La curva epidémica baja “muy despacito”, en palabras del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), Fernando Simón, que ayer esgrimió el descenso de la incidencia (865,6 casos por 100.000 habitantes a 14 días, por 899 del 27 de enero) como principal indicativo de que “la evolución de la epidemia va en la buena dirección”. Sin embargo, evitó el optimismo de otras ruedas de prensa. Pese a que se reportaron 14.000 casos nuevos menos que el lunes anterior —79.686 exactamente—, Simón recordó que las UCI siguen saturadas. En cuanto a las vacunas, adelantó que Sanidad estudia no recomendar la de AstraZeneca para mayores de 65 años, dado que no existen datos sobre esta franja de edad en los ensayos clínicos de dicho fármaco. Hoy se reúne el grupo de trabajo de vacunas, que determinará a quién se aplica. Siguiendo la estela de Alemania y Austria, Simón avanzó que será “para grupos más jóvenes que sí han formado parte de los ensayos clínicos”.

El Ministerio de Sanidad suma a la estadística 762 muertes desde el viernes, lo que eleva su cifra a 59.081. Las UCIs tienen una ocupación media de pacientes COVID del 45,30%. Siete comunidades tienen más del 50%, y tres están por encima del 60%. La cifra más alta es la de La Rioja, con un 71,2%.

Fernando Simón calculó que el número de dosis de la vacuna de AstraZeneca, recientemente aprobada, “va a duplicar lo que tenemos ahora”. “El objetivo del 80% de mayores de 80 años [vacunados] para finales de marzo podríamos cumplirlo sin las vacunas de AstraZeneca —aseguró— Si no son aplicables a ese grupo de edad, se aplicarán a otros grupos para conseguir el siguiente hito, a priori más importante, de tener el 70% de la población a finales de junio o principios de julio”, adelantó.

El portavoz científico del Gobierno se mostró partidario de “no tirar” las dosis de vacuna sobrantes, y sobre la posibilidad de permitir el turismo en Semana Santa, como auguró la ministra del ramo, Reyes Maroto, afirmó: “No sé cuándo es Semana Santa —admitió—, pero la situación buena para viajar no es bajar de 800 a 500 [de incidencia], sino a 50 o 100”.

Sobre la variante británica, afirmó que el hecho de que se haga dominante “no quiere decir que haya un aumento importante de la transmisión si tomamos medidas”. Y en torno a Portugal, dijo que hay que dejar abierta la posibilidad de la ayuda al país vecino, aunque “ahora mismo estamos en una situación complicada para ofrecernos”, advirtió.

Críticas del PP

El líder del PP, Pablo Casado, acusó ayer al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de “quitarse de en medio” y “ocultarse” ante la tercera ola con una “desidia” que, a su juicio, “no es responsable”. Subrayó que no se están tomando medidas para no perjudicar la campaña electoral catalana a pesar de que, recalcó, en España “hay ya una hecatombe social y sanitaria que debería dejar los colores políticos al margen”. “En la segunda ola con 500 casos por 100.000 habitantes en Madrid decretaron el estado de alarma y ahora con 900 dicen que no hay que preocuparse”, dijo.