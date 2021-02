Las cifras de positivos detectados entre la comunidad educativa gallega no han dejado de crecer desde el 8 de enero, cuando arrancó el tercer trimestre. A la espera de la actualización de datos de hoy, hasta el pasado viernes había 3.725 casos activos de COVID vinculados a centros de enseñanza de Galicia, casi cuatro veces más que el 22 de diciembre, cuando se dieron las vacaciones de Navidad. El aumento exponencial de los positivos en escuelas infantiles, colegios e institutos ha reabierto el debate sobre la conveniencia o no de proceder a su cierre temporal. La presidenta de la Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria (Agapap), Amparo Rodríguez Lombardía, insiste en que los colegios son “entornos seguros” y apuesta por mantenerlos abiertos siempre que las actuales restricciones logren frenar la curva de contagios. “Pero si la incidencia del virus sigue creciendo y los expertos de nuestro subcomité clínico consideran que hay que cerrarlos, estaría de acuerdo. El derecho que ha de prevalecer sobre todos los demás es la salud”, subraya.

Doctora, ¿cuál es su diagnóstico de la situación actual?

Estamos en un momento en que vuelve a haber ciertas dudas, y eso genera preocupación en las familias. Los niños que vemos con coronavirus son asintomáticos o presentan síntomas leves, eso no ha cambiado, pero el incremento de los casos en los centros educativos está siendo exponencial. Yo creo que se siguen haciendo las cosas muy bien en los colegios, los profesores están realizando un trabajo estupendo y los alumnos también, pero a partir de las vacaciones navideñas se ha desmadrado todo un poco.

¿Qué papel juegan los niños en la transmisión del SARS-CoV-2?

Vuelve a haber ciertas dudas sobre si los niños pueden transmitir ahora un poco más el virus entre ellos. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el aumento exponencial de casos en los centros educativos se explica por el contexto general en el que nos encontramos, con una transmisión comunitaria a todos los niveles, y eso hace que entre los niños los contagios aumenten también. Lo que se ve en los colegios es un reflejo de lo que hay en la calle.

¿Cómo está impactando esta tercera ola de la pandemia en las consultas de Pediatría de Primaria?

Las consultas por COVID han aumentado, y los pediatras estamos sirviendo también de apoyo en el seguimiento de los contactos de los positivos. Tratamos de ceñirnos siempre a unos protocolos, pero con mil casos diarios es muy complicado. Intentamos cuidar de todos, apoyar donde podemos y avanzar con responsabilidad. En eso estamos.

Antes de las navidades parecía que los niños vivían en una especie ‘burbuja’, apenas se veía patología respiratoria en la infancia y los especialistas atribuían esa situación a las medidas de protección frente al SARS-CoV-2, fundamentalmente el uso de mascarilla y la distancia social. ¿Ha cambiado también esa situación a la vuelta de las vacaciones?

En las últimas semanas, junto con el aumento de los contagios de SARS-CoV-2, hemos detectado un ligero incremento de otros cuadros virales en niños. Aparte de coronavirus, en las consultas ya estamos viendo a más pequeños con otras patologías víricas, algo que hasta hace bien poco no estaba sucediendo. Seguimos sin detectar, eso sí, casos de virus respiratorio sincitial, algo inédito.

¿Y de gripe?

Aparentemente tampoco, pero sí empiezan a repuntar otros cuadros víricos cuando hasta ahora, insisto, prácticamente no se estaba viendo nada. Creo que las fiestas navideñas, la llegada del frío y la aparición tardía de estos otros virus han formado una tormenta perfecta que nos ha empujado a la situación en la que nos encontramos actualmente.

En medio de esta “tormenta perfecta”, ¿han dejado de ser los colegios un ‘refugio’ seguro?

Los colegios son entornos seguros, pero hay determinados momentos, como las entradas y las salidas del alumnado, en los que se pueden producir ciertas aglomeraciones, con el riesgo que eso conlleva. Las diferentes sociedades científicas españolas del área de la Pediatría, a las cuales pertenezco, hemos defendido siempre hay que intentar que los colegios permanezcan abiertos, porque la educación es un derecho de todos los niños, por el tema de la conciliación y porque los centros educativos son también una barrera para las desigualdades, y esto es especialmente importante en un momento como el actual, en el que algunas familias con menores a su cargo pueden tener dificultades para la cobertura de necesidades básicas, incluso de alimentación. No obstante, el derecho fundamental que ha de prevalecer sobre todos los demás es el derecho a la salud. La pasada semana entraron en vigor una serie de restricciones muy cercanas al confinamiento, y yo espero que en los próximos días empiecen a funcionar, la situación epidemiológica y los colegios puedan continuar abiertos. Pero si la incidencia del virus sigue creciendo de forma exponencial y los expertos del subcomité clínico consideran que hay que cerrarlos, yo también estaría de acuerdo.

¿Si la incidencia del virus no disminuye en los próximos días, cree entonces que se debería dar ya ese paso?

