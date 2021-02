Si los productos estrella de otros inviernos —como los antigripales, jarabes y pastillas para la tos— apenas tienen salida este año, las farmacias coruñesas han notado un repunte en la demanda de productos naturales que ayudan a conciliar el sueño, suplementos de vitaminas, cremas antiacné o para eliminar las rozaduras de la mascarilla y productos para aliviar el ojo seco. Pero la pandemia no solo provoca cambios en los artículos más solicitados por los pacientes en las boticas coruñeses sino en sus hábitos a la hora de ir estos establecimientos. “Notamos que intentan venir lo menos posible, cogen anticipadamente los medicamentos que les salgan en la tarjeta sanitaria para limitar las visitas a una o dos al mes”, señala el secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (Cofc), Ramón Sáez.

La nueva normalidad marcada por la pandemia se nota y mucho en las farmacias. La venta de mascarillas y geles hidroalcohólicos pasó de ser anecdótica a un pilar fundamental con la llegada del coronavirus y su uso deriva también en el aumento de la demanda de otros productos. “Al usar la mascarilla hay personas que sufren pequeñas reacciones en la piel, rozaduras y se ven más casos de acné. Por eso ahora se venden más artículos para la piel de la cara y también más cremas de manos para paliar los efectos del uso del gel”, explica Sáez, quien resalta que también han notado una mayor demanda de productos para el ojo seco. “También es por la mascarilla ya que el aire al respirar solo sale por arriba y puede causar este problema”, indica.

Otros artículos cuyas ventas se han disparado en este año de pandemia son los que ayudan a dormir mejor. “Hay más personas que solicitan productos naturales para mejorar el descanso nocturno debido a la situación que vivimos y los problemas que deriva. Se observa lo que se denomina fatiga pandémica porque a la gente le falta socializar, o antes iban a dar un paseo que ahora no...”, explica este farmacéutico coruñés, quien reconoce que también ha aumentado la venta de suplementos vitamínicos “con la idea de potenciar el sistema inmunitario” en época de pandemia aunque, sostiene, “no hay ninguna evidencia científica de que su uso se relacione con mejorar las defensas”. “Los suplementos vitamínicos están pensados para complementar una mala alimentación o como ocurre con algunos mayores que no tienen apetito y hay que darles un suplemento pero no está demostrada su eficacia con las defensas”, resalta este farmacéutico.

Y mientras unos productos entran en la lista de más demandados, otros clásicos han experimentado una notable caída. Es el caso de los antigripales o fármacos para la tos. En un año donde las medidas de higiene y seguridad (mascarilla, distancia social, etc.) han hecho que la gripe prácticamente desaparezca, apenas se venden. “Ocurrió lo mismo con los productos para la alergia en primavera”, indica este farmacéutico.

Incluso la venta de aquellos productos top en época de pandemia —como las mascarillas o los termómetros— han experimentado cambios a lo largo de estos meses. “El termómetro es algo atemporal pero es cierto que se hizo mucho acopio en la primera ola y al ser un producto con una vida larga, ahora se venden menos”, indica Sáez, quien resalta que, en cualquier caso, “lo que sí se ha notado una caída de los termómetros de frente” que tuvieron cierta demanda hace meses. Lo mismo ocurre con las mascarillas. Si durante meses el 70% de las vendidas eran quirúrgicas, frente a un 30% de FFP2, “ahora el porcentaje se ha invertido”. “Desde que algunos países comenzaron a obligar en el transporte y en los hospitales se venden más FFP2”, indica Sáez, quien explica que la venta de las de tela homologadas “ha caído bastante y ahora es residual”.

Vacunas y mascarillas centran las dudas

Casi un año después del inicio de la pandemia, las dudas sobre las mascarillas todavía son habituales frente al mostrador de las farmacias coruñesas. Los boticarios son muchas veces el primer contacto con el sistema sanitario de los ciudadanos, quienes no dudan en plantearle todas las dudas que tienen sobre diferentes cuestiones. En plena pandemia, el COVID concentra la gran mayoría y aunque hay temas recurrentes —como las mascarillas—, otros se adaptan a la evolución de la crisis y ahora, la mayoría de pacientes demanda información sobre la vacunación. “Hay quienes te preguntan dudas sobre las vacunas, si son seguras o no y hay quienes ya vienen con más información y lo que quieren es saber qué diferencias hay entre los distintos tipos, por ejemplo”, sostiene el secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña, Ramón Sáez, quien reconoce que desde las boticas aprecian cierto “cansancio” en la población ante las restricciones, pero insta a “no bajar la guardia”. “Hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad por muy duro que se nos haga y aunque los datos apunten a una ligera mejoría. No nos podemos permitir más olas por relajar las restricciones y todavía nos queda camino por recorrer”, sostiene este farmacéutico coruñés, quien recuerda que la mascarilla, la distancia social y cierto aislamiento “van para largo” y conviene concienciarse. Más allá de las dudas que plantean los pacientes, las boticas son un buen termómetro de cómo han cambiado los hábitos. Sin en pleno confinamiento había quien aprovechaba que ir a la farmacia era un motivo para salir a la calle, ahora se limitan las visitas y se intenta comprar todo lo necesario de una sola vez.