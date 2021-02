¿Por qué lanzan el espacio Autocoidado justo ahora?

Porque estamos ante una situación altamente desafiante que nos afecta a todos ya que la pandemia es una situación de estrés potente, con características nuevas que nos obliga a aprender cosas nuevas y readaptarnos en poco tiempo, que genera incertidumbre, que además provoca angustia y miedo porque se trata de una enfermedad y que no sabemos cuánto puede durar. Además cuando peor nos encontramos, peor nos tratamos.

¿Qué errores se cometen que afectan a la salud mental? ¿Qué cosas no deberían realizarse en una situación de tensión como la actual pandemia?

No son errores pero es habitual en estas situaciones meternos más caña, exigirnos más. Hay que dejar todo aquello que nos va mal. Por ejemplo, dejar de centrarnos en todo lo que no podemos hacer, esto consume energía y crea malestar. Hay que evitar rumiar pensamientos, es decir, estar siempre con una preocupación en el que vemos un futuro horrible o la sobreinformación sobre la pandemia, el estar siempre conectados a ella, que genera estrés y no nos deja descansar.

Ponga ejemplos de hábitos de autocuidado que ayudan a mejorar el bienestar emocional.

Hay que evitar todo lo que nos hace mal y practicar lo que nos hace bien aunque a veces nos de pereza. Por ejemplo, a nivel físico es bueno caminar, pasear, siempre estamos mejor al volver. Hay que saber ponerse límites, aceptar lo que sentimos y si es necesario pedir ayuda. Y todo eso sin olvidar la parte espiritual que también es muy positivo. Si el panorama es feo hay que intentar centrarse en lo bello, volver a la naturaleza, al bosque, hay millones de cosas que habíamos dejado relegadas y que son una fuente de bienestar.

La gran mayoría de personas que ahora sufre algún problema por la pandemia, ¿se recuperará o arrastrará estos efectos?

Hay una serie de malestares como consecuencia del estrés y la angustia que provoca la pandemia, pero cuando todo esto pase, en general, se volverá al equilibrio anterior a la crisis sanitaria.

¿Qué ventajas tiene practicar el autocuidado?

El autocuidado mejora cómo nos regulamos a nivel emocional y esto permite aumentar la resistencia a las adversidades, es como invertir en el sistema inmune emocional. Todo este control interno favorece la autoestima, la confianza y mejora la relación que tenemos con los demás.