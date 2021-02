"Es un alivio enorme de grande". Son las palabras de María Luisa Lago, la primera vecina de A Coruña mayor de 80 años vacunada contra el COVID. Ella ha recibido hoy la primera dosis de la inmunización contra el coronavirus y con ella arranca el primer día de la campaña de vacunación para los octogenarios y nonegenarios o centenarios que no viven en residencias de mayores ni en centros sociosanitarios. "Estaba deseando que me llamaran para vacunarme y en cuanto me llamaron me puse, contenta no, lo siguiente", ha confesado María Luisa al recibir la vacuna. La primera coruñesa mayor de 80 años vacunada hoy en A Coruña se ha declarado "encantada" con la vacuna y asegura estar deseando ya recibir la segunda dosis para completar su inmunización.

Carmina Amado, enfermera del centro de salud de la Casa del Mar, celebra el inicio de la vacunación contra el COVID en los centros de salud de la ciudad de A Coruña para mayores de 80 años. "Supone una alegría y una oportunidad enorme", ha comentado esta profesional, que añade: "40 años trabajando y nunca me sentí tan útil como ahora vacunando a la población". Esta enfermera destaca la respuesta "muy buena" de las primeras personas que acuden a vacunarse contra el COVID. "La gente viene nerviosa, desde que los llamas ves que estaban esperando la vacuna como agua de mayo, y vienen nerviosos pero encantados", cuenta Carmina, que destaca la "alegría" que marca estos primeros compases de la campaña de vacunación a los mayores de 80 años en los centros de salud de A Coruña y del resto de Galicia.