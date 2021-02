El proceso de vacunación frente al COVID de mayores de 80 años frente arrancó ayer en Galicia con una prueba piloto en ocho centros de Atención Primaria del área de Santiago y Barbanza, como antesala del inicio de este proceso, el lunes, en toda la comunidad gallega. Sobre las 10.00 horas de ayer los ocho equipos especiales de vacunación del área compostelana comenzaron a poner las primeras dosis a personas de este grupo en ocho centros en los que fueron citados 569 mayores de 80 años y que, en tres semanas, recibirán la segunda. Fuentes de esta demarcación sanitaria destacaron la normalidad en el proceso, “sin ningún tipo de reacción”, en las primeras horas de la mañana.

Acudieron a vacunarse al centro de salud de O Milladoiro, localidad limítrofe con Santiago, entre otros, el matrimonio formado por Dolores, de 81 años, y Jesús, de 82, que animaron a ponerse las dosis. “Ayer [jueves] por la mañana cogí el recado y aquí estamos”, detalló Jesús, mientras que su mujer destacó que una vez inmunizados podrán “salir más”. Otro hombre que acudió a recibir la vacuna en esta prueba piloto en O Milladoiro comentó a su salida que lo hacía “con ganas”, y animó al resto del colectivo que “vengan, que no pasa nada”.

En la localidad coruñesa de Boiro, acudieron también a vacunarse, entre otros, una mujer de 98 años que destacó que la experiencia fue “estupenda”. “No me he enterado, me ha gustado mucho”, valoró. Mientras, un varón que recibió también esta primera dosis subrayó que “hay que protegerse de alguna manera”. “Llevé una sorpresa agradable porque cumplí ahora los 80 años y hay mucha gente que tiene más”, concluyó.

Esta prueba supone un “pilotaje”, explicaron desde la dirección médica del área sanitaria compostelana, del proceso de vacunación que el lunes se extenderá a toda Galicia y en el que se prevé vacunar a unas 200.000 personas.

El área de A Coruña y Cee comenzó a llamar el miércoles, a través de su equipo de citación especial, a las casi 45.000 personas de más de 80 años de su zona que serán vacunadas desde el lunes en los 23 centros de salud que acogerán la campaña.