Si las restricciones que entraron en vigor el miércoles no dan los resultados esperados, quizás sí se debería dar ya ese paso, aunque esto ya es una opinión personal. Los pediatras queremos que los colegios sigan abiertos, creemos que los niños, los profesores y la comunidad educativa en su conjunto lo están haciendo fenomenal, pero en este momento la situación es la que es, y el derecho a la salud tiene que estar por encima de todo lo demás. Si las nuevas medidas adoptadas no surten efecto, los hospitales continúan al borde del colapso y no queda otro remedio, habrá que cerrar los colegios. Eso sí, si hubiese que llegar a tomar esa decisión, espero que sea 15 días o tres semanas como mucho, y no como el curso pasado, cuando el alumnado perdió un trimestre entero.

Compañeros de profesión de diferentes especialidades llevan semanas pidiendo que se decrete un confinamiento total por un periodo limitado de tiempo. ¿Apostaría usted también por esta opción?

A mí me parece perfecto que se intente controlar primero la situación con este tipo de restricciones, aunque sí es verdad que muchos compañeros, sobre todo los que trabajan en los centros hospitalarios, llevan días, e incluso semanas, pidiendo ya un confinamiento total. A veces tengo la sensación de que las medidas van un poco por detrás de lo que la mayoría esperamos. Lo que está clarísimo es que no podemos permitir que los hospitales colapsen.

En los últimos días ha vuelto a la palestra el debate sobre los diferentes tipos de mascarillas de protección. El epidemiólogo Fernando Simón recomendó utilizar las FFP2 o las FFP3, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, planteó incluso que el uso de las primeras sea obligatorio. ¿Les están consultando los padres sobre esta cuestión?

De momento no estamos teniendo consultas sobre este asunto, puede que si finalmente el uso de las FFP2 se hiciese obligatorio, nos empezasen a preguntar, pero los padres son cada vez más responsables del autocuidado de sus hijos, y nos están llamando solo para los casos urgentes. Lo están haciendo fenomenal también. Y con respecto a las indicaciones de uso de los diferentes tipos de mascarillas, es que no hay cambios. Si se quiere una protección casi total, hay que usar FFP2 o FFP3. Las quirúrgicas sirven para no contagiar a otras personas en caso de ser positivos. Y claro, si todo el mundo las lleva, protegen. Pero si lo que se quiere una protección más elevada, dada la actual situación, o por ejemplo para usar en el transporte público, se recomiendan las FFP2 o FFP3.

¿Cómo se están organizando los pediatras de los centros de salud ante el aumento de las consultas en las últimas semanas?

Los pediatras de Atención Primaria del área sanitaria de A Coruña y Cee estamos pudiendo trabajar por la mañana y por la tarde, de hecho lo hacemos así muchos días. La gerencia de nuestra zona ha habilitado una consulta COVID por las tardes, algo que se agradece, en la que hacemos lo que podemos. La semana pasada, esa consulta (telefónica) estuvo desbordada. Aún así, nos sirve de gran ayuda y nos permite mantener por las mañanas nuestra actividad asistencial ordinaria, como los programas de vacunación, los controles de salud, etc.

¿El incremento de los casos de COVID entre población infantil les deja tiempo para atender todo lo demás?

Ahora mismo sí. Los pediatras estamos trabajando mucho para que esto sea así. Es verdad que antes de esta tercera ola, que parecía que todo iba un poco mejor, atendíamos más consultas presenciales, ahora tratamos de ser un poco más restrictivos. Si las cuestiones que nos plantean nuestros pacientes en el primer contacto telefónico no son urgentes, o si se trata de afecciones que podemos revisar mediante una fotografía, es preferible que no vengan al centro de salud, porque el riesgo está ahí y es mucho más elevado que hace un mes. Hasta ahora, trabajando así, hemos conseguido mantener los circuitos separados, los controles de salud, las vacunas y la atención de las urgencias. Y lo que no se puede ver mediante consulta telefónica lo seguimos viendo presencialmente.

¿Cómo están los ánimos entre los compañeros de Primaria?

Tenemos que ser resilientes, aunque a veces parezca que no se ve el fin. Y los mensajes que algunos políticos trasladan a la población a veces también cansan un poco…

¿Qué tipo de mensajes?

Mensajes contradictorios. Obviamente, hay gente que no cumple las normas, pero tampoco creo que se puede generalizar y responsabilizar solo a la población de lo que está pasando. Desde mi punto de vista, se juntaron varios factores: la relajación de las restricciones, las fiestas navideñas, la llegada del frío... pero es que, además, se están enviando mensajes muy contradictorios. No es posible que un día se traslade a los ciudadanos la idea de “hemos vencido al virus” —sabiendo, sobre todo, cómo actúan estos patógenos—, y a las pocas semanas se les esté pidiendo que se autoconfinen en sus casas. Y con el tema de las vacunas lo mismo. Es una estupenda noticia que haya vacunas, que se estén administrando ya, pero hay que ser un poco más cautos y esperar a ver cómo van los acontecimientos. Quizás haya que ponerse más dosis, vacunarse todos los años… aún no se sabe. Por eso creo que se debería evitar el triunfalismo. Enviando mensajes realistas a la población creo que se generaría, también, una mayor confianza.