enero a 427 ayer— y un total de 108 personas fallecieron en el último mes en el área sanitaria coruñesa, el segundo con más víctimas de toda la pandemia. De estos 108 fallecidos, 73 estaban ingresados en hospitales, 34 en residencias y otro se encontraba en su domicilio.

María José Pereira | Jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de A Coruña

“Las consecuencias del virus son un problema para toda la sociedad, no solo sanitario”

Hace ya varias semanas que el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña sufre una presión asistencial nunca vista hasta ahora. Profesionales de todo el área sanitaria llevan días apelando a la responsabilidad individual de la ciudadanía y recordando la importancia de respetar las medidas de seguridad y limitar los contactos sociales para frenar la expansión del virus y evitar el posible colapso del hospital coruñés. La última en hacerlo fue la jefa del servicio de Medicina Preventiva, María José Pereira, que ayer definía la situación como “excepcional y crítica” y pedía “ayuda” a la población. Pereira imploró ayer al “sentidiño” para luchar “en esta guerra que nos ha tocado vivir frente al COVID”. En estos momentos “excepcionales y críticos”, esta especialista en Salud Pública insta a un esfuerzo conjunto de la población porque este virus y sus consecuencias son “un problema de toda la sociedad y desde cualquier punto de vista, no solo del sistema sanitario”. “Solo con el esfuerzo de todos podemos conseguir sobreponernos y superar este drama”, subraya Pereira, que pide “por favor” a los ciudadanos que se queden en casa, minimicen los contactos sociales y eviten los espacios cerrados. “Nosotros estamos haciendo todo lo posible, es una responsabilidad de todos, sentidiño”, señala la doctora Pereira en un mensaje transmitido en el día de ayer. En jornadas anteriores, compañeros del centro abogaron por el autoconfinamiento de la ciudadanía.

Betanzos tiene la mayor incidencia de la comarca

Betanzos es ya el concello de la comarca coruñesa con mayor incidencia de coronavirus (1.739 casos por cien mil habitantes en 14 días) y supera a Arteixo que sigue en 1.669 pese a llevar varias semanas con restricciones severas. A Laracha, Cambre y Culleredo también rebasan el millar en la incidencia con una tasa de 1.174, 1.106 y 1.049, respectivamente, según los últimos datos del Sergas. La ciudad de A Coruña —con más de 2.250 casos detectados en las últimas dos semanas— tiene una incidencia de 911, Carral se sitúa en 849 y Oleiros registra una tasa de 630 casos por cada cien mil habitantes en los últimos catorce días, según el informe diario de la Consellería de Sanidade.