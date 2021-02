SON Estrella Galicia ha puesto en marcha Origins, un proyecto que busca plasmar los inicios de los grupos y artistas más auténticos del panorama musical. Belako serán los protagonistas del primer Origins x SON Estrella Galicia, cuyo primer capítulo se puede ver en el canal de Youtube de la compañía.

De este modo, a través de una pieza documental, se podrá descubrir el germen de la banda nacional con mayor proyección internacional del último año al viajar desde su Mungia natal para conocer de primera mano la esencia de sus inicios, en un entorno rural del que tan orgullosos se sienten.

Origins x SON Estrella Galicia culmina con la actuación en directo de la banda desde la fábrica metalúrgica donde solían ensayar, propiedad de uno de sus abuelos, al interpretar Tie Me Up, The Craft y Sirène, canciones que suenan más crudas y desgarradas que nunca en este inspirador escenario para la formación vasca.