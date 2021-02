“Las próximas dos semanas van a ser determinantes”, asegura el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde Remeseiro, “moderadamente optimista” ante los datos que avanzan tímidamente un posible cambio de tendencia en la evolución de la tercera ola de la pandemia de SARS-CoV-2 en la demarcación coruñesa, la más castigada de Galicia. No obstante, hace un llamamiento a la prudencia y a no bajar la guardia ya que, recuerda, el descenso de casos activos tarda días en reflejarse en el hospital, y más aún en las unidades de críticos, que solo en el edificio principal del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac) albergaban ayer a 86 pacientes con COVID, el doble que hace una semana y muy por encima del pico de la pasada primavera. “Todavía hay margen para atender a enfermos críticos, pero debemos esforzarnos para no consumir ese margen”, expone el doctor Verde, confiado en no tener que llegar a derivar pacientes a Lugo, una alternativa que el gerente del Sergas, José Flores, veía “cercana” hace apenas tres días, tras reconocer en una entrevista que el área coruñesa estaba “al límite”. Menos aún, al hospital de campaña de Expocoruña. “Cuando habilitamos esas instalaciones, en la primera ola de la pandemia, dijimos que el éxito no está en disponer de ellas, sino en no tener que utilizarlas. Y parece que de momento vamos siendo capaces de resolver sin tener que hacerlo”, reitera.

Responsables de diferentes especialidades médicas del Chuac llevan días alertando sobre la tesitura “crítica” y “extrema” que se vive en el Hospital Universitario, con casi 300 ingresados con COVID en planta y 86 en unidades de críticos. ¿Cuál es su diagnóstico de la situación?

Los profesionales de nuestra área sanitaria han realizado durante el último año un trabajo impresionante, tanto en los centros de salud como en los hospitales. Y desde hace unas semanas, con el empeoramiento de la situación, les hemos pedido un esfuerzo a mayores, al igual que se lo pedimos al conjunto de la población para que extreme los cuidados y minimice sus interacciones sociales, sus desplazamientos, etc. Esto está dando sus primeros frutos, ya que estos días empezamos a ver una disminución de los nuevos casos diarios y las tasas de prevalencia a una semana. Pasados unos días, confiamos en ver cómo esto se refleja en la hospitalización convencional, que ha empezado a descender un poco también, y en las unidades de críticos, donde aún no hemos visto esa repercusión, pero esperamos verla en las próximas dos semanas si nos seguimos esforzando como hasta ahora.

El gerente del Sergas aseguró el domingo que los hospitales coruñeses podrían albergar una veintena de camas más para críticos antes de tener que trasladar enfermos de COVID a los exteriores. Desde entonces, hay 11 ingresados más. ¿Están las UCI ya al límite de su capacidad?

Estamos viviendo una situación muy dinámica, a principios de diciembre teníamos una incidencia baja y unas tasas muy razonables, y en apenas un mes todo se ha complicado, Y lo mismo sucede en el ámbito asistencial. Como bien decía el gerente del Sergas, nosotros fuimos habilitando de manera progresiva nuevos espacios y unidades COVID, reinventándonos, casi siempre con propuestas que hacen los propios profesionales, que son quienes mejor conocen las necesidades de los pacientes. En este momento hay un número importante de enfermos en esas unidades, pero todavía tenemos posibilidad de ingresar más. No obstante, esperamos que esa estabilización de nuevos casos y hospitalizaciones que estamos empezando a ver se empiece a notar también, en un par de semanas, en las UCI.

La semana pasada se habilitó una nueva unidad de reanimación con camas para críticos en los antequirófanos de la tercera planta. ¿Se está reacondicionando alguna otra zona del hospital?

Nos estamos reinventando a diario. Ahora mismo aún nos queda margen para atender a los pacientes ingresados en las unidades de críticos, pero debemos esforzarnos por no consumir ese margen.

¿Descartados los traslados a Lugo, al menos, en las próximas horas?

Trabajamos prácticamente día a día, pero todo parece indicar que no va a ser necesario trasladar enfermos del Hospital de A Coruña a otros centros de la comunidad gallega, a quienes agradecemos, no obstante, su buena disposición. No hemos tenido que hacerlo hasta ahora, afortunadamente, y esperamos seguir así.

Entiendo que se aleja también por ahora la posibilidad de abrir el hospital de campaña de Expocoruña...

Nosotros sabemos que tenemos la posibilidad de derivar pacientes a Lugo y, posteriormente, extender la hospitalización al recinto de Expocoruña. Y el saber que esa posibilidad está ahí nos da una tranquilidad muy necesaria, pero ya cuando habilitamos esas instalaciones, en la primera ola de la pandemia, dijimos que el éxito no está en disponer de ellas, sino en no tener que utilizarlas. Parece que, de momento, vamos siendo capaces de resolver sin tener que hacerlo, y también sin derivar pacientes a otros hospitales. Y vamos a intentar seguir así, por el bienestar de los pacientes y sus familias.

¿Cómo está afectando la emergencia sanitaria al resto de la actividad asistencial del Chuac? El jefe de Cirugía general, José Noguera, alertó hace una semana de que estaba "costando mantener" las cirugías urgentes y oncológicas, y desde entonces se ha duplicado la ocupación de las UCI por COVID...

