Charlar con Paz Maceiras es un privilegio. Su entereza contando el difícil año que ha pasado supone una lección de supervivencia. En mayo de 2020, a esta vecina de Arteixo de 48 años le diagnosticaron un tumor cerebral, del que todavía está siendo tratada, y apenas doce días después perdió a su padre, tras sufrir un ictus y cáncer de colon. Dos 'bofetadas' que hubiesen tumbado a cualquiera, pero a Paz le pueden sus ganas de vivir. Desde entonces, se sometió a una complicadísima operación, recibió 30 sesiones de radioterapia y, actualmente, combina la 'quimio' con rehabilitación para recuperar la movilidad en un brazo que quedó dañado tras la intervención. “Esta enfermedad es muy dura, pero solo tenemos una vida y hay que exprimirla”, subraya.

“El cáncer me lo diagnosticaron el 15 de mayo, después de sufrir un ataque epiléptico muy fuerte en mi centro de belleza, en Arteixo -cuenta Paz-. Dos meses antes, el 17 de marzo, justo al inicio del confinamiento, padecí otro episodio de ese tipo mientras dormía. Al levantarme, noté una sensación muy rara, tenía la lengua muy hinchada y me costaba hablar bien. Me acerqué hasta mi local para ver si tenía todo apagado, luces y demás, y al salir de allí me encontré con una amiga que se preocupó porque no me entendía bien y me lo hizo saber. Decidí entonces acercarme hasta el centro médico, y la doctora que me atendió me pasó a la consulta del dentista, porque me había destrozado la lengua. Este se asustó muchísimo, y ya desde allí me trasladaron en ambulancia al Hospital Teresa Herrera. Pasé una semana ingresada, con fármacos para la inflamación y sin que me hiciesen una sola prueba, más allá de análisis de sangre. No me dejaban levantarme de la cama porque no sabían lo que tenía, hasta que un día que me dijeron que me iban a dar el alta, con un parte médico en el que únicamente figuraba que había sufrido un derrame en la boca, y con una revisión fijada para el 22 de abril”, expone. "Una revisión que nunca llegó, pues me informaron de que la cita estaba anulada mediante un SMS”, agrega.

Así estuvo Paz hasta el 15 de mayo, cuando sufrió otro ataque fortísimo en su centro de estética. “Me trasladaron en ambulancia al Hospital Universitario, y una vez allí me hicieron varias pruebas, entre ellas un TAC con contraste, donde vieron que había algo”, recuerda. Ese “algo” era un tumor cerebral. “Me quedé noqueada, no sabía qué decir, pero no me asusté. Dos médicos estuvieron hablando conmigo para tranquilizarme. Pasé el fin de semana ingresada, y el lunes ya me vino a ver el equipo que iba a llevar mi caso al completo para explicarme la situación, e informarme de que me iban a hacer alguna prueba más y de que, seguramente, tendría que pasar por el quirófano. Y que a partir de ahí, según lo que se encontrasen, ya iríamos viendo”, recuerda. “Desde el minuto uno -continúa- los médicos me informaron de todo con claridad y resolvieron mis dudas. Tener una comunicación con el equipo que te trata es importantísimo. Te da una seguridad increíble”, destaca.

Al recibir el diagnóstico, Paz optó por “maquillar” la situación a su familia, pues su padre estaba gravemente enfermo. “Les mentí porque mi padre estaba ya muy mal y no quería preocuparlos. De hecho, falleció doce días después. Iba sola a las consultas, y antes de operarme, les dije que era un tumor muy pequeñito, de unos dos centímetros, benigno y que a los tres días me iban a mandar para casa”, recuerda.

La operación tuvo lugar el 10 de junio. “Era una cirugía complicada, pero me recuperé muy bien, mucho más rápido de lo que esperaba”, señala. Después vino la radioterapia, un total de treinta sesiones en el Oncológico. Ahora está en pleno proceso de 'quimio'. “Con el tema de los tratamientos no me puedo quejar, porque no sufrí ningún retraso pese a la pandemia. Pero la rehabilitación sí se pospuso unos seis meses. Empecé en diciembre, y voy poco a poco. Estoy muy torpe aún”, apunta.

A Paz la enfermedad le sobrevino apenas un año después de haber cumplido un sueño: abrir su propio salón de estética. “Mi prioridad ahora es terminar el tratamiento y recuperarme del todo para poder retomar la actividad laboral. Estoy de baja por una enfermedad de larga duración, y no recibo ninguna ayuda. El ayuntamiento de Arteixo me dio 1.800 euros por el hecho de ser autónoma y haberme acogido a los ERTE por la pandemia, pero nada más. Si no llega a ser por el apoyo de mi familia, no hubiese podido salir adelante", apunta.

Pese a la complicada situación que le ha tocado vivir, esta vecina de Arteixo encara el presente con optimismo y, desde su experiencia, recomienda a las personas que acaben de recibir un diagnóstico oncológico “que se tomen su tiempo para asimilarlo”, y les recuerda que “se puede vivir con cáncer”, aunque sea, insiste, “una enfermedad muy dura”. “Y si necesitan ayuda o apoyo emocional, ahí está la AECC. A mí me han ayudado muchisimo. El cáncer me ha enseñado a que no hay que tener miedo a verbalizar lo que se siente. Ahora soy yo mi prioridad y saboreo más las pequeñas cosas de la vida”, remarca.