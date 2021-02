“Esta ley os la vais a comer vosotros. Ya sabemos que es la lucha de vosotros contra el pueblo. Cuidado que el pueblo ya lo sabe e iremos a por vosotros”. Firmado: Manuel. “Como adulta y soberana de mi cuerpo y mi salud. No dejo en manos ajenas la responsabilidad de mi vida y de mi salud. Basta de esta dictadura! Basta de obedecer a esta locura!”. Firmado: Natal. “Si queréis guerra la tendréis, pero esto no pasa de aquí”. Suscrito: Ismael. Y así, más de 400 comentarios en la web del Parlamento en contra de la reforma de la Lei de Saúde impulsada por el PP y que abre la vía para obligar a la población a vacunarse contra el COVID, a mantener cuarentenas o a someterse a pruebas diagnósticas so pena de sanciones económicas. La reforma legislativa, que impulsa el Gobierno autonómico y prevé aprobar este mes, fija sanciones que podrían llegar a los 600.000 euros.

“¿Pero qué brutalidad legislativa es esta? ¿Ustedes quieren crear campos de concentración como en la época nazi en Alemania? ¿Pero qué políticos son ustedes? Responderán por todo lo que están haciendo cuando se realicen los juicios de Nuremberg de nuevo”, escribe Carlos en la web Lexisla con Nós, en la que el Parlamento da voz a la ciudadanía. No es el único antivacunas que en tono bélico y agresivo intenta torpedear la reforma legislativa.

Los negacionistas no han usado solo esta web para manifestar su más firme rechazo a la iniciativa de la Xunta. Han enviado cientos de correos electrónicos a diputados del PPdeG y también de la oposición manifestando su repulsa contra la proposición de ley. Incluso a trabajadores de la Cámara autonómica.

La ley, objeto de la polémica, permitirá al Gobierno gallego dictar aislamientos obligados en los domicilios o en los hospitales, someter a tratamientos específicos a pacientes, poner en cuarentena a contactos estrechos [de un contagiado de COVID] y a la vacunación siempre que se dictamine por parte de las autoridades sanitarias, limitar la movilidad horaria, confinar por zonas y restringir las agrupaciones de personas, avanzó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando anunció la reforma.