Hay que tener en cuenta que hemos deslocalizado a los pacientes que estaban ingresados en el edificio principal de As Xubias, donde los profesionales tenían sus espacios de hospitalización y sus quirófanos, que en muchos casos han sido trasladados ya al Hospital Teresa Herrera, con el consiguiente esfuerzo añadido que supone para todo el personal. Afortunadamente, hasta ahora hemos sido capaces de mantener con normalidad toda la consulta externa hospitalaria, así como la realización de pruebas, y estamos realizando cirugía mayor ambulatoria, principalmente en el Abente y Lago. Y por supuesto estamos atendiendo todas las urgencias quirúrgicas que se nos presentan, la cirugía no demorable, como las intervenciones oncológicas, y también otras necesidades asistenciales. La semana pasada, sin ir más lejos, se llevaron a cabo tres cirugías cardíacas infantiles, y la pasada madrugada [ayer] se realizó un trasplante cardíaco. En plena pandemia y con una ocupación de las unidades de críticos sin precedentes, este hospital y sus profesionales han podido llevar a cabo intervenciones de primer nivel, lo cual dice mucho de su capacidad, implicación y vocación.

¿Cómo están los ánimos entre esos profesionales?

Todo el personal del área sanitaria está trabajando de una manera intensísima. Cuando visito los centros de salud, es impresionante ver cómo los profesionales atienden a sus pacientes y, a mayores, los casos de COVID, participan en la detección precoz de los nuevos contagios mediante test de antígenos o acuden a tomar muestras en los cribados. Y cuando subo a las plantas del hospital, veo lo mismo. Compañeros que están realizando un esfuerzo titánico por minimizar el sufrimiento de los pacientes, dejándose la piel cuidándolos para que puedan volver lo antes posible a sus casas. Y lo siguen haciendo con ánimo. Es impresionante.

¿Se han reforzado los servicios más implicados en el abordaje de los casos de COVID?

Siempre que habilitamos unidades COVID reforzamos el personal.

¿En qué se ha fallado para llegar a la actual situación?

Hay muchos condicionantes, unos evitables y otros no tanto. No podemos evitar, por ejemplo, que sea invierno y las actividades se lleven a cabo, mayoritariamente, en lugares cerrados, y tampoco podemos evitar nuestra actividad laboral o las obligaciones docentes y escolares. Hay muchos factores que influyen, y no cabe duda que las relaciones entre las personas y las actividades grupales facilitan la transmisión de la infección. Yo no buscaría tanto culpables, sino cómo podemos adelantarnos y evitar esas situaciones de transmisión, para tratar de minimizarlas en lo sucesivo, porque desde luego sí hay factores modificables. Por eso insisto: vamos a hacer de momento solo lo imprescindible, y vamos a dejar para más adelante aquello que nos apetecería hacer. Seguro que todos podemos aportar aún un poquito más.

Uno de los condicionantes no evitables son las nuevas variantes del SARS-CoV-2. ¿Le constan diagnósticos confirmados de la cepa británica en el área sanitaria coruñesa?

La variante británica está circulando por España, y estoy seguro de que aquí hemos tenido también algún caso, aunque la presencia de esta cepa todavía es minoritaria en nuestro entorno. No obstante, habiéndose confirmado casos en Santiago y Vigo, estoy convencido de que aquí también los hay, aunque de momento en un porcentaje muy pequeño.

El pasado fin de semana se inició un cribado en la ciudad de A Coruña, dirigido a la población de entre 18 y 60 años, pero los dos primeros días solo acudieron la mitad de los convocados. ¿A qué cree que se debe?

Los cribados poblacionales tienen un objetivo, que es identificar a personas que son portadoras y transmisoras del virus y que no lo saben. Estamos hablando, por tanto, de ciudadanos asintomáticos, que tienen que hacer el esfuerzo de acudir a nuestra llamada, y nosotros agradecemos muchísimo que lo hagan. El porcentaje de participación que tenemos ahora mismo ronda el 55%, y nos gustaría que fuese muy superior, pero entendemos perfectamente que nos estamos dirigiendo a población joven que no tiene síntomas y que, por tanto, pueden pensar que no están infectados. Pero se equivocan, porque sí pueden estarlo, y cada caso que se detecte es importantísimo, porque es una posible cadena de transmisión.

Catorce positivos en casi 5.000 pruebas entre el sábado y el domingo. ¿Por qué se ha optado por realizar test de antígenos, y no PCR, si se busca identificar casos asintomáticos?

Los test de antígenos tienen una utilidad enorme en pacientes con síntomas, pero también como método de cribado en poblaciones con una elevada incidencia, como es nuestro caso, porque se pueden hacer muchas pruebas de este tipo simultáneamente. Nosotros mantenemos, como hasta ahora, nuestra capacidad de hacer PCR cuando las solicita un médico o en casos en los que ha habido un contacto estrecho con un positivo, y estos cribados con test de antígenos se realizan a mayores. Y también se están llevando a cabo test de saliva, como el que se hizo la semana pasada en Arteixo o como el que se va a hacer en A Laracha. Estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para intentar frenar esta situación.