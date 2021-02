La tercera ola es ya la más letal en el área sanitaria de A Coruña y Cee, que roza el medio millar de fallecidos por COVID desde el inicio de la pandemia, tras notificarse ayer seis nuevos decesos. La quinta parte de las defunciones registradas desde marzo se produjeron en los últimos 15 días, y febrero va camino de superar el dramático registro de enero, cuando perdieron la vida 108 enfermos con coronavirus en la demarcación coruñesa. En los primeros diez días de este mes, se produjeron ya 66 defunciones, una media de seis cada día.

El SARS-CoV-2 continúa sin dar tregua a las unidades de críticos —UCI y Reanimación (REA)— de los hospitales coruñeses, cuya ocupación sobrepasa en un 50% (ya desde finales de enero) el pico de la primera ola, y que ayer albergaban a 80 pacientes con COVID, la tercera parte de los enfermos más graves de Galicia (240). La peor parte se la lleva el edificio principal del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), tensionado hasta el extremo pese a que los números gruesos anuncien la bajada del pico. Las camas de UCI continúan siendo el bien más escaso en el centro de As Xubias, que ayer atendía a 72 pacientes críticos, seis menos que el martes, además de a otros 231 enfermos en planta convencional (21 menos). En el resto de los hospitales del área coruñesa, pocos cambios: en el HM Modelo se registró un ingreso más y son 13 los pacientes, 5 de ellos en UCI: el Quirón sigue tratando a 8, 3 en UCI; y en el Virxe da Xunqueira de Cee son atendidos 10 enfermos con coronavirus.

El ritmo de altas epidemiológicas contribuyó a disminuir ayer, de manera significativa, el total de casos activos en la demarcación coruñesa, que pasó de un total de 5.103, a 4.852 (251 menos), y también se produjo un cierto respiro en lo que se refiere a pacientes hospitalizados en los distintos centros, que bajaron de 330 a 254 (28 menos).

Con estos datos sobre la mesa, los ciudadanos del área sanitaria de A Coruña y Cee iniciaron ayer su tercera semana bajo las actuales restricciones, impuestas para toda Galicia por la Xunta para tratar de frenar la propagación del SARS-CoV-2 y disminuir la presión sobre los hospitales de la comunidad. Desde la madrugada del 27 de enero, ningún gallego puede entrar o salir del municipio donde reside sin un motivo justificado; toda la hostelería debe permanecer cerrada, salvo para recogidas en local o servicio a domicilio; el comercio no esencial tiene que bajar la verja, como muy tarde, a las 18.00 horas; y los centros comerciales no pueden abrir durante el fin de semana. Además, se prohiben las reuniones entre no convivientes —con la única excepción de las personas que viven solas, que pueden mantener contacto con una única unidad de convivencia sin saltarse, eso sí, el cierre perimetral de su municipio— y todos los ciudadanos han de permanecer en sus domicilios entre las 22.00 y las 06.00 horas.

Incidencia por concellos

Tres de los 35 concellos que conforman la demarcación coruñesa sobrepasan la incidencia acumulada de mil casos de COVID por cada cien mil habitantes a 14 días, según el balance diario hecho público ayer por el Servizo Galego de Saúde (Sergas). Hace un par de semanas, cuando entraron en vigor las actuales restricciones, eran doce los municipios de la demarcación coruñesa que se encontraban por encima de ese umbral y, por tanto, en situación de riesgo extremo. Desde entonces, Betanzos ha superado a Arteixo como el concello coruñés más castigado por la tercera ola de la pandemia, con una incidencia acumulada de 1.279 casos de COVID por cada cien mil habitantes a 14 días, frente a los 1.108 del municipio arteixán. Hay que tener en cuenta, no obstante, que en el cómputo global de Betanzos se incluyen los positivos detectados en la residencia para personas con discapacidad Pai Menni, donde se localiza un brote que ayer afectaba a 31 usuarios y 14 trabajadores (en su momento fueron más de 60). Malpica de Bergatiños es el tercer municipio de la demarcación sanitaria coruñesa con mayor incidencia acumulada de contagios a 14 días, 1.158 casos por cada cien mil habitantes.

Este último es, además, uno de los tres municipios del área sanitaria coruñesa que empeoraron su dato a 14 días en las últimas dos semanas. Y es que el 27 de enero, Malpica registraba una incidencia acumulada de 915 casos por cada cien mil habitantes, frente a los 1.158 actuales. La situación de este concello contrasta con la evolución, en su conjunto, de las comarcas de Bergantiños y A Costa da Morte, donde se constata un descenso generalizado de los nuevos contagios. Bergondo, y sobre todo Curtis, empeoran también sus datos, al pasar de 600 casos por cada cien mil habitantes a 750, y de 345 a 740, respectivamente.

Bergondo es, de hecho, el único concello de la comarca de A Coruña cuya incidencia acumulada a 14 días aumentó en las últimas dos semanas. El resto de los municipios mejoraron sus datos: la ciudad de A Coruña pasó de 890 a 688; Abegondo, de 870 a 611; Arteixo, de 1.783 a 1. 108; Cambre, de 1.138 a 760; Carral, de 726 a 644; Culleredo, de 857 a 697; Oleiros, de 577 a 542; y Sada, de 1.210 a 883.

Sin cambios se mantienen en el área coruñesa Aranga (163), Corcubión (188), Irixoa (223) y Sobrado (248), mientras que el resto de municipios mejoran su incidencia acumulada a 14 días, aunque la gran mayoría continúa duplicando el umbral de 250 casos por cada cien mil habitantes. Llama especialmente la atención la mejoría registrada por el concello de Fisterra, que en dos semanas pasó de una incidencia acumulada de 617 a 64, la más baja de toda la demarcación sanitaria.