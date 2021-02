El gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, se mostraba el martes “moderadamente optimista” ante los datos que avanzan tímidamente un posible cambio de tendencia en la evolución de la tercera ola de la pandemia de SARS-CoV-2 en la demarcación coruñesa, la más castigada de Galicia, junto con Ferrol y Ourense. “Las próximas dos semanas van a ser determinantes”, aseguraba el doctor Verde en una entrevista publicada en este diario en la que, no obstante, hacía un llamamiento a la prudencia y a no bajar la guardia, ya que el descenso de casos activos tarda días en reflejarse en el hospital, y más aún en las unidades de críticos, que solo en el edificio principal del Complexo Hospitalario Universitario (Chuac) albergaban ayer a 78 pacientes con COVID, ocho menos que el día anterior, aunque muy por encima aún del pico de 53 de la pasada primavera.

Sin embargo, donde el responsable del área sanitaria coruñesa vislumbra ciertos “brotes verdes” —expresión a la que también recurrió ayer la directora de Saúde Pública, Carmen Durán, al referirse a la evolución de la pandemia en Galicia, matizando, eso sí, que la comunidad está lejos aún de los “datos deseados”—, trabajadores del Chuac solo ven una situación “muy preocupante” por “el riesgo de colapso de las unidades de críticos”. “Los trabajadores rezamos para que no haya un repunte porque, si lo hubiese, esto no se podría sostener”, advierte Lucía Peón, enfermera y representante de la CIG en el Chuac, visiblemente molesta con los mensajes trasladados, en las últimas horas, por los responsables sanitarios. “No nos podemos permitir ningún otro pico ni repunte. Muchos profesionales están molestos con ese tipo de mensajes, porque dan una falsa realidad que nos puede comprometer a que vuelva a subir la presión asistencial algo que, insisto, no nos podemos permitir”, subraya.

Para Lucía Peón, el único mensaje que urge remarcar ahora y, por tanto, trasladar a la población, es que “en las UCI se está trabajando en unas condiciones muy, muy complicadas”. “Hay que tener en cuenta que cuando Sanidade habla de ocupación, lo hace sobre unos datos de camas de críticos que realmente no son así. Antes de la pandemia, en el Hospital Universitario de A Coruña había 38 camas de críticos. En la primera ola, se habilitaron dos unidades más en los antiguos quirófanos en desuso de la quinta y la sexta planta. Actualmente, al sobrepasarse el espacio previo a la pandemia y también la capacidad de esas dos unidades habilitadas la pasada primavera, se ha ocupado parte del área quirúrgica de la tercera planta, que estaba funcionando de manera ordinaria, y eso significa parar cirugías”, sostiene. “Si lo que se está haciendo es habilitar espacios destinados para actividad quirúrgica ordinaria con camas de críticos, el mensaje que se traslada desde la Consellería es totalmente erróneo. No se puede decir que la ocupación está por debajo del cien por cien cuando está más que superada, porque se están ocupando espacios que no son de área de críticos, y teniendo que paralizar otra actividad para poder dar esa prestación”, añade.

Aunque desde la dirección hospitalaria se ha evitado siempre hablar de un tope de camas porque, tal y como insistía ayer Luis Verde, “la situación es muy dinámica y cambiante”, el gerente del Sergas, José Flores, reconocía el domingo que los centros coruñeses tenían capacidad para albergar una veintena de camas más para críticos [había entonces 75 pacientes con COVID en esta situación] antes de tener que trasladar enfermos a los exteriores.

“Los que nos han trasladado a los trabajadores es que el tope estaría en 103 o 104 pacientes”, asegura la representante sindical, quien considera esa cifra “una barbaridad”, porque “el personal de las áreas de críticos necesita estar correctamente entrenado y formado”. “Ahora mismo, parte del personal que estaba previamente formado está doblando turnos para poder dar la atención. Se rescató a profesionales que se habían movido hacia Atención Primaria u otros servicios pero que tenían esa formación, y se incorporó a personal nuevo o de otras áreas, como la quirúrgica, sin esa formación específica, con lo cual están sometidos a una situación de estrés altísima”, expone Lucía Peón.

Ante esta tesitura, los profesionales —“sobre todo los que trabajan en primera línea” , apunta esta enfermera— están “agotados”. “Llevamos casi un año de pandemia, y aunque hubo momentos más relajados, la tensión ha estado siempre ahí. Durante los picos, además, muchos compañeros no han podido coger sus libranzas, y eso va ligado a un acúmulo de cansancio, tanto físico como psicológico, y este último es el peor. Verte meses trabajando en esas condiciones, con pacientes cada vez más jóvenes que suelen pasar varias semanas ingresados en esas unidades de críticos , si todo evoluciona bien, supone un desgaste muy importante”, advierte la representante de la CIG.

“Hay varios factores que no se tienen en cuenta, y uno de ellos es que en las cifras que se trasladan a diario se incluye a los pacientes positivos que están ingresados en las unidades de críticos, pero si un enfermo negativiza y sigue necesitando esos cuidados, ya no entra en el listado, aunque continúe ocupando una cama de críticos”, expone Lucía Peón, quien considera que el optimismo de las autoridades sanitarias “se basa en que, durante la semana pasada, el ritmo de ingresos en las unidades de críticos era vertiginoso, altísimo. Estos días no está siendo así, está subiendo a poquitos, pero para los profesionales la presión sigue siendo altísima”, reitera.

El ‘SOS’ desde la UCI que se hizo viral

“La situación es muy crítica”, así arranca su intervención la jefa de enfermería de UCI del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) en un vídeo de la pasada semana que se hizo viral en las redes sociales. “Solo quedan ocho camas en la UCI. Hay diecisiete pacientes ahora ingresados y no hay personal […]. Han pedido que todo el mundo que pueda vaya el fin de semana”, continuaba la profesional. “Sé que es una catástrofe, pero es lo que hay. No es momento de cabrearnos porque no nos va a llevar a nada. Es momento de apechugar, y no nos queda otra que pensar en el paciente. No pensar en que esto se hizo mal o que no se hizo una buena previsión. Yo creo que esto se le fue de las manos a todo el mundo. Que tengáis en cuenta que esto es la guerra y hay que actuar como tal”, pedía a su equipo de sanitarios.