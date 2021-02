La escritora y periodista leonesa Noemí Sabugal publica, con Alfaguara, la obra Hijos del Carbón, que elabora una retrospectiva sobre las zonas mineras de España y su progresiva desaparición y reconversión. Un libro que escribe desde lo personal, como hija y nieta de mineros, y que retrata las múltiples aristas del gremio y los debates complejos que lo rodean.

Hijos del Carbón dibuja la realidad del sector minero en España, condenado a la desaparición. ¿Qué motivó su escritura?

El principal motivo es que parte de lo personal, de mí misma. Yo nací en una cuenca minera, mi padre fue minero, y mi abuelo y mis bisabuelos. Viví todos los años 80, 90, toda esa etapa del sector, en la que había muchos trabajadores en las minas, y los pueblos mineros eran muy populosos. Ahora las escuelas han cerrado, los colegios a los que yo fui entre ellos. Yo tenía esta historia personal, me di cuenta de que el sector está por desaparecer, para bien y para mal. La minería no es ningún cuento de Disney, pero es el mundo que habíamos conocido, que está desapareciendo ante nuestros ojos. Las últimas minas se cerraron en 2018, porque ya no había ayudas a la producción del carbón, y en 2020 sabíamos que iba a ser el cierre de las térmicas. Habla de las luces y sombras del sector minero. Siempre ha habido cierto debate sobre su continuidad, sobre todo en el sector de la izquierda, debido a los contingentes laborales y medioambientales.

Sí, es una cuestión que siempre ha sido compleja y contradictoria. Lógicamente las minas dieron empleo a mucha gente, igual que las térmicas, que lo dan todavía. Siempre hay muchas cosas en juego, lo importante es contar todo lo que hay ahí si se quiere dar una visión amplia y realista de lo que es. En el libro sale gente que defiende su empleo en las minas, hablan los últimos mineros, los más jóvenes, que dicen que siempre se van a sentir mineros, hay ese orgullo de profesión que va más allá de lo laboral. Es una cuestión que ha impregnado la identidad. En el libro retrato a los mineros y los trabajadores de las térmicas que han perdido su trabajo o están a punto de hacerlo, pero también a las personas que siempre han protestado por la contaminación que suponían las térmicas, o los proyectos mineros que se hicieron de forma irregular o ilegal, como se confirmó más tarde. Toda esa variedad de voces aparece en el libro, se trata de hablar de aquello que había supuesto la minería, para lo bueno y para lo malo. Es un sector que ha dado empleo a miles de personas. España es un país que no tiene petróleo, el carbón era lo que mantenía los trenes, el pan de las industrias, los barcos. Habla del orgullo de la profesión. El minero puede ser uno de los colectivos con más conciencia de clase. ¿De dónde nace este sentimiento identitario?

Es así. En el libro, en todas las cuencas históricas es un trabajo que ha pasado de bisabuelos a abuelos, de padres a hijos. En León, Asturias, Palencia, Catalunya, Teruel, Córdoba y hasta Sevilla; ese trabajo ha impregnado la identidad durante generaciones, y han conformado las características de los pueblos mineros, que son muy singulares. Las casas de los trabajadores eran muy diferentes a las de los ingenieros, las escuelas y el hospitalillo las abría la empresa, incluso el equipo de fútbol y la revista con la que colaboraban los vecinos eran de la empresa. Era un paternalismo industrial, que también se hacía necesario para que la gente quisiese ir allí a hacer un trabajo peligroso, tenías que darle escuela a los niños.

Unas garantías, en resumen.

Sí. No hay que olvidar que las cuencas mineras son lugares de aluvión, allí fue mucha gente de otras provincias. Eso impregna la identidad, y ha creado una conciencia de clase muy fuerte, tienes muy claro a qué sector perteneces y contra quién tienes que pelear tus derechos laborales. La minería fue uno de los sectores en los que antes se consiguieron cosas como la jornada de ocho horas, mucho más lógica que la de 12, que también la hubo en la minería; así como salarios penosos y condiciones miserables. El caso de As Encrobas llama la atención, porque esto no ocurre. Allí la minería arrasó con la forma tradicional de vida, que era la agricultura. Todos los pueblos que había en el valle fueron arrasados para la construcción de una mina a cielo abierto. La investigadora Nieves Herrero dice una cosa interesante, y así lo reflejo en el libro: la gente de allí no dice “soy minero”, sino que “voy a trabajar a la mina”. Ahí la minería llegó como una ruptura muy fuerte con la vida agrícola, algo que pasó en Asturias, pero hace dos siglos. El caso de As Encrobas es singular por eso, porque es una mina hecha en contra de las personas que allí vivían y que supuso el fin de muchos pueblos.

Dedica un capítulo a los asentamientos mineros y centrales térmicas de A Coruña, centrado en las zonas de As Pontes y As Encrobas. ¿Qué realidades se narran?

En As Encrobas empezó una mina a cielo abierto en los años 40, con lo que ya pasaron unas cuantas generaciones. Después se creó la central térmica, que es lo que ha hecho el pueblo. Es uno de los pueblos que más se ha manifestado en contra del cierre de la térmica, que parece inevitable y que se va a convertir en otra cosa. Hay un proyecto de hidrógeno, igual que en Meirama, se verá en qué quedan esas promesas. La zona de As Encrobas es un ejemplo muy claro de esa conjunción que ha habido entre la minería y la térmica. Las centrales térmicas se hacían al lado de las minas, toda esa zona es un ejemplo de lugar que ha prosperado económica y socialmente gracias al sector. Tiene una parte de protestas ecologistas debido a la contaminación. Todo eso forma parte de la realidad. Ahora estamos en otro punto también, que es la transición energética.

Que coincide, además, con la crisis industrial en Galicia.

Sí, en Galicia están cerrándose grandes empresas que fueron fundamentales en la industrialización. La transición energética se hace no solo para crear energía, sino para aprovechar unos fondos europeos, por eso las empresas están planteando todos estos proyectos. Endesa no plantea otra cosa que ir a esta transición energética a través del hidrógeno y los eólicos. Espero que las promesas se hagan realidad, tienen que surgir proyectos para industrializar en el país, que ahora mismo, con el coronavirus, hemos visto que es uno de los grandes problemas. Con respecto a As Pontes, en el libro se ve cómo los locales tienen carteles de apoyo para que continúe la central, todavía no se sabía muy bien qué iba a ocurrir. Yo me encuentro ese apoyo total hacia algo que supone mucho empleo para la zona. Las de As Encrobas son las minas a cielo abierto que se han restaurado mejor, porque el agua que tiene Galicia no la tiene Teruel. Ahora se usan como playas, la restauración de las minas en Galicia es la más bonita que hay, por la suerte de tener ese clima. Hay que recordar la lucha de los labriegos, que al final no consiguieron mantener esas aldeas, pero sí que no fuesen vendidos sus terrenos a precio de saldo, y que se les ofreciese un trabajo en la mina. He conocido casos en la zona de gente mayor que echa de menos esos pueblos, esa memoria está muy viva, esa nostalgia. Es importante de recordar, porque las cosas se consiguen así, peleándolas, fue un ejemplo.