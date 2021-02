Asegura que el miedo al contagio unido a los cierres perimetrales por municipios y la cuarentena obligada por el COVID o al ser contacto estrecho de un positivo ha provocado que los dentistas coruñeses reciban hasta un 30% menos de pacientes desde el inicio de la pandemia. El presidente del Colegio de Odontólogos de A Coruña, José María Suárez Quintanilla, alerta de que les preocupa que la falta de “prevención o de diagnóstico” a tiempo “haga que la situación sanitaria empeore mucho”. Por el momento, al contrario de lo que sucedía en años prepandemia, alertan de que apenas se están detectando tumores bucales —cuyos síntomas pueden ser llagas o manchas en lengua,boca o encías que no desaparecen en dos semanas o adormecimiento de la lengua, entre otros— y temen que al pasar esta crisis sanitaria “aumente la incidencia”.

¿Cómo ha afectado la pandemia al colectivo de odontólogos?

En tres aspectos fundamentales. Por una parte, el número de pacientes atendidos en las consultas de la provincia ha bajado un 30%. Además,las clínicas tuvieron que hacer una fuerte inversión en sistemas de protección, buscar EPI, algo que fue complicado al principio y siempre intentando que esto no repercuta en el precio del tratamiento y también ha afectado a la prevención, sobre todo en pacientes de más de 70 años, que iban a iniciar un tratamiento y hubo que hacer cambios o retrasar las citas primero un mes, después seis...

¿A qué atribuyen la caída en el número de pacientes?

Por una parte a los pacientes que han tenido coronavirus y los que han tenido que guardar cuarentena que son miles y además los límites a la movilidad han impedido que personas que iban al dentista a otras localidades puedan seguir con sus tratamientos.

¿Y el miedo al contagio?

Sí, el miedo de la población a ir a las clínicas es el mismo que se ha observado también en los hospitales o en Atención Primaria. El mensaje que hay que transmitir a los pacientes es que no dejen de acudir porque las consecuencias de dejar pasar algunos síntomas pueden ser más serias. Las clínicas son lugares seguros, se ha hecho un gran esfuerzo en materia de protección.

¿Temen que tras la pandemia repunten los pacientes con problemas o que se agudicen algunas patologías?

Sí, nos preocupa porque es algo que ya pasó con la crisis de 2008. Tras ella hubo un incremento brutal de las caries en la población del que todavía no nos habíamos recuperado y tememos que sin prevención y sin un diagnóstico a tiempo, la situación sanitaria empeore mucho. Tememos, por ejemplo, que la falta de revisiones incremente la incidencia de algunas patologías como el cáncer oral. Apenas se están diagnosticando casos y esto hará que cuando mejore la situación haya aumentado la incidencia.

¿Qué problemas de salud bucodental han aumentado durante esta pandemia?

Además de las caries, han aumentado los problemas en las encías y el bruxismo porque estamos más estresados, dormimos mal y se acentúa el bruxismo de tal modo que estamos viendo más roturas de dientes o casos de periodontitis.

¿Qué síntomas no hay que dejar pasar y acudir sin demora al odontólogo?

Cualquier síntoma de alarma como lesiones en la lengua o la boca, una caries, etc. debe consultarse con el odontólogo. Un simple control rutinario permite al especialista saber si es algo urgente que debe solucionarse en unos días o puede esperar más.

¿Cómo se han adaptado las clínicas dentales a la pandemia en materia de protección? ¿Qué requisitos se exigen a los pacientes para acudir a la consulta?

Las consultas han hecho una gran inversión en sistemas de protección y hay que dejar claro que son de los lugares más seguros. Primero se hace un cribado telefónico y si el paciente ha tenido síntomas compatibles con coronavirus se demora al menos una semana el tratamiento. Una vez en la clínica hay control de temperatura en la puerta, se les proporcionan calzas, gel hidroalcohólico y antes de iniciar el tratamiento se le da al paciente un colutorio que reduce la carga viral presente en la boca para el caso de que fuese un supercontagiador. La protección forma parte de nuestra filosofía y más desde hace un año. En estos meses de pandemia no ha habido ni un solo caso de un paciente que se contagiase en una clínica de la provincia ni de un odontólogo que lo hiciese mientras realizaba su actividad.

Al principio hasta la sanidad pública tenía dificultades para encontrar material de protección. ¿Cómo hicieron las consultas privadas?

Desde el Colegio se pudo otorgar material básico gracias a las aportaciones del Sergas y se realizó una central de compras pero es cierto que las clínicas tuvieron que hacer una gran inversión y un esfuerzo para hacer acopio progresivamente de material y eso hace que ahora mismo haya suministros suficientes.

Hay sectores muy afectados por la crisis derivada de la pandemia y la caída de clientes. ¿Cómo ha repercutido en este ámbito?

A pesar de que hay otros sectores con una situación mucho peor, las consultas de odontología también se han visto afectadas por la pandemia. Solo en la provincia de A Coruña, donde hay unas 540 clínicas, han cerrado treinta por la situación social y la caída de disminución de ingresos. En la ciudad de A Coruña fue llamativo el cierre de Dentix y han cerrado algunas otras multinacionales. Curiosamente resisten mejor las clínicas tradicionales que son propiedad de los odontólogos que las multinacionales.

Sanidad ha incluido a los dentistas en el siguiente grupo de sanitarios a vacunar. ¿Qué les parece?

Precisamente hoy [por ayer] hablamos con la Consellería de Saniade y se nos informó de que la vacunación del colectivo se va a retrasar unos días porque la de AstraZeneca, que es la destinada a sanitarios que no están en primera línea, no puede usarse en mayores de 55 años y todavía no hay suficientes dosis del resto para los odontólogos que superen esa edad. Lo que se quiere es comenzar a inmunizar a todos a la vez, porque en muchos centros puede haber profesionales de los dos grupos de edad y no tendría sentido no hacerlo a todos a la vez. Es mejor esperar una semana y media y no una semana y poder inmunizarnos todos a la vez. Es positivo que nos vacunemos no ya por nosotros sino también por los pacientes. De hecho hay que lanzar el mensaje a la población de que todo el mundo debería vacunarse porque es una de las medidas eficaces para lograr la solución a esta situación. Me sorprende, por ejemplo, que en los últimos cribados realizados en la población no haya asistido ni el 60